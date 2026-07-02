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Örökbefogadhatóvá vált az erdőben sorsára hagyott, kikötött vizsla

• Fotó: Forró Béla/Facebook

Fotó: Forró Béla/Facebook

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A minap történt, közfelháborodást keltő kutyabántalmazás ügyében újabb információkat kaptunk az azt nyilvánosságra hozó, Forró Bélától: nem a kutya gazdája a hibás, vagy nem úgy, ahogy első pillantásra gondolni lehetne.

Bodor Tünde

2026. július 02., 16:512026. július 02., 16:51

Az erdőben kikötött és magára hagyott, végül megmentett vizsla sorsának jobbra fordulásáért nagyon sokan szorítottak és elítélték az amúgy valóban megkérdőjelezhető, törvény által előírt gyakorlatot, hogy

az állatot vissza kell adni a gazdájának, még akkor is, ha az bizonyítottan bántalmazta vagy elhanyagolta.

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Az erdőben kikötött, a hőségben sorsára hagyott kutyát mentettek a kézdivásárhelyi állatvédők

Súlyos kutyabántalmazási ügyről tájékoztatta a nyilvánosságot közösségi oldalán Forró Béla, a kézdivásárhelyi Benji Állatvédő Egyesület elnöke. Ez az eset mégis egyike a szerencsésebben végződőknek.

Forró Béla, a Benji Állatvédő Egyesület elnöke az elmúlt három napban informálódott, és a kutya gazdájával is sokat beszélgetett – mint már korábban írtuk – a tulajdonos egy hölgy, aki egyedül neveli gyermekét és nagy erőfeszítéseket tesz, hogy saját megélhetésüket biztosítsa, illetve a gyermeknek örömet szerezzen. Ezért is került a vizsla a házhoz.

A tulajdonos annyit elismert, hogy azért talán elmarasztalható lenne amiatt, hogy

a kutya többször kiásta magát az udvarról, főleg az esti és éjszakai órákban és szabadon kószált.

Valószínűleg ez sérthette valamelyik falusfelet, az is lehet, kárt okozott valakinél, mindenesetre Forró Béla úgy gondolja, hogy semmi esetre sem a gazda kötötte ki az erdőben a vizslát, hanem egy, vagy inkább két ember (a drót megkötési módjából ítélve). Hogy pontosan mi történt, azt majd állatrendőrség fogja kideríteni.

Mivel a kutya gazdája nem tudott garanciát vállalni arra, hogy a kutya soha többet nem szökik meg, és

nem akart újabb kellemetlen következményeket, a kutyát a menhelynek adományozta.

Ott jelenleg az állat drót okozta sebet ápolják, be van programozva ivartalanításra is, gyógyulása után, azaz két-három hét múlva pedig örökbe adják: nagyon jó magaviseletű, nem okozna gondot a menhelyen tartása sem, de az új gazda nyilván többet tudna foglalkozni vele, mint a menhely munkatársai tudnának. Korábban már nagyon sokan jelezték, hogy lennének gazdái a mentett kutyusnak – közölte az egyesületi elnök.

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