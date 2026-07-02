Örökbefogadhatóvá vált az erdőben sorsára hagyott, kikötött vizsla

Fotó: Forró Béla/Facebook
A minap történt, közfelháborodást keltő kutyabántalmazás ügyében újabb információkat kaptunk az azt nyilvánosságra hozó, Forró Bélától: nem a kutya gazdája a hibás, vagy nem úgy, ahogy első pillantásra gondolni lehetne.
Az erdőben kikötött és magára hagyott, végül megmentett vizsla sorsának jobbra fordulásáért nagyon sokan szorítottak és elítélték az amúgy valóban megkérdőjelezhető, törvény által előírt gyakorlatot, hogy
Súlyos kutyabántalmazási ügyről tájékoztatta a nyilvánosságot közösségi oldalán Forró Béla, a kézdivásárhelyi Benji Állatvédő Egyesület elnöke. Ez az eset mégis egyike a szerencsésebben végződőknek.
Forró Béla, a Benji Állatvédő Egyesület elnöke az elmúlt három napban informálódott, és a kutya gazdájával is sokat beszélgetett – mint már korábban írtuk – a tulajdonos egy hölgy, aki egyedül neveli gyermekét és nagy erőfeszítéseket tesz, hogy saját megélhetésüket biztosítsa, illetve a gyermeknek örömet szerezzen. Ezért is került a vizsla a házhoz.
A tulajdonos annyit elismert, hogy azért talán elmarasztalható lenne amiatt, hogy
Valószínűleg ez sérthette valamelyik falusfelet, az is lehet, kárt okozott valakinél, mindenesetre Forró Béla úgy gondolja, hogy semmi esetre sem a gazda kötötte ki az erdőben a vizslát, hanem egy, vagy inkább két ember (a drót megkötési módjából ítélve). Hogy pontosan mi történt, azt majd állatrendőrség fogja kideríteni.
Mivel a kutya gazdája nem tudott garanciát vállalni arra, hogy a kutya soha többet nem szökik meg, és
Ott jelenleg az állat drót okozta sebet ápolják, be van programozva ivartalanításra is, gyógyulása után, azaz két-három hét múlva pedig örökbe adják: nagyon jó magaviseletű, nem okozna gondot a menhelyen tartása sem, de az új gazda nyilván többet tudna foglalkozni vele, mint a menhely munkatársai tudnának. Korábban már nagyon sokan jelezték, hogy lennének gazdái a mentett kutyusnak – közölte az egyesületi elnök.
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