Érettségi: már csak az anyanyelvi próba van hátra a nemzeti kisebbségek diákjainak

A nyári érettségire beiratkozott diákok 97,6 százaléka vett részt csütörtökön a szaknak megfelelő választható tantárgyból tartott írásbeli vizsgán – számolt be az oktatási minisztérium.

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A közlemény szerint a beiratkozott 124 749 diák közül 121 726-an jelentek meg a vizsgán – ismerteti az Agerpres.

A hiányzók száma 3023 volt, 13 diákot pedig csalás vagy csalási kísérlet miatt kizártak – közölte a minisztérium.

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Pénteken lesz az utolsó vizsga, anyanyelvből mérik fel a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok tudását.