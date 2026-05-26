Forog a kerék, új korszak indul: így született újjá a No Sugar

Frontemberváltás, friss dal és új lendület: a No Sugar Forog a kerék című száma egy korszaknyitás történetét meséli el. Szőcs Renátával beszélgettünk a változásról, az alkotásról és a zenekar jövőjéről.

Nagy Lilla 2026. május 26., 16:482026. május 26., 16:48

A No Sugar új dallal és videóklippel jelentkezett, amely különleges jelentőséget hordoz a zenekar számára. A Forog a kerék az első megjelenés az új felállásban, Szőcs Renátával az énekesi pozícióban, így a szám egyszerre személyes bemutatkozás és fontos mérföldkő. „A Forog a kerék egy nagyon nagy mérföldkő a zenekar életében" – mondta Renáta, aki szerint a dal központi üzenete a változás elfogadása és a nehézségekből való továbblépés. A szám arra szeretné emlékeztetni a hallgatókat, hogy minden kihívás tartogathat új lehetőségeket is. Az énekesnő úgy látja, az élet tele van váratlan fordulatokkal, amelyek sokszor képesek új irányt mutatni.

A zenekar ezt a gondolatot szerette volna átadni a közönségnek is: érdemes kitartani, keresni a megoldásokat, és pozitívan tekinteni az új helyzetekre.

A dal zenei világa megőrizte a No Sugar jól ismert energiáját és dinamizmusát, miközben Renáta saját érzékenyebb, líraibb hangulata is megjelent benne. A pop-rock alapok továbbra is meghatározóak maradnak, ugyanakkor a zenekar nyitott a változatosabb hangzások felé is.

Fotó: Szőcs Renáta archívuma

„Mind azon vagyunk, hogy minél színesebb és érdekesebb dalokat tudjunk együtt alkotni” – fogalmazott az énekesnő. Elárulta azt is, hogy a jövőbeli számok hangulata mindig az adott időszaktól és inspirációktól függ majd: érkezhetnek lendületesebb, líraibb vagy kísérletezőbb dalok is. A háttérmunka hosszú és folyamatosan alakuló folyamatként zajlik a zenekar életében. Egy-egy dal gyakran egy egyszerű gitártémával vagy dallamtöredékkel indul, majd az ötletek közös formálása során nyeri el végleges alakját. „Sokszor teljesen átalakul a szerkezete, és pont ettől szép az egész” – mesélte Renáta. A közös alkotás során minden zenekari tag véleménye fontos szerepet kap, ami tovább erősíti az új formáció egységét.

A No Sugar már több új projekten dolgozik, Renáta szerint akadnak merészebb és izgalmasabb ötleteik is, amelyek tovább alakítják majd a zenekar arculatát és hangzását. Az énekesnő arról is beszélt, hogy a banda minden dalba szeretné beletenni azt, amit aktuálisan önazonosnak érez. Folyamatosan új „fűszerekkel” gazdagítják a zenéjüket, hogy a régi rajongók és az új hallgatók egyaránt kapcsolódni tudjanak hozzájuk. A céljuk, hogy minden korosztály megtalálja a saját élményét a No Sugar világában, és koncertjeiken ugyanúgy jelen legyen a régi rajongók lelkesedése, mint az új közönség kíváncsisága. A Forog a kerék így egy új időszak nyitánya lett a zenekar számára – egy olyan út kezdete, amelyet a folyamatos építkezés, az önazonosság és a közös fejlődés határoz meg.

