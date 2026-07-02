Eltűnt tinédzsert keres a rendőrség

Egy hete eltűnt kamaszlányt keres a Maros megyei rendőrség.

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A dicsőszentmártoni rendőröknek július 2-án jelentették, hogy a 14 éves Bîrcea Sabina Bianca június 25-én elhagyta csüdőtelki otthonát és a mai napig nem tért haza.

A lány kb. 1,60 m magas, súlya 40 és 50 kg között lehet, szőkésbarna haja és barna szeme van. Eltűnésekor kék trikót, farmert és sportcipőt viselt. Aki látta, hívja a 112-es sürgősségi hívószámot vagy jelentse a legközelebbi rendőrörsön.