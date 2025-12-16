szekelyhon szekelyhon

/ Kezelő
Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Arcél Élet+mód Lurkó Stúdió Kezelő Tabu EXTRA Rég+múlt Gasztroliget Könyvespolc
Hirdetés
Népbetegségünk, a derékfájdalom: hiedelmek a porckorongsérvről

Népbetegségünk, a derékfájdalom: hiedelmek a porckorongsérvről

Gerincünk legjobb barátja a rendszeres és változatos mozgás – hangsúlyozza Gidró Sarolta gyógytornász, aki szerint mindamellett, hogy fontos a mozgás, az is legalább ugyanilyen fontos, olyan mozgásformát válasszunk, ami kedves számunkra.

Hirdetés

A láz nem egy betegség. Tények és tévhitek a lázcsillapításról

Bár egyre több helyről halljuk, hogy a láz jó dolog, nem is kell mindig csillapítani,, mégsem könnyű semmit sem csinálni, ha a gyerekünk szenved, elesett. De akkor mi a jó út? Dr. Komsa-Szikszai Sára gyerekgyógyász rezidens igazított el.

A láz nem egy betegség. Tények és tévhitek a lázcsillapításról
A láz nem egy betegség. Tények és tévhitek a lázcsillapításról
2022. november 08., kedd

A láz nem egy betegség. Tények és tévhitek a lázcsillapításról

Hirdetés
2022. július 14., csütörtök

Bőr és napsütés: tények és tévhitek

Tudjuk, hogy mennyire fontos a napsütés a D-vitamin-tartalékaink feltöltéséhez, másrészt gyakran halljuk, hogy óvakodjunk a naptól. Az ellentmondás feloldásáért dr. Gáspár Réka bőrgyógyász segítségét kértük.

Bőr és napsütés: tények és tévhitek
Bőr és napsütés: tények és tévhitek
2022. július 14., csütörtök

Bőr és napsütés: tények és tévhitek

Hirdetés
2022. július 04., hétfő

A szülés nem betegség! A híres Lamaze-technikáról

 A nők néha úgy érzik, szülés közben csődöt mondtak, s ez akár a babájukkal való kapcsolatot is befolyásolhatja. Mărgulescu Melinda Lamaze alapú szülésfelkészítői arról szólnak többek közt, hogyan lehet mindezt elkerülni.

A szülés nem betegség! A híres Lamaze-technikáról
A szülés nem betegség! A híres Lamaze-technikáról
2022. július 04., hétfő

A szülés nem betegség! A híres Lamaze-technikáról

2022. május 23., hétfő

Sikerre ítélve: micsoda, és kiket érint a kapunyitási pánik?

Úri huncutság? Egy korszak? Népbetegség? Vagy az az érzés, amikor elfelejtettük a kapukódot, hajnali két óra van, és haza szeretnénk jutni? Mi az a kapunyitási pánik, kiket érint, és mi segíthet, hogy ebből kilábaljunk?

Sikerre ítélve: micsoda, és kiket érint a kapunyitási pánik?
Sikerre ítélve: micsoda, és kiket érint a kapunyitási pánik?
2022. május 23., hétfő

Sikerre ítélve: micsoda, és kiket érint a kapunyitási pánik?

Hirdetés
2022. május 12., csütörtök

Miért kell nekünk, ami másnak van? A lemaradástól való félelem, a FOMO

Hogyan érzi magát a Z-generáció, milyen szorongásokat hozott elő a közösségi média használata, és egyáltalán miért kezdünk szorongani, ha meglátjuk az ismerősünk posztját, amint éppen vásárol, nyaral, bulizik? Tari Annamária osztotta meg gondolatait.

Miért kell nekünk, ami másnak van? A lemaradástól való félelem, a FOMO
Miért kell nekünk, ami másnak van? A lemaradástól való félelem, a FOMO
2022. május 12., csütörtök

Miért kell nekünk, ami másnak van? A lemaradástól való félelem, a FOMO

2022. május 09., hétfő

Lélekápolás rákos betegeknek: megosztani örömöt, bánatot

Van, aki kétségbeesik, dühös lesz, ha megkapja a diagnózist, mások reménytelenséget éreznek, halálfélelmet élnek át. De olyan is van, aki szégyelli, hogy beteg. Egyre több embert érint a daganatos megbetegedések valamilyen formája, elkél a segítség.

