Tánczos Barna drágállja a gázolajat

Tánczos Barna szerint van lehetőség a fogyasztói árak csökkentésére
Fotó: Orbán Orsolya
Tánczos Barna ügyvivő mezőgazdasági miniszter szerint elfogadhatatlanul magas a gázolaj ára Romániában.
2026. július 02., 12:382026. július 02., 12:38
2026. július 02., 12:432026. július 02., 12:43
Az RMDSZ politikusa egy csütörtöki szakmai rendezvényen emlékeztetett arra, hogy a közel-keleti konfliktus kirobbanásakor a gázolaj ára gyorsan emelkedett, ezért szerinte a nemzetközi jegyzések visszaesése után
Tánczos sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy nem hosszabbították meg az üzemanyagok kereskedelmi árrésének korlátozásáról szóló intézkedést. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy bár a szabadpiac híve, rendkívüli helyzetekben az államnak be kell avatkoznia, ha a piaci folyamatok „veszélyes árszintekhez” vezetnek – idézi az Agerpres hírügynökség az RMDSZ politikusát.
Az ügyvivő mezőgazdasági miniszter kiemelte,
Szerinte a nagy üzemanyag-forgalmazók magyarázatai nem teljesen meggyőzők, és van lehetőség a fogyasztói árak csökkentésére.
Ilie Bolojan ügyvivő kormányfő szerdán a legnagyobb üzemanyag-forgalmazókkal egyeztetett a kormány székházában. A tárgyaláson áttekintették a piac alakulását, az ellátási és árazási kockázatokat, és megvizsgálták, hogy szükség van-e további intézkedésekre a lakosság és a gazdaság védelme érdekében. Ennek keretében arról is egyeztettek, hogy az üzemanyagárak alakulásának függvényében szükségessé válhat egy újabb jogszabályi beavatkozás.
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