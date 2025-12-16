Gerincünk legjobb barátja a rendszeres és változatos mozgás – hangsúlyozza Gidró Sarolta gyógytornász, aki szerint mindamellett, hogy fontos a mozgás, az is legalább ugyanilyen fontos, olyan mozgásformát válasszunk, ami kedves számunkra.
Bár egyre több helyről halljuk, hogy a láz jó dolog, nem is kell mindig csillapítani,, mégsem könnyű semmit sem csinálni, ha a gyerekünk szenved, elesett. De akkor mi a jó út? Dr. Komsa-Szikszai Sára gyerekgyógyász rezidens igazított el.
Tudjuk, hogy mennyire fontos a napsütés a D-vitamin-tartalékaink feltöltéséhez, másrészt gyakran halljuk, hogy óvakodjunk a naptól. Az ellentmondás feloldásáért dr. Gáspár Réka bőrgyógyász segítségét kértük.
A nők néha úgy érzik, szülés közben csődöt mondtak, s ez akár a babájukkal való kapcsolatot is befolyásolhatja. Mărgulescu Melinda Lamaze alapú szülésfelkészítői arról szólnak többek közt, hogyan lehet mindezt elkerülni.
Úri huncutság? Egy korszak? Népbetegség? Vagy az az érzés, amikor elfelejtettük a kapukódot, hajnali két óra van, és haza szeretnénk jutni? Mi az a kapunyitási pánik, kiket érint, és mi segíthet, hogy ebből kilábaljunk?
Hogyan érzi magát a Z-generáció, milyen szorongásokat hozott elő a közösségi média használata, és egyáltalán miért kezdünk szorongani, ha meglátjuk az ismerősünk posztját, amint éppen vásárol, nyaral, bulizik? Tari Annamária osztotta meg gondolatait.
Van, aki kétségbeesik, dühös lesz, ha megkapja a diagnózist, mások reménytelenséget éreznek, halálfélelmet élnek át. De olyan is van, aki szégyelli, hogy beteg. Egyre több embert érint a daganatos megbetegedések valamilyen formája, elkél a segítség.
A tavasz végérvényesen beköszöntött, és ha valaki a tavaszi méregtelenítésre készült a télen, annak nagyon gyorsan lépnie kell. Csíki Emese biogazdászt, gyógynövénytermesztőt arra kértük, osszon meg a Liget olvasóival néhány hasznos tanácsot.
Becslések szerint világszerte 65 millió ember szenved az epilepsziás rohamok különböző típusától. Rájuk gondolunk, amikor március 26-án lilába öltözünk, ezt a napot ugyanis Purple Day-ként, azaz lila napként is szokás emlegetni.
Borsos Hunor a kolozsvári zeneakadémia zongora-előadóművészi szakán végzett, és most zeneterapeutának tanul. Az abszolút hallással rendelkező fiatal hiszi, hogy a zene képes felszabadítani a megnevezhetetlen érzéseket is, képes gyógyítani a lelket.
Bár több mint egy évtizede betiltották a higanyos lázmérőket az Európai Unióban, még mindig sok családban akad belőle. A tapasztalatok azt mutatják, ez méri meg legpontosabban a testhőmérsékletet, ezért is szeretik. Azonban bajt okozhat, ha eltörik.
Az összetartozásról, az egymás iránti tiszteletről, a közösen végzett munka teremtő erejéről, és arról is mesél a Nemzeti Színházban vasárnap felavatott díszfüggöny, hogy ennek a nemzetnek van jövője.
Ha valaki harmincas évei közepén az egyik legkegyetlenebb diagnózissal szembesül, megjárja a poklok poklát is. Ma már önmagával megbékélve, derűsen tud beszélni betegségéről, a gyógyulásról. A rák elleni küzdelem világnapján egy túlélővel beszélgettünk.
Saját sorsunkat alakítjuk, vagy anyáink, apáink sorsát örököljük? Hogyan hagyhatjuk magunk mögött a nekünk nem tetsző szülői mintákat? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Antal Ildikó egyéni-, pár- és család-pszichoterapeutával.
Egyre több kutatás támasztja alá, hogy a világjárvány a gyermekek súlyára is rossz hatással volt. Bár eddig is az volt a tendencia, hogy évről évre egyre több a túlsúlyos gyermek, a karanténidőszak, az online oktatás csak súlyosbította a helyzetet.
A segítő foglalkozás keretében Alzheimer-kórban szenvedő betegek hozzátartozóinak szeretnének segítséget nyújtani, lehetőséget teremteni arra, hogy beszélgessenek sorstársaikkal, hogy kilépjenek a mindennapi rutinból.
Viselkedési problémák, figyelemzavar, hiperaktivitás, autizmus, szorongás, diszlexia, diszgráfia, alvászavar – csak néhány olyan probléma, aminek leküzdésében hatékonyan segíthet a neurofeedback tréning.
A rendszeres testmozgás nem csak testünket, hanem elménket is fitten tartja, sőt javít a kedélyállapoton is. S bár sokan ódzkodnak tőle, bizony az időskori testmozgásnak is igen sok jótékony hatása van – mondja Zakariás Éva gyógytornász.
A stroke hirtelen következik be, és a következményei nagyon súlyosak, akár végzetesek is lehetnek – mondja Dabóczi Mátyás neurológus szakorvos. Vele beszélgettünk a stroke tüneteiről, a rizikótényezőkről és a kezelésről.