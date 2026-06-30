Az erdőben kikötött, a hőségben sorsára hagyott kutyát mentettek a kézdi állatvédők

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Súlyos kutyabántalmazási ügyről tájékoztatta a nyilvánosságot közösségi oldalán Forró Béla, a kézdivásárhelyi Benji Állatvédő Egyesület elnöke. Ez az eset mégis egyike a szerencsésebben végződőknek.
2026. június 30., 19:482026. június 30., 19:48
2026. június 30., 20:092026. június 30., 20:09
Kirándulók hétfőn tájékoztatták arról az egyesületi elnököt, hogy szombat óta nyüszítést hallanak az erdőből. Az állatmentők azonnal elindultak feltérképezni a helyzetet és hosszas keresés után – mert az állat közben meghúzódott, csendben maradt –,
Az állat legalább 48 órája lehetett ott, annyi mozgási szabadsággal, amennyit egy 15 centis, hurokra kötött drót engedett. Azt, hogy huzamosabb ideje ott van, az is bizonyította, hogy a fa körül egy nagyon szűk körben kitaposta a növényzetet.
Forró Béla szerint nyilvánvalóan felnőtt köthette ki a kutyát. Hogy ki, azt a feljelentés alapján majd a megyei rendőrség állatvédelmi osztályának munkatársai kinyomozzák, mert azok alapján, amennyit eddig sikerült kideríteni,
A hatéves vizslában csak hosszabb idő után találtak chipet, ez alapján sikerült a tulajdonost megtalálni, aki kedden már ki is kérte a menhelyről a kutyát, onnan pedig a törvény szerint kötelesek kiadni.
„Nem szívesen adtam vissza” – vallotta be Forró Béla. „Annál is inkább, hogy legalább negyvenen hívtak, hogy örökbefogadnák a kutyát. Jó magaviseletű, jó állapotú kutyus volt, nem értem, miért kellett ezt tenni vele” – mondta el az állatvédő.
A nyolcadikosok 79 százaléka ért el legalább 5-ös átlagot az országos képességfelmérő vizsgákon – tájékoztatott kedden az oktatási minisztérium.
A Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) elnöke, George Simion kedden felszólította az államfőt, hogy ezen a héten bízzon meg valakit kormányalakítással, és bejelentette, hogy kezdeményezi Nicușor Dan felfüggesztését.
Újabb vörös jelzésű időjárási riasztást adtak ki kedden délután Maros és Hargita megye több településére. A heves viharok, a nagyméretű jégeső és a felhőszakadások veszélye miatt a hatóságok mindkét megyében RO-Alert riasztást is küldtek.
Nicușor Dan kedden kijelentette, hogy fennáll az előre hozott választások lehetősége, de szerinte ezt a forgatókönyvet el kellene kerülni, mert nem hozna jelentős változást a politikai erőviszonyokban, és fenntartaná a jelenlegi patthelyzetet.
Hatalmas erővel csapott le a szélvihar a Gyergyószárhegy határában álló kapolnára kedden délután. A vihar teljesen megrongálta a szabadtéri létesítményt.
Narancssárga jelzésű viharriasztás volt érvényben kedden délután Maros megyében, ahol az erős szél, a felhőszakadás több helyen is komoly fennakadásokat okozott.
Közönségének alig 9 százaléka középiskolás korú – ezért alapvető cél lesz a jövőben, hogy nyisson a fiatalok felé a gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház.
Sepsiszentgyörgyön olyan meleg van, hogy locsolni kell az utcákat. A TEGA köztisztasági vállalat naponta száz köbméter vizet használ fel a megyeszékhely hűtésére.
Elsőfokú (sárga jelzésű) árvízvédelmi készültséget rendelt el kedden az Országos Hidrológiai és Vízgazdálkodási Intézet (INHGA) 21 megye több folyójának vízgyűjtő területére.
Robbanótöltettel felszerelt drónt találtak hétfőn Tulcea megyében – tájékoztatott kedden a védelmi minisztérium.
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