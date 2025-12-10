Rovatok
Ideiglenes engedéllyel működhet a vízszolgáltató Csíkszentkirályon

Folyamatban a vízhálózat korszerűsítése Csíkszentkirályon. Ideiglenes működési engedélyt kapott a szolgáltató • Fotó: Borbély Fanni

Folyamatban a vízhálózat korszerűsítése Csíkszentkirályon. Ideiglenes működési engedélyt kapott a szolgáltató

Fotó: Borbély Fanni

Noha még nem sikerült elérni a víz árának módosítását, a csíkszentkirályi Ecken Közmű egy évre szóló ideiglenes működési engedélyt kapott. Szintén egy évvel hosszabbították meg az ügyvezető szerződését is, ezalatt rendezni kell a helyzetet.

Kovács Attila

2025. december 10., 21:302025. december 10., 21:30

Évek óta tart Csíkszentkirályon a víz- és csatornaszolgáltatás körüli vita, amelyet az önkormányzat többször is át szeretett volna adni a Harvíz Rt.-nek, a lakosság egy jelentős része viszont nem egyezett bele ebbe, és

a veszteséggel működő, önkormányzati tulajdonú helyi cég, az Ecken Közmű Kft. fenntartását szorgalmazta.

Legutóbb egy éve volt napirenden az átadás kérdése, de a lakossági tiltakozás ezt leállította.

A szolgáltatóváltást a hálózati veszteségek mellett azzal is indokolta a községvezetés, hogy az 5,16 lejes áfa nélküli ár, amelyet a víz- és csatornaszolgáltatásért fizetnek a fogyasztók, a költségnövekedések miatt nem fenntartható, a módosításhoz szükséges dokumentációt nem tudták elfogadtatni – ezt a Közszolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatóságnak (ANRSC) kell jóváhagynia. Ráadásul akkor ügyvezető sem volt a cégnél, és a működési engedélyük is hiányzott.

korábban írtuk

A polgármester szerint politikai ügy lett a csíkszentkirályi vízszolgáltatás átadásából
A polgármester szerint politikai ügy lett a csíkszentkirályi vízszolgáltatás átadásából

A csíkszentkirályiak futottak még egy kört, hogy végérvényesen kiderüljön: továbbra is sokan ellenzik, hogy a Harvíz Rt. regionális vízszolgáltatónak adják át a vízszolgáltatást. A szerda esti falugyűlésen gyakorlatilag semmiről sem tudtak megállapodni.

Idén a helyzet megváltozott, ügyvezetőt neveztek ki a második félévben, azzal a megbízással, hogy megszerzi a működési engedélyt az Ecken számára,

és a szolgáltatás árának jelentős emeléséhez szükséges dokumentációt is elkészítik, elérve az áremelést, hogy a cég ne legyen veszteséges

– számolt be a fejleményekről Székely Ernő, Csíkszentkirály polgármestere. Mint elmondta, az ősz folyamán az országos hatóság ellenőrzést tartott a cégnél, és akkor pontosították, hogy január közepéig milyen dokumentumokat kell naprakésszé tenni. Hozzátette:

most jutottak el odáig, hogy az árstratégia elfogadtatásához szükséges dokumentáció minden eleme rendelkezésre áll.

Időközben az Ecken Közmű egy évre szóló ideiglenes működési engedélyt is kapott – tudtuk meg.

Kedden újabb találkozót tartott az önkormányzat a lakosság képviselőivel, és arról is döntés született, hogy

az ügyvezető megbízatását egy évvel meghosszabbítják.

A feladatok maradtak:

  • az öt évre szóló működési engedély megszerzése,

  • az árstratégia elfogadtatása és a szolgáltatás árának jelentős emelése annak érdekében, hogy a cég ne legyen veszteséges

– számolt be Székely Ernő. A polgármester szerint a közösség is kezdte elfogadni, hogy a jelenlegi viszonyok között a meglévő áron nem lehet vizet szolgáltatni.

Ő azt várja el, hogy egy olyan szolgáltató működjön, amely megfelelő módon tudja ellátni a feladatát, és operatív hibaelhárítást tud végezni szükség esetén.

Csíkszék Csíkszentkirály
Hirdetés
