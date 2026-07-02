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Tánczos Barna drágállja a gázolajat

Tánczos Barna szerint van lehetőség a fogyasztói árak csökkentésére • Fotó: Orbán Orsolya

Tánczos Barna szerint van lehetőség a fogyasztói árak csökkentésére

Fotó: Orbán Orsolya

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Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint elfogadhatatlanul magas a gázolaj ára Romániában.

Székelyhon

2026. július 02., 12:382026. július 02., 12:38

2026. július 02., 12:432026. július 02., 12:43

Az RMDSZ politikusa egy csütörtöki szakmai rendezvényen emlékeztetett arra, hogy a közel-keleti konfliktus kirobbanásakor a gázolaj ára gyorsan emelkedett, ezért szerinte a nemzetközi jegyzések visszaesése után

hasonló ütemű árcsökkentésre lenne szükség.

Tánczos sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy nem hosszabbították meg az üzemanyagok kereskedelmi árrésének korlátozásáról szóló intézkedést. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy bár a szabadpiac híve, rendkívüli helyzetekben az államnak be kell avatkoznia, ha a piaci folyamatok „veszélyes árszintekhez” vezetnek – idézi az Agerpres hírügynökség az RMDSZ politikusát.

Az ügyvivő mezőgazdasági miniszter kiemelte,

a kőolaj világpiaci ára már visszatért a közel-keleti háború előtti, hordónként 71–73 dolláros szintre, miközben a romániai gázolajárak továbbra is indokolatlanul magasak.

Szerinte a nagy üzemanyag-forgalmazók magyarázatai nem teljesen meggyőzők, és van lehetőség a fogyasztói árak csökkentésére.

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Ilie Bolojan ügyvivő kormányfő szerdán a legnagyobb üzemanyag-forgalmazókkal egyeztetett a kormány székházában. A tárgyaláson áttekintették a piac alakulását, az ellátási és árazási kockázatokat, és megvizsgálták, hogy szükség van-e további intézkedésekre a lakosság és a gazdaság védelme érdekében. Ennek keretében arról is egyeztettek, hogy az üzemanyagárak alakulásának függvényében szükségessé válhat egy újabb jogszabályi beavatkozás.

2026. július 2-án, csütörtökön a székelyföldi töltőállomásoknál 9 lej 50–60 bani között volt egy liter standard gázolaj ára.

Belföld Közlekedés Gazdaság
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