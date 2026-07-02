Kisbusz és személyautó ütközött

2026. július 02., csütörtök

Kiskorúakat érintő balesetek, amik nagyobb körültekintéssel és tudatosítással elkerülhetőek lennének

Az utóbbi hetekben több kiskorú is baleset áldozata lett, amelyek elkerülhetőek lettek volna. A rendőrség a kellő óvatosság és körültekintés fontosságát hangsúlyozza a szülők számára.