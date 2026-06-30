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Az erdőben kikötött, a hőségben sorsára hagyott kutyát mentettek a kézdi állatvédők

• Fotó: Képernyőfotó

Fotó: Képernyőfotó

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Súlyos kutyabántalmazási ügyről tájékoztatta a nyilvánosságot közösségi oldalán Forró Béla, a kézdivásárhelyi Benji Állatvédő Egyesület elnöke. Ez az eset mégis egyike a szerencsésebben végződőknek.

Bodor Tünde

2026. június 30., 19:482026. június 30., 19:48

2026. június 30., 20:092026. június 30., 20:09

Kirándulók hétfőn tájékoztatták arról az egyesületi elnököt, hogy szombat óta nyüszítést hallanak az erdőből. Az állatmentők azonnal elindultak feltérképezni a helyzetet és hosszas keresés után – mert az állat közben meghúzódott, csendben maradt –,

Esztelnek fölött az erdőben, egy meredek hegyoldalban rátalálták egy fához kötött vizslára.

Az állat legalább 48 órája lehetett ott, annyi mozgási szabadsággal, amennyit egy 15 centis, hurokra kötött drót engedett. Azt, hogy huzamosabb ideje ott van, az is bizonyította, hogy a fa körül egy nagyon szűk körben kitaposta a növényzetet.

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Forró Béla szerint nyilvánvalóan felnőtt köthette ki a kutyát. Hogy ki, azt a feljelentés alapján majd a megyei rendőrség állatvédelmi osztályának munkatársai kinyomozzák, mert azok alapján, amennyit eddig sikerült kideríteni,

talán nem a gazdája tette, legalábbis a nő, akit sikerült azonosítani, ezt mondja.

A hatéves vizslában csak hosszabb idő után találtak chipet, ez alapján sikerült a tulajdonost megtalálni, aki kedden már ki is kérte a menhelyről a kutyát, onnan pedig a törvény szerint kötelesek kiadni.

„Nem szívesen adtam vissza” – vallotta be Forró Béla. „Annál is inkább, hogy legalább negyvenen hívtak, hogy örökbefogadnák a kutyát. Jó magaviseletű, jó állapotú kutyus volt, nem értem, miért kellett ezt tenni vele” – mondta el az állatvédő.

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