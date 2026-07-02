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Csíkszeredára is lecsapott a vihar Udvarhelyszék után Csíkszékre is lecsapott az vihar csütörtök délután. Rövid idő leforgása alatt nagy mennyiségű víz zúdult le, amit helyenként nem tudott elnyelni az esővíz-elvezető rendszer. Székelyhon 2026. július 02., 18:242026. július 02., 18:24 2026. július 02., 19:002026. július 02., 19:00

Fotó: Borbély Fanni

Udvarhelyszék után Csíkszékre is lecsapott az vihar csütörtök délután. Rövid idő leforgása alatt nagy mennyiségű víz zúdult le, amit helyenként nem tudott elnyelni az esővíz-elvezető rendszer.

Székelyhon 2026. július 02., 18:242026. július 02., 18:24 2026. július 02., 19:002026. július 02., 19:00

A csütörtök délután vihar következtében újabb fa dőlt ki a csíkszeredai központi parkban. A fa eltávolítására a csíkszeredai hivatásos tűzoltók szálltak ki egy beavatkozási járművel.

Fotó: Borbély Fanni

Emellett 1805 háztartás maradt áramszolgáltatás nélkül a vihar következtében. Hirdetés A nagy mennyiségű esővíz több városrészen, többek között a Brassói út alacsonyabban fekvő részén is felgyűlt, nehezítve az autós és a gyalogos közlekedést.

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszereda zsögödi városrészén fa dőlt egy autóra. Személyi sérülés nem történt, a tűzoltók egy bevetési járművel szálltak ki a helyszínre.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Olvasónk