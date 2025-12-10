Néhány nap késéssel kapják meg bérüket a gyermekvédelmi igazgatóság alkalmazottai

Szerdán kellett volna megkapják novemberi fizetésüket a gyermekvédelmi igazgatóság alkalmazottai, de ez néhány napot csúszik
Fotó: Barabás Ákos
Rendkívüli ülésen döntött a Hargita megyei önkormányzat a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság költségvetésének a kiegészítéséről szerdán, hogy az intézmény alkalmazottai megkaphassák fizetésüket.
A Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság alkalmazásában álló több száz dolgozó szerdán kellett volna megkapja novemberi bérét, ám az intézménynek nem maradt elegendő pénze a fizetések teljes összegének a folyósítására. Ennek az évek óta ismétlődő alulfinanszírozottság az oka:
Kedden értesültek róla, hogy a szociális és gyermekvédelmi igazgatóságnak nincs elegendő pénze a nettó bérek kifizetésére, ezért rendkívüli ülést hívtak össze, hogy az érintett alkalmazottak karácsony előtt megkaphassák fizetésüket – jelentette be Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke a szerda délután megtartott tanácsülés elején.
– mondta a megyei tanács költségvetésének a módosítását célzó határozat-tervezetek ismertetése előtt.
A megyei önkormányzati képviselő-testület a szerdai döntésekkel csökkentette a megyei tanács apparátusának, valamint több alintézményének költségvetését, ezáltal közel 2,5 millióra növelve tartalékalapját, amiből – egyebek mellett – a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság számára átcsoportosítottak több mint 700 000 lejt, vagyis a nettó bérek teljes összegének folyósításhoz szükséges összeget.
A megyei tanács költségvetés-kiegészítésének köszönhetően
– közölte megkeresésünkre Elekes Zoltán, Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetője. Néhány napba telik, amíg a megyei tanács által jóváhagyott összeg átkerül az igazgatósághoz, azért van még szükség egy kis időre az utalások végrehajtásához – mondta.
Az igazgatóság a hiányos költségvetéséből csak az alkalmazottak egy részének a teljes fizetését tudta volna folyósítani szerdán, és mivel a különböző személyzeti kategóriák csak a számukra jóváhagyott bérkeretből kaphatják meg fizetésüket, az alkalmazottak másik része a bérének csak egy részét kaphatta volna meg. Ezért döntöttek úgy, hogy a költségvetés-kiegészítés után hajtják végre az utalásokat.
Örök vitatéma az állam és a megyei önkormányzatok között, hogy a melyik milyen mértékben kell hozzájáruljon a szociális és gyermekvédelmi igazgatóságok fenntartási költségeihez, sajnos ezért kerülnek mindig hasonló helyzetbe, ami idén a szokásosnál is rosszabb – mondta kérdésünkre Elekes Zoltán.
Amint arról már többször írtunk, az igazgatóságok finanszírozási rendezetlenségének oka az, hogy
a többi szolgáltatás – amelyeknek a száma folyamatosan nő – költsége a megyei tanácsokra marad. Ugyanakkor a költségstandardok – tehát a szolgáltatások előre meghatározott finanszírozási értéke – rendszeres aktualizálásának a hiánya is állandó problémát jelent a rendszerben.
A megyei igazgatóságok többsége egy hónapja költségvetés-kiegészítést kapott – országszerte összesen 320 millió lejt –, hogy fedezni tudják költségeiket, de
A kormány szóvivője is arról nyilatkozott egy hónapja, hogy másfél hónapra elegendő a költségvetés-kiegészítés, a fennmaradó időszakra pedig a megyei tanácsok kell előteremtsék a forrásokat.
A Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság számára 7,42 millió lejt hagyott jóvá a kormány a múlt havi országos költségvetés-kiegészítés részeként, de az igazgatóság decemberi költségvetéséből még így is hiányozott 4,5 millió lej.
Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.
Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.
Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.
Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.
Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.
Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.
Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.
Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.
Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.
Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.
szóljon hozzá!