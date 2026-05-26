Forog a kerék, új korszak indul: így született újjá a No Sugar

Fotó: Szőcs Renáta archívuma
Frontemberváltás, friss dal és új lendület: a No Sugar Forog a kerék című száma egy korszaknyitás történetét meséli el. Szőcs Renátával beszélgettünk a változásról, az alkotásról és a zenekar jövőjéről.
A No Sugar új dallal és videóklippel jelentkezett, amely különleges jelentőséget hordoz a zenekar számára. A Forog a kerék az első megjelenés az új felállásban, Szőcs Renátával az énekesi pozícióban, így a szám egyszerre személyes bemutatkozás és fontos mérföldkő. „A Forog a kerék egy nagyon nagy mérföldkő a zenekar életében” – mondta Renáta, aki szerint a dal központi üzenete a változás elfogadása és a nehézségekből való továbblépés. A szám arra szeretné emlékeztetni a hallgatókat, hogy minden kihívás tartogathat új lehetőségeket is.
Az énekesnő úgy látja, az élet tele van váratlan fordulatokkal, amelyek sokszor képesek új irányt mutatni.
A dal zenei világa megőrizte a No Sugar jól ismert energiáját és dinamizmusát, miközben Renáta saját érzékenyebb, líraibb hangulata is megjelent benne. A pop-rock alapok továbbra is meghatározóak maradnak, ugyanakkor a zenekar nyitott a változatosabb hangzások felé is.
„Mind azon vagyunk, hogy minél színesebb és érdekesebb dalokat tudjunk együtt alkotni” – fogalmazott az énekesnő. Elárulta azt is, hogy a jövőbeli számok hangulata mindig az adott időszaktól és inspirációktól függ majd: érkezhetnek lendületesebb, líraibb vagy kísérletezőbb dalok is.
A háttérmunka hosszú és folyamatosan alakuló folyamatként zajlik a zenekar életében. Egy-egy dal gyakran egy egyszerű gitártémával vagy dallamtöredékkel indul, majd az ötletek közös formálása során nyeri el végleges alakját. „Sokszor teljesen átalakul a szerkezete, és pont ettől szép az egész” – mesélte Renáta. A közös alkotás során minden zenekari tag véleménye fontos szerepet kap, ami tovább erősíti az új formáció egységét.
A No Sugar már több új projekten dolgozik, Renáta szerint akadnak merészebb és izgalmasabb ötleteik is, amelyek tovább alakítják majd a zenekar arculatát és hangzását. Az énekesnő arról is beszélt, hogy a banda minden dalba szeretné beletenni azt, amit aktuálisan önazonosnak érez. Folyamatosan új „fűszerekkel” gazdagítják a zenéjüket, hogy a régi rajongók és az új hallgatók egyaránt kapcsolódni tudjanak hozzájuk. A céljuk, hogy minden korosztály megtalálja a saját élményét a No Sugar világában, és koncertjeiken ugyanúgy jelen legyen a régi rajongók lelkesedése, mint az új közönség kíváncsisága.
A Forog a kerék így egy új időszak nyitánya lett a zenekar számára – egy olyan út kezdete, amelyet a folyamatos építkezés, az önazonosság és a közös fejlődés határoz meg.
A zenekar új klipjét Budapesten, a Kopaszi-gáton, valamint Balatonakarattyán forgatták. A nyár rendkívül mozgalmasnak ígérkezik számukra: a hétvégén a Csíki Majálison lépnek fel, szombaton Gyergyóalfaluban koncerteznek, majd Magyarországon folytatják a fellépéseket, ezt követően pedig ismét Székelyföldre térnek vissza. Az előttük álló időszak sok utazással és fellépéssel telik majd. Szőcs Renáta jelenleg egy húszdalos repertoár elsajátításán dolgozik, ami izgalmakkal jár számára, ugyanakkor úgy érzi, a koncertrutin és a tapasztalat éppen az ilyen eseménydús nyár során alakul ki igazán.
