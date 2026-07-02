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Kisbusz és személyautó ütközött

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

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Személyautó és kisbusz ütközött csütörtök este a Maros megyei Mezőcekeden. Az ütközés következtében mindkét jármű lesodródott az úttestről.

Bodor Tünde

2026. július 02., 23:192026. július 02., 23:19

A nagysármási rendőrök egy műszaki mentővel és egy rohammentővel vonultak a helyszínre.

• Fotó: Maros megyei tűzoltóság Galéria

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

A balesetben öt személy érintett: hárman könnyebben sérültek, két személy sárga kódú besorolást kapott, őket és egy harmadik személyt a marosvásárhelyi kórház sürgősségi betegellátó osztályára szállítottak további kivizsgálásra és ellátásra.

2 személy középsúlyos, egy könnyebb sérülésekkel került kórházba • Fotó: Maros megyei tűzoltóság Galéria

2 személy középsúlyos, egy könnyebb sérülésekkel került kórházba

Fotó: Maros megyei tűzoltóság

A másik két személyt a helyszínen ellátták, ők visszautasították a kórházba szállítás lehetőségét – tájékoztat a Maros megyei tűzoltóság.

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Marosszék Marosvásárhely
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