Lélekápolás rákos betegeknek: megosztani örömöt, bánatot
Lélekápolás rákos betegeknek: megosztani örömöt, bánatot
2022. május 09., hétfő

Lélekápolás rákos betegeknek: megosztani örömöt, bánatot

Hirdetés
2022. április 29., péntek

Martilapu, pitypang és társai: tavaszi gyógynövénykisokos Csíki Emesével

A tavasz végérvényesen beköszöntött, és ha valaki a tavaszi méregtelenítésre készült a télen, annak nagyon gyorsan lépnie kell. Csíki Emese biogazdászt, gyógynövénytermesztőt arra kértük, osszon meg a Liget olvasóival néhány hasznos tanácsot.

Martilapu, pitypang és társai: tavaszi gyógynövénykisokos Csíki Emesével
Martilapu, pitypang és társai: tavaszi gyógynövénykisokos Csíki Emesével
2022. április 29., péntek

Martilapu, pitypang és társai: tavaszi gyógynövénykisokos Csíki Emesével

2022. március 25., péntek

Epilepszia és szolidaritás. A nap, amikor lilába öltözünk

Becslések szerint világszerte 65 millió ember szenved az epilepsziás rohamok különböző típusától. Rájuk gondolunk, amikor március 26-án lilába öltözünk, ezt a napot ugyanis Purple Day-ként, azaz lila napként is szokás emlegetni.

Epilepszia és szolidaritás. A nap, amikor lilába öltözünk
Epilepszia és szolidaritás. A nap, amikor lilába öltözünk
2022. március 25., péntek

Epilepszia és szolidaritás. A nap, amikor lilába öltözünk

2022. március 22., kedd

Lélekgyógyítás zenével. Borsos Hunor nem csak látja a világot, hallja is annak dallamait

Borsos Hunor a kolozsvári zeneakadémia zongora-előadóművészi szakán végzett, és most zeneterapeutának tanul. Az abszolút hallással rendelkező fiatal hiszi, hogy a zene képes felszabadítani a megnevezhetetlen érzéseket is, képes gyógyítani a lelket.

Lélekgyógyítás zenével. Borsos Hunor nem csak látja a világot, hallja is annak dallamait
Lélekgyógyítás zenével. Borsos Hunor nem csak látja a világot, hallja is annak dallamait
2022. március 22., kedd

Lélekgyógyítás zenével. Borsos Hunor nem csak látja a világot, hallja is annak dallamait

2022. március 07., hétfő

Ha eltörik a higanyos lázmérő. Nem kell pánikolni, de mit kell tenni?

Bár több mint egy évtizede betiltották a higanyos lázmérőket az Európai Unióban, még mindig sok családban akad belőle. A tapasztalatok azt mutatják, ez méri meg legpontosabban a testhőmérsékletet, ezért is szeretik. Azonban bajt okozhat, ha eltörik.

Ha eltörik a higanyos lázmérő. Nem kell pánikolni, de mit kell tenni?
Ha eltörik a higanyos lázmérő. Nem kell pánikolni, de mit kell tenni?
2022. március 07., hétfő

Ha eltörik a higanyos lázmérő. Nem kell pánikolni, de mit kell tenni?

Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés
Egy függöny, amely mesél
Megnyitás

Egy függöny, amely mesél

Az összetartozásról, az egymás iránti tiszteletről, a közösen végzett munka teremtő erejéről, és arról is mesél a Nemzeti Színházban vasárnap felavatott díszfüggöny, hogy ennek a nemzetnek van jövője.

Matring, gomolya, matyuka – tudás, ami lassan a múltba vész
Megnyitás

Matring, gomolya, matyuka – tudás, ami lassan a múltba vész
Robogókon szelték át a kontinenseket
Megnyitás

Robogókon szelték át a kontinenseket
Hazai pályán a világ tetején és néha a gödör alján | Helyzetbe hozunk!
Megnyitás

Hazai pályán a világ tetején és néha a gödör alján | Helyzetbe hozunk!
Így született újjá a magyar mezőgazdasági szakoktatás | Gazdaszemmel
Megnyitás

Így született újjá a magyar mezőgazdasági szakoktatás | Gazdaszemmel
2022. február 04., péntek

Együtt élni a sebbel. Ruszuly Emese a mellrák után

Ha valaki harmincas évei közepén az egyik legkegyetlenebb diagnózissal szembesül, megjárja a poklok poklát is. Ma már önmagával megbékélve, derűsen tud beszélni betegségéről, a gyógyulásról. A rák elleni küzdelem világnapján egy túlélővel beszélgettünk.

Együtt élni a sebbel. Ruszuly Emese a mellrák után
Együtt élni a sebbel. Ruszuly Emese a mellrák után
2022. február 04., péntek

Együtt élni a sebbel. Ruszuly Emese a mellrák után

Hirdetés
2022. február 02., szerda

„Pont, mint az anyám!” A belénk ivódott családi minták

Saját sorsunkat alakítjuk, vagy anyáink, apáink sorsát örököljük? Hogyan hagyhatjuk magunk mögött a nekünk nem tetsző szülői mintákat? Ezekről a kérdésekről beszélgettünk Antal Ildikó egyéni-, pár- és család-pszichoterapeutával.

„Pont, mint az anyám!” A belénk ivódott családi minták
„Pont, mint az anyám!” A belénk ivódott családi minták
2022. február 02., szerda

„Pont, mint az anyám!” A belénk ivódott családi minták

2022. január 20., csütörtök

Karanténkilók: a gyerekeknél is nagyobb az elhízás veszélye a világjárvány miatt

Egyre több kutatás támasztja alá, hogy a világjárvány a gyermekek súlyára is rossz hatással volt. Bár eddig is az volt a tendencia, hogy évről évre egyre több a túlsúlyos gyermek, a karanténidőszak, az online oktatás csak súlyosbította a helyzetet.

Karanténkilók: a gyerekeknél is nagyobb az elhízás veszélye a világjárvány miatt
Karanténkilók: a gyerekeknél is nagyobb az elhízás veszélye a világjárvány miatt
2022. január 20., csütörtök

Karanténkilók: a gyerekeknél is nagyobb az elhízás veszélye a világjárvány miatt

2021. december 15., szerda

Alzheimer-kávézó: nem csak a kórban szenvedőknek kell a segítség

A segítő foglalkozás keretében Alzheimer-kórban szenvedő betegek hozzátartozóinak szeretnének segítséget nyújtani, lehetőséget teremteni arra, hogy beszélgessenek sorstársaikkal, hogy kilépjenek a mindennapi rutinból.

Alzheimer-kávézó: nem csak a kórban szenvedőknek kell a segítség
Alzheimer-kávézó: nem csak a kórban szenvedőknek kell a segítség
2021. december 15., szerda

Alzheimer-kávézó: nem csak a kórban szenvedőknek kell a segítség

Hirdetés
2021. november 25., csütörtök

Agytréning a mentális egészségért: neurofeedback

Viselkedési problémák, figyelemzavar, hiperaktivitás, autizmus, szorongás, diszlexia, diszgráfia, alvászavar – csak néhány olyan probléma, aminek leküzdésében hatékonyan segíthet a neurofeedback tréning.

Agytréning a mentális egészségért: neurofeedback
Agytréning a mentális egészségért: neurofeedback
2021. november 25., csütörtök

Agytréning a mentális egészségért: neurofeedback

2021. november 02., kedd

Az életminőséget is javítja a nyugdíjas torna

A rendszeres testmozgás nem csak testünket, hanem elménket is fitten tartja, sőt javít a kedélyállapoton is. S bár sokan ódzkodnak tőle, bizony az időskori testmozgásnak is igen sok jótékony hatása van – mondja Zakariás Éva gyógytornász.

Az életminőséget is javítja a nyugdíjas torna
Az életminőséget is javítja a nyugdíjas torna
2021. november 02., kedd

Az életminőséget is javítja a nyugdíjas torna

Hirdetés
2021. augusztus 18., szerda

Derült égből villámcsapás: stroke

A stroke hirtelen következik be, és a következményei nagyon súlyosak, akár végzetesek is lehetnek – mondja Dabóczi Mátyás neurológus szakorvos. Vele beszélgettünk a stroke tüneteiről, a rizikótényezőkről és a kezelésről.

Derült égből villámcsapás: stroke
Derült égből villámcsapás: stroke
2021. augusztus 18., szerda

Derült égből villámcsapás: stroke

Hirdetés

Szavazógép

Szavazás Melyik időszámításnál maradjunk?

Szavazás eredménye
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!