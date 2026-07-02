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Marosvásárhelyen is károkat okozott a vihar

Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Képünk illusztráció

Fotó: László Ildikó

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A csütörtök délutáni viharkárok elhárításában Marosvásárhelyen is több helyszínen szükség volt a tűzoltók munkájára.

Bodor Tünde

2026. július 02., 21:062026. július 02., 21:06

A tűzoltók

  • egy tömbház tetőzetéről meglazult építészeti elemet távolítottak el,

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  • eltakarítottak egy kettétört és egy másik, kidőlt fát,

  • elárasztott pincékből szivattyúzták ki a vizet,

  • autóra esett faágat távolítottak el.

Az időjárás okozta további kritikus helyzetek menedzselése érdekében a készenléti felügyelőségnél részben mozgósították az operatív csoportot is: a tűzoltók aktívan figyelik a terepen a történéseket és minden pillanatban készen állnak a beavatkozásra.

Marosszék Marosvásárhely
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