Örökbefogadhatóvá vált az erdőben sorsára hagyott, kikötött vizsla

A minap történt, közfelháborodást keltő kutyabántalmazás ügyében újabb információkat kaptunk az azt nyilvánosságra hozó, Forró Bélától: nem a kutya gazdája a hibás, vagy nem úgy, ahogy első pillantásra gondolni lehetne.

Bodor Tünde 2026. július 02., 16:512026. július 02., 16:51

Az erdőben kikötött és magára hagyott, végül megmentett vizsla sorsának jobbra fordulásáért nagyon sokan szorítottak és elítélték az amúgy valóban megkérdőjelezhető, törvény által előírt gyakorlatot, hogy

az állatot vissza kell adni a gazdájának, még akkor is, ha az bizonyítottan bántalmazta vagy elhanyagolta.

Hirdetés korábban írtuk Az erdőben kikötött, a hőségben sorsára hagyott kutyát mentettek a kézdivásárhelyi állatvédők Súlyos kutyabántalmazási ügyről tájékoztatta a nyilvánosságot közösségi oldalán Forró Béla, a kézdivásárhelyi Benji Állatvédő Egyesület elnöke. Ez az eset mégis egyike a szerencsésebben végződőknek. Forró Béla, a Benji Állatvédő Egyesület elnöke az elmúlt három napban informálódott, és a kutya gazdájával is sokat beszélgetett – mint már korábban írtuk – a tulajdonos egy hölgy, aki egyedül neveli gyermekét és nagy erőfeszítéseket tesz, hogy saját megélhetésüket biztosítsa, illetve a gyermeknek örömet szerezzen. Ezért is került a vizsla a házhoz. A tulajdonos annyit elismert, hogy azért talán elmarasztalható lenne amiatt, hogy

a kutya többször kiásta magát az udvarról, főleg az esti és éjszakai órákban és szabadon kószált.

Valószínűleg ez sérthette valamelyik falusfelet, az is lehet, kárt okozott valakinél, mindenesetre Forró Béla úgy gondolja, hogy semmi esetre sem a gazda kötötte ki az erdőben a vizslát, hanem egy, vagy inkább két ember (a drót megkötési módjából ítélve). Hogy pontosan mi történt, azt majd állatrendőrség fogja kideríteni. Mivel a kutya gazdája nem tudott garanciát vállalni arra, hogy a kutya soha többet nem szökik meg, és

nem akart újabb kellemetlen következményeket, a kutyát a menhelynek adományozta.