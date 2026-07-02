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Kijött a hivatalos adat, hogy mennyivel nőttek a lakásárak itthon és az EU-ban

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Fotó: Haáz Vince

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Az Európai Unióban (EU) 5,1 százalékkal, az euróövezetben 4,7 százalékkal emelkedtek a lakásárak 2026 első negyedévében az egy évvel korábbihoz képest, miután 2025 negyedik negyedévében éves összevetésben az EU-ban 5,4 százalékos, az euróövezetben 5,1 százalékos drágulást mértek – derül ki az Eurostat csütörtökön közzétett adataiból.

Székelyhon

2026. július 02., 14:132026. július 02., 14:13

2026. július 02., 14:142026. július 02., 14:14

Az adatokat szolgáltató uniós tagállamok közül 2026 első három hónapjában éves összevetésben csak Finnországban csökkentek a lakásárak, 2 százalékkal, míg 25 tagállamban emelkedtek. A legnagyobb növekedést Portugáliában (17,8 százalék), Bulgáriában (14,8 százalék) és Szlovákiában (14,4 százalék) regisztrálták. Görögországra nem álltak rendelkezésre adatok.

Romániában a lakásárak éves szinten 7,8 százalékkal emelkedtek 2026 első negyedévében,

a 2025 negyedik trimeszterében mért 6,7 százalékos növekedést követően.

2025 negyedik negyedévéhez képest az Európai Unióban 1,2 százalékkal, az euróövezetben pedig 1 százalékkal emelkedtek a lakásárak 2026 első három hónapjában – írja az Agerpres hírügynökség az Eurostat csütörtökön közzétett adataira hivatkozva.

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Az adatokat szolgáltató tagállamok közül négyben mérséklődtek a lakásárak negyedéves összevetésben: Finnországban és Belgiumban egyaránt 0,8 százalékkal, Franciaországban 0,6 százalékkal, Magyarországon pedig fél százalékkal.

Huszonkét tagállamban ugyanakkor áremelkedést regisztráltak, a legnagyobbat Bulgáriában (6,2 százalék), Portugáliában (3,8 százalék) és Szlovákiában (3,6 százalék).

Romániában a lakásárak 3,2 százalékkal emelkedtek 2026 első negyedévében az előző negyedévhez viszonyítva,

miután 2025 utolsó három hónapjában 1,7 százalékos növekedést mértek.

Külföld Belföld Gazdaság
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