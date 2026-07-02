Marosvásárhelyen is károkat okozott a vihar

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Fotó: László Ildikó
A csütörtök délutáni viharkárok elhárításában Marosvásárhelyen is több helyszínen szükség volt a tűzoltók munkájára.
A tűzoltók
egy tömbház tetőzetéről meglazult építészeti elemet távolítottak el,
eltakarítottak egy kettétört és egy másik, kidőlt fát,
elárasztott pincékből szivattyúzták ki a vizet,
autóra esett faágat távolítottak el.
Az időjárás okozta további kritikus helyzetek menedzselése érdekében a készenléti felügyelőségnél részben mozgósították az operatív csoportot is: a tűzoltók aktívan figyelik a terepen a történéseket és minden pillanatban készen állnak a beavatkozásra.
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