Marosvásárhelyen is károkat okozott a vihar

2026. július 02., csütörtök

Örökbefogadhatóvá vált az erdőben sorsára hagyott, kikötött vizsla

A minap történt, közfelháborodást keltő kutyabántalmazás ügyében újabb információkat kaptunk az azt nyilvánosságra hozó, Forró Bélától: nem a kutya gazdája a hibás, vagy nem úgy, ahogy első pillantásra gondolni lehetne.