Az erdőben kikötött, a hőségben sorsára hagyott kutyát mentettek a kézdi állatvédők

Súlyos kutyabántalmazási ügyről tájékoztatta a nyilvánosságot közösségi oldalán Forró Béla, a kézdivásárhelyi Benji Állatvédő Egyesület elnöke. Ez az eset mégis egyike a szerencsésebben végződőknek.

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Kirándulók hétfőn tájékoztatták arról az egyesületi elnököt, hogy szombat óta nyüszítést hallanak az erdőből. Az állatmentők azonnal elindultak feltérképezni a helyzetet és hosszas keresés után – mert az állat közben meghúzódott, csendben maradt –,

Az állat legalább 48 órája lehetett ott, annyi mozgási szabadsággal, amennyit egy 15 centis, hurokra kötött drót engedett. Azt, hogy huzamosabb ideje ott van, az is bizonyította, hogy a fa körül egy nagyon szűk körben kitaposta a növényzetet.

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Forró Béla szerint nyilvánvalóan felnőtt köthette ki a kutyát. Hogy ki, azt a feljelentés alapján majd a megyei rendőrség állatvédelmi osztályának munkatársai kinyomozzák, mert azok alapján, amennyit eddig sikerült kideríteni,