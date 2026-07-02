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Könyvek a függöny mögött – olvasás és cenzúra a kommunista Romániában

• Fotó: Gecse Noémi

Fotó: Gecse Noémi

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A kommunista Romániában számos könyv tiltólistára került, más köteteket pedig cenzúrázva adtak ki. A könyvtárakban ugyanakkor értékes magyar irodalom is várta az olvasókat. Török Edit könyvtáros idézte fel az akkori éveket.

Nagy Lilla

2026. július 02., 21:412026. július 02., 21:41

A rendszerváltás előtti Romániában az irodalom is az államhatalom ellenőrzése alatt állt:

a politikailag vagy vallási szempontból kifogásoltnak ítélt könyvek nem juthattak el az olvasókhoz, más művekből oldalakat, fejezeteket távolítottak el a kiadás előtt.

Ennek ellenére a könyvtárak továbbra is fontos találkozóhelyei maradtak az olvasóknak, akik sokszor egymás között adták kézről kézre a tiltott köteteket. Török Edit, a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár könyvtárosa személyes emlékein keresztül idézte fel ezt az időszakot.

könyvek, 1984, Csipike, Egri csillagok, Wass Albert, kommunista Románia Galéria

A könyvtárakban volt egy függönnyel elválasztott rész, ahova a féltett kötetek kerültek

Fotó: Haáz Vince

A függöny mögött rejtőztek a kincsek

„Gyerekként már önmagában a könyvtárba járás is élményt jelentett” – mesélte Török Edit. Emlékei szerint a könyvtáraknak volt egy mindenki számára hozzáférhető része, de létezett egy elkülönített állomány is.

Idézet
Volt a függöny előtti és a függöny mögötti állomány. Ha a könyvtáros megbízott benned, beengedett a függöny mögé is. Ott álltak a vitrines szekrényekben azok a ritkább, értékesebb könyvek, amelyeket féltettek az olvasóktól”

– idézte fel. A könyvtáros hangsúlyozta, ezek között elsősorban ritka vagy nehezen pótolható kötetek voltak. Az izgalmasabb Verne-regények közül is több innen került az olvasók kezébe.

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Sok olyan mű akadt, amelyet egyáltalán nem lehetett hivatalosan beszerezni. Ezek

külföldről, ismerősök segítségével jutottak el Erdélybe, ha egyáltalán sikerült áthozni őket a határon.

„Ha elkapták azt, aki behozta, elkobozták a könyvet, ő pedig komoly büntetésre számíthatott. Ha sikerült átjutnia vele, egy egész baráti társaság olvasta végig egymás után” – emlékezett vissza. Közéjük tartozott George Orwell 1984 című regénye is. „Nagyon beleéltük magunkat, mert tudtuk, hogy arról a világról szól, amelyben mi is élünk” – fogalmazott.

Szerinte a hatalom minden olyan könyvtől tartott, amely bepillantást engedhetett volna a nyugati világba vagy a szomszédos országok viszonyaiba. Az volt a cél, hogy az emberek minél kevesebbet tudjanak arról, milyen élet zajlik Románia határain túl.

könyvek, 1984, Csipike, Egri csillagok, Wass Albert, kommunista Románia Galéria

Fodor Sándor Csipikéjéből egy egész fejezet hiányzott a rendszerváltás előtti példányokból

Fotó: Pinti Attila

Megcsonkított kiadások kerültek az olvasók elé

A cenzúra a már megjelent könyveket is érintette. Török Edit példaként Fodor Sándor Csipike című meseregényét említette, amelynek

régebbi kiadásaiból hiányzott a Gonosz Ostoba című fejezet. Az csak a rendszerváltás után jelenhetett meg újra teljes terjedelmében.

Hasonlóan járt Gárdonyi Géza Egri csillagok című regénye is. „Kivágták azokat a részeket, ahol a várvédők Istenhez fordultak segítségért. Akkoriban a vallásos utalásokat sem tűrte a rendszer” – emlékeztetett. A könyvtáros szerint a vallási irodalom gyakorlatilag hiányzott a könyvesboltokból és a könyvtárakból, akárcsak a kommunista rendszert bíráló politikai művek.

Mit lehetett olvasni a könyvtárakban?

A szigorú cenzúra ellenére magyar nyelvű könyvekből jelentős állomány állt az olvasók rendelkezésére.

A Kriterion Kiadó, a Horizont Kiadó és a Tanulók Könyvtára sorozat számos magyar szerző művét jelentette meg, emellett néprajzi, irodalomtörténeti és helytörténeti kötetek is elérhetők voltak.

A polcokon ott sorakoztak Jókai Mór, Petőfi Sándor, Arany János, József Attila művei, valamint Molnár Ferenc A Pál utcai fiúk című regénye is. Népszerűek voltak Jules Verne, Rejtő Jenő, James Fenimore Cooper és Karl May könyvei is. „Akkoriban főként a klasszikusokat olvastuk.”

• Fotó: Gecse Noémi Galéria

Fotó: Gecse Noémi

Ezzel párhuzamosan a könyvtárak nagy példányszámban kapták meg a kommunista ideológiát népszerűsítő szovjet és román szerzők műveit. „Voltak olyan könyvek, amelyekből ötven példány is érkezett egy-egy könyvtárba. Ezeket központilag osztották szét a települések között” – mondta.

Tiltólistás magyar szerzők

A rendszerváltás előtti Romániában Wass Albert művei sem jelenhettek meg. Ennek oka az volt, hogy

írásai erősen kötődtek az erdélyi magyarsághoz és a nemzeti identitáshoz, amit a rendszer nem támogatott.

Ebbe a körbe tartozott Nyírő József is, akinek művei szintén hosszú éveken át nem jelenhettek meg hivatalosan.

Szóba került egy román nacionalista hangvételű kötet is, Ion Lăncrănjan Cuvânt despre Transilvania című könyve. Bár azt hivatalosan kiadták, sok magyar olvasó felháborítónak tartotta a benne megfogalmazott állításokat. A könyvtáros szerint ezt is sokan keresték, hogy ne hallomásból, hanem saját olvasmányuk után alkossanak róla véleményt.

• Fotó: László Ildikó Galéria

Fotó: László Ildikó

A rendszerváltással új korszak kezdődött

1990 után megszűnt az állami cenzúra, és

rövid idő alatt olyan könyvek is megjelentek a könyvtárakban, amelyek korábban elérhetetlenek voltak.

Vallási kiadványok, Bibliák, történelmi és politikai művek, valamint korábban tiltott magyar szerzők kötetei egyaránt helyet kaptak a polcokon. Török Edit szerint ezzel együtt óriásira bővült a kínálat: értékes és kevésbé maradandó művek egyaránt megjelentek, a legnagyobb változást mégis az jelentette, hogy az olvasók végre szabadon dönthették el, hogy mit szeretnének elolvasni.

• Fotó: Gecse Noémi Galéria

Fotó: Gecse Noémi

Magazin Könyvvilág
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