Könyvek a függöny mögött – olvasás és cenzúra a kommunista Romániában

Fotó: Gecse Noémi
A kommunista Romániában számos könyv tiltólistára került, más köteteket pedig cenzúrázva adtak ki. A könyvtárakban ugyanakkor értékes magyar irodalom is várta az olvasókat. Török Edit könyvtáros idézte fel az akkori éveket.
A rendszerváltás előtti Romániában az irodalom is az államhatalom ellenőrzése alatt állt:
Ennek ellenére a könyvtárak továbbra is fontos találkozóhelyei maradtak az olvasóknak, akik sokszor egymás között adták kézről kézre a tiltott köteteket. Török Edit, a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár könyvtárosa személyes emlékein keresztül idézte fel ezt az időszakot.
A könyvtárakban volt egy függönnyel elválasztott rész, ahova a féltett kötetek kerültek
Fotó: Haáz Vince
„Gyerekként már önmagában a könyvtárba járás is élményt jelentett” – mesélte Török Edit. Emlékei szerint a könyvtáraknak volt egy mindenki számára hozzáférhető része, de létezett egy elkülönített állomány is.
– idézte fel. A könyvtáros hangsúlyozta, ezek között elsősorban ritka vagy nehezen pótolható kötetek voltak. Az izgalmasabb Verne-regények közül is több innen került az olvasók kezébe.
Sok olyan mű akadt, amelyet egyáltalán nem lehetett hivatalosan beszerezni. Ezek
„Ha elkapták azt, aki behozta, elkobozták a könyvet, ő pedig komoly büntetésre számíthatott. Ha sikerült átjutnia vele, egy egész baráti társaság olvasta végig egymás után” – emlékezett vissza. Közéjük tartozott George Orwell 1984 című regénye is. „Nagyon beleéltük magunkat, mert tudtuk, hogy arról a világról szól, amelyben mi is élünk” – fogalmazott.
Szerinte a hatalom minden olyan könyvtől tartott, amely bepillantást engedhetett volna a nyugati világba vagy a szomszédos országok viszonyaiba. Az volt a cél, hogy az emberek minél kevesebbet tudjanak arról, milyen élet zajlik Románia határain túl.
Fodor Sándor Csipikéjéből egy egész fejezet hiányzott a rendszerváltás előtti példányokból
Fotó: Pinti Attila
A cenzúra a már megjelent könyveket is érintette. Török Edit példaként Fodor Sándor Csipike című meseregényét említette, amelynek
Hasonlóan járt Gárdonyi Géza Egri csillagok című regénye is. „Kivágták azokat a részeket, ahol a várvédők Istenhez fordultak segítségért. Akkoriban a vallásos utalásokat sem tűrte a rendszer” – emlékeztetett. A könyvtáros szerint a vallási irodalom gyakorlatilag hiányzott a könyvesboltokból és a könyvtárakból, akárcsak a kommunista rendszert bíráló politikai művek.
A szigorú cenzúra ellenére magyar nyelvű könyvekből jelentős állomány állt az olvasók rendelkezésére.
A polcokon ott sorakoztak Jókai Mór, Petőfi Sándor, Arany János, József Attila művei, valamint Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regénye is. Népszerűek voltak Jules Verne, Rejtő Jenő, James Fenimore Cooper és Karl May könyvei is. „Akkoriban főként a klasszikusokat olvastuk.”
Fotó: Gecse Noémi
Ezzel párhuzamosan a könyvtárak nagy példányszámban kapták meg a kommunista ideológiát népszerűsítő szovjet és román szerzők műveit. „Voltak olyan könyvek, amelyekből ötven példány is érkezett egy-egy könyvtárba. Ezeket központilag osztották szét a települések között” – mondta.
A rendszerváltás előtti Romániában Wass Albert művei sem jelenhettek meg. Ennek oka az volt, hogy
Ebbe a körbe tartozott Nyírő József is, akinek művei szintén hosszú éveken át nem jelenhettek meg hivatalosan.
Szóba került egy román nacionalista hangvételű kötet is, Ion Lăncrănjan Cuvânt despre Transilvania című könyve. Bár azt hivatalosan kiadták, sok magyar olvasó felháborítónak tartotta a benne megfogalmazott állításokat. A könyvtáros szerint ezt is sokan keresték, hogy ne hallomásból, hanem saját olvasmányuk után alkossanak róla véleményt.
Fotó: László Ildikó
1990 után megszűnt az állami cenzúra, és
Vallási kiadványok, Bibliák, történelmi és politikai művek, valamint korábban tiltott magyar szerzők kötetei egyaránt helyet kaptak a polcokon. Török Edit szerint ezzel együtt óriásira bővült a kínálat: értékes és kevésbé maradandó művek egyaránt megjelentek, a legnagyobb változást mégis az jelentette, hogy az olvasók végre szabadon dönthették el, hogy mit szeretnének elolvasni.
Fotó: Gecse Noémi
Ha a harmadik évad nyitánya lett volna a Sárkányok háza második évadának záróepizódja, akkor a hétfői, második rész lett volna a tökéletes évadkezdése a harmadik szezonnak. Spoileres kibeszélő.
Erősen, üresjáratok nélkül indult a Trónok harca első előzménysorozatának, a 2022-ben indult Sárkányok házának legújabb, harmadik évada. Spoileres epizód-áttekintő.
A zene, a vers szeretete hozta őket össze, s noha volt idő, hogy nem zenéltek együtt, évek múltán is elő tudtak húzni egy-egy dalt a „bőröndből”. A Bőröndös zenekar tagjaival, Bíró Hunorral, Székely Norberttel és Moldován Balázzsal beszélgettünk.
Ötven alkotás, több száz járókelő és egy különleges évforduló. A csíkszeredai Nagy Imre Általános Iskola kerítés-kiállítással tiszteleg névadója előtt, közelebb hozva a művészetet a város lakóihoz.
Részletesen bemutatott társadalmi látlelet Cristian Mungiu legújabb filmje a Fjord, amiben a rendező egy nagy botrányt kavaró történést dolgoz fel, a keleti és nyugati világ találkozási pontjánál. Kritika.
Vannak helyzetek, amikor minden másodperc, minden szó számít. Bartos Mónika csak 23 éves, de a rohammentő-szolgálatnál végzett sok ezer önkéntesóra során megtanulta: az életmentésben a gyorsaság, a csapatmunka és szakmai tudás kulcsfontosságú.
Egy bukaresti villamoson történteknek két színházi ember is szemtanúja volt – ebből aztán monodráma született, most pedig színházi előadás formálódik belőle. A valós történet mögött azonban aktuális társadalmi jelenségre világítanak rá az alkotók.
Daniel Brici bányászportréi túlmutatnak a fotószerű pontosságon: a hiperrealizmus eszközeivel egy eltűnő világ emlékezetét őrzik. A Mineralia Humana kiállítás az emberi figyelem, a munka és a méltóság időtálló lenyomata.
Ott, ahová már nem nyúl vissza az emlékezet, és ott, ahol nincsenek források és adatok, a hiányt kitölti a képzelet. Így volt ez régen, és így történt ez A hársfa című regény alkotófolyamata során is. A szerzővel, Antal Imrével beszélgettünk.
Frontemberváltás, friss dal és új lendület: a No Sugar Forog a kerék című száma egy korszaknyitás történetét meséli el. Szőcs Renátával beszélgettünk a változásról, az alkotásról és a zenekar jövőjéről.
szóljon hozzá!