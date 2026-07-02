Csíkszeredára is lecsapott a vihar

Udvarhelyszék után Csíkszékre is lecsapott az vihar csütörtök délután. Rövid idő leforgása alatt nagy mennyiségű víz zúdult le, amit helyenként nem tudott elnyelni az esővíz-elvezető rendszer.
2026. július 02., 18:242026. július 02., 18:24
2026. július 02., 19:002026. július 02., 19:00
Fotó: Borbély Fanni
Udvarhelyszék után Csíkszékre is lecsapott az vihar csütörtök délután. Rövid idő leforgása alatt nagy mennyiségű víz zúdult le, amit helyenként nem tudott elnyelni az esővíz-elvezető rendszer.
2026. július 02., 18:242026. július 02., 18:24
2026. július 02., 19:002026. július 02., 19:00
A csütörtök délután vihar következtében újabb fa dőlt ki a csíkszeredai központi parkban. A fa eltávolítására a csíkszeredai hivatásos tűzoltók szálltak ki egy beavatkozási járművel.
Fotó: Borbély Fanni
Emellett 1805 háztartás maradt áramszolgáltatás nélkül a vihar következtében.
A nagy mennyiségű esővíz több városrészen, többek között a Brassói út alacsonyabban fekvő részén is felgyűlt, nehezítve az autós és a gyalogos közlekedést.
Fotó: Borbély Fanni
Csíkszereda zsögödi városrészén fa dőlt egy autóra. Személyi sérülés nem történt, a tűzoltók egy bevetési járművel szálltak ki a helyszínre.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Olvasónk
Fotó: Székelyhon
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