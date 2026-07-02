Érettségi: már csak az anyanyelvi próba van hátra a nemzeti kisebbségek diákjainak

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Fotó: Haáz Vince
A nyári érettségire beiratkozott diákok 97,6 százaléka vett részt csütörtökön a szaknak megfelelő választható tantárgyból tartott írásbeli vizsgán – számolt be az oktatási minisztérium.
A közlemény szerint a beiratkozott 124 749 diák közül 121 726-an jelentek meg a vizsgán – ismerteti az Agerpres.
A hiányzók száma 3023 volt, 13 diákot pedig csalás vagy csalási kísérlet miatt kizártak – közölte a minisztérium.
Pénteken lesz az utolsó vizsga, anyanyelvből mérik fel a nemzeti kisebbségekhez tartozó diákok tudását.
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