Forog a kerék, új korszak indul: így született újjá a No Sugar

Fotó: Szőcs Renáta archívuma

Frontemberváltás, friss dal és új lendület: a No Sugar Forog a kerék című száma egy korszaknyitás történetét meséli el. Szőcs Renátával beszélgettünk a változásról, az alkotásról és a zenekar jövőjéről.

Nagy Lilla

2026. május 26., 16:482026. május 26., 16:48

A No Sugar új dallal és videóklippel jelentkezett, amely különleges jelentőséget hordoz a zenekar számára. A Forog a kerék az első megjelenés az új felállásban, Szőcs Renátával az énekesi pozícióban, így a szám egyszerre személyes bemutatkozás és fontos mérföldkő. „A Forog a kerék egy nagyon nagy mérföldkő a zenekar életében” – mondta Renáta, aki szerint a dal központi üzenete a változás elfogadása és a nehézségekből való továbblépés. A szám arra szeretné emlékeztetni a hallgatókat, hogy minden kihívás tartogathat új lehetőségeket is.

Az énekesnő úgy látja, az élet tele van váratlan fordulatokkal, amelyek sokszor képesek új irányt mutatni.

A zenekar ezt a gondolatot szerette volna átadni a közönségnek is: érdemes kitartani, keresni a megoldásokat, és pozitívan tekinteni az új helyzetekre.

A dal zenei világa megőrizte a No Sugar jól ismert energiáját és dinamizmusát, miközben Renáta saját érzékenyebb, líraibb hangulata is megjelent benne. A pop-rock alapok továbbra is meghatározóak maradnak, ugyanakkor a zenekar nyitott a változatosabb hangzások felé is.

Fotó: Szőcs Renáta archívuma

„Mind azon vagyunk, hogy minél színesebb és érdekesebb dalokat tudjunk együtt alkotni” – fogalmazott az énekesnő. Elárulta azt is, hogy a jövőbeli számok hangulata mindig az adott időszaktól és inspirációktól függ majd: érkezhetnek lendületesebb, líraibb vagy kísérletezőbb dalok is.

A háttérmunka hosszú és folyamatosan alakuló folyamatként zajlik a zenekar életében. Egy-egy dal gyakran egy egyszerű gitártémával vagy dallamtöredékkel indul, majd az ötletek közös formálása során nyeri el végleges alakját. „Sokszor teljesen átalakul a szerkezete, és pont ettől szép az egész” – mesélte Renáta. A közös alkotás során minden zenekari tag véleménye fontos szerepet kap, ami tovább erősíti az új formáció egységét.

Fotó: Szőcs Renáta archívuma

A No Sugar már több új projekten dolgozik, Renáta szerint akadnak merészebb és izgalmasabb ötleteik is, amelyek tovább alakítják majd a zenekar arculatát és hangzását. Az énekesnő arról is beszélt, hogy a banda minden dalba szeretné beletenni azt, amit aktuálisan önazonosnak érez. Folyamatosan új „fűszerekkel” gazdagítják a zenéjüket, hogy a régi rajongók és az új hallgatók egyaránt kapcsolódni tudjanak hozzájuk. A céljuk, hogy minden korosztály megtalálja a saját élményét a No Sugar világában, és koncertjeiken ugyanúgy jelen legyen a régi rajongók lelkesedése, mint az új közönség kíváncsisága.

A Forog a kerék így egy új időszak nyitánya lett a zenekar számára – egy olyan út kezdete, amelyet a folyamatos építkezés, az önazonosság és a közös fejlődés határoz meg.

A zenekar új klipjét Budapesten, a Kopaszi-gáton, valamint Balatonakarattyán forgatták. A nyár rendkívül mozgalmasnak ígérkezik számukra: a hétvégén a Csíki Majálison lépnek fel, szombaton Gyergyóalfaluban koncerteznek, majd Magyarországon folytatják a fellépéseket, ezt követően pedig ismét Székelyföldre térnek vissza. Az előttük álló időszak sok utazással és fellépéssel telik majd. Szőcs Renáta jelenleg egy húszdalos repertoár elsajátításán dolgozik, ami izgalmakkal jár számára, ugyanakkor úgy érzi, a koncertrutin és a tapasztalat éppen az ilyen eseménydús nyár során alakul ki igazán.

Zene
szóljon hozzá! Hozzászólások
A rovat további cikkei

2026. május 23., szombat

Esküvőn is lehet bluest játszani

Az ötvenesek klubjába idén belépő Vetró B. Sebestyén András képzőművész családban született, de már hatodikos korában gitárt vett a kezébe. Szombat este fiatal évei városában, Kézdivásárhelyen koncertezik.

2026. május 21., csütörtök

Festett kövekből híd: közösségi élmény és az összetartozás üzenetei

Festett kövek, bibliai idézetek és személyes üzenetek is várják majd a zarándokokat Csíksomlyón. A Csíksomlyói kövek kezdeményezés célja, hogy apró ajándékokon keresztül hozzon közelebb egymáshoz embereket és közösségeket.

2026. május 20., szerda

Nagy Tivadar: sok jót tett velem a Fennvaló

Közel száz fellépő közreműködésével tartanak jótékonysági gálát május 23-án 18 órától a csíkszeredai Szakszervezetek Művelődési Házában. A beérkező adományokat a daganatos megbetegedéssel küzdő csíkszeredai zenész, Nagy Tivadar számára ajánlják fel.

2026. május 19., kedd

Hunyadi János korát idézik meg: Hunyadi napok Csíksomlyón

Izgalmas időutazásra hívnak május 20-22. között a csíksomlyói Mária-kertbe: a Hunyadi napok tartalmas programjai között minden korosztály találhat kedvére valót.

2026. május 17., vasárnap

Múzeumi sztorik: pünkösdi üdvözlet a századfordulóról

A gyors e-mailek világában már csak nosztalgiával emlékszünk vissza azokra az időkre és az örömteli meglepetésre, amikor rokonaink, barátaink valamilyen alkalomból küldött üdvözlőlapját nyújtotta át a postás.

2026. május 15., péntek

Nevetés a hiány peremén, avagy a bohócjáték létjogosultsága

Elnyűtt cipők, szürke közöny, majd néma gondoskodás. Az Ad Hoc Csoport bohócjátéka fájdalmas és gyengéd látlelet az egymásrautaltságról. Kevés szóval, de annál erősebb mondanivalóval szól kacagva és sírva a mély érzésekről.

2026. május 11., hétfő

„Szép lassan összeomlott az egész” – az UNSCENE elmaradásáról

Noha készültek rá, és szerepelt is a Csíki Játékszín közzétett májusi programjában, elmarad az UNSCENE – Művészeti Egyetemek Fesztiválja, amely az országban egyedülállónak számított. „Le vagyunk sújtva” – fogalmazott Veress Albert színházigazgató.

2026. május 08., péntek

A könyvek szeretete vonzásában

Vásárlásért, beszélgetésekért, friss kötetekért, vagy egyszerűen a rendezvény hangulatáért – ki miért látogat el egy könyvvásárra?

2026. május 06., szerda

Kezdődik – de hol is kezdjük? Programrengeteg a Csíkszeredai Könyvvásáron

Sűrű, többrétegű irodalmi térként tárul elénk a Csíkszeredai Könyvvásár programja, ahol a magyarországi és az erdélyi alkotók folyamatos dialógusban jelennek meg, egymásba kapcsolódó eseményeken. Május 7–10. között érdemes ellátogatni a rendezvényre.

2026. május 05., kedd

Gyerekek a táncszínházban: értik, félreértik vagy újraértelmezik?

A színpadon nincs párbeszéd, csak mozdulat. A gyerekekben viszont annál több kérdés születik. A Holle anyó táncjáték megmutatja, hogyan tanulják a mai gyerekek olvasni a látványt, és hol akadnak el közben.

