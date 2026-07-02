Kisbusz és személyautó ütközött

Fotó: Maros megyei tűzoltóság
Személyautó és kisbusz ütközött csütörtök este a Maros megyei Mezőcekeden. Az ütközés következtében mindkét jármű lesodródott az úttestről.
A nagysármási rendőrök egy műszaki mentővel és egy rohammentővel vonultak a helyszínre.
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
A balesetben öt személy érintett: hárman könnyebben sérültek, két személy sárga kódú besorolást kapott, őket és egy harmadik személyt a marosvásárhelyi kórház sürgősségi betegellátó osztályára szállítottak további kivizsgálásra és ellátásra.
2 személy középsúlyos, egy könnyebb sérülésekkel került kórházba
Fotó: Maros megyei tűzoltóság
A másik két személyt a helyszínen ellátták, ők visszautasították a kórházba szállítás lehetőségét – tájékoztat a Maros megyei tűzoltóság.
Egy hete eltűnt kamaszlányt keres a Maros megyei rendőrség.
A csütörtök délutáni viharkárok elhárításában Marosvásárhelyen is több helyszínen szükség volt a tűzoltók munkájára.
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