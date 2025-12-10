Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Néhány nap késéssel kapják meg bérüket a gyermekvédelmi igazgatóság alkalmazottai

Szerdán kellett volna megkapják novemberi fizetésüket a gyermekvédelmi igazgatóság alkalmazottai, de ez néhány napot csúszik

Szerdán kellett volna megkapják novemberi fizetésüket a gyermekvédelmi igazgatóság alkalmazottai, de ez néhány napot csúszik

Fotó: Barabás Ákos

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Rendkívüli ülésen döntött a Hargita megyei önkormányzat a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság költségvetésének a kiegészítéséről szerdán, hogy az intézmény alkalmazottai megkaphassák fizetésüket.

Széchely István

2025. december 10., 18:202025. december 10., 18:20

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság alkalmazásában álló több száz dolgozó szerdán kellett volna megkapja novemberi bérét, ám az intézménynek nem maradt elegendő pénze a fizetések teljes összegének a folyósítására. Ennek az évek óta ismétlődő alulfinanszírozottság az oka:

az ország sok más megyéjéhez hasonlóan Hargita megyében is elfogy a gyermekvédelmi igazgatóság pénze az utolsó negyedévre.

Kedden értesültek róla, hogy a szociális és gyermekvédelmi igazgatóságnak nincs elegendő pénze a nettó bérek kifizetésére, ezért rendkívüli ülést hívtak össze, hogy az érintett alkalmazottak karácsony előtt megkaphassák fizetésüket – jelentette be Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke a szerda délután megtartott tanácsülés elején.

Idézet
Összesepertünk minden pénzt, ami nem elengedhetetlen az év hátralévő részére”

– mondta a megyei tanács költségvetésének a módosítását célzó határozat-tervezetek ismertetése előtt.

A megyei önkormányzati képviselő-testület a szerdai döntésekkel csökkentette a megyei tanács apparátusának, valamint több alintézményének költségvetését, ezáltal közel 2,5 millióra növelve tartalékalapját, amiből – egyebek mellett – a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság számára átcsoportosítottak több mint 700 000 lejt, vagyis a nettó bérek teljes összegének folyósításhoz szükséges összeget.

Még így sem futja mindenre

A megyei tanács költségvetés-kiegészítésének köszönhetően

néhány napon belül kiutalhatják az összes alkalmazott nettó bérét

– közölte megkeresésünