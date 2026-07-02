Tánczos Barna drágállja a gázolajat

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Az RMDSZ politikusa egy csütörtöki szakmai rendezvényen emlékeztetett arra, hogy a közel-keleti konfliktus kirobbanásakor a gázolaj ára gyorsan emelkedett, ezért szerinte a nemzetközi jegyzések visszaesése után

Tánczos sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy nem hosszabbították meg az üzemanyagok kereskedelmi árrésének korlátozásáról szóló intézkedést. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy bár a szabadpiac híve, rendkívüli helyzetekben az államnak be kell avatkoznia, ha a piaci folyamatok „veszélyes árszintekhez” vezetnek – idézi az Agerpres hírügynökség az RMDSZ politikusát.

a kőolaj világpiaci ára már visszatért a közel-keleti háború előtti, hordónként 71–73 dolláros szintre, miközben a romániai gázolajárak továbbra is indokolatlanul magasak.

Szerinte a nagy üzemanyag-forgalmazók magyarázatai nem teljesen meggyőzők, és van lehetőség a fogyasztói árak csökkentésére.

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Ilie Bolojan ügyvivő kormányfő szerdán a legnagyobb üzemanyag-forgalmazókkal egyeztetett a kormány székházában. A tárgyaláson áttekintették a piac alakulását, az ellátási és árazási kockázatokat, és megvizsgálták, hogy szükség van-e további intézkedésekre a lakosság és a gazdaság védelme érdekében. Ennek keretében arról is egyeztettek, hogy az üzemanyagárak alakulásának függvényében szükségessé válhat egy újabb jogszabályi beavatkozás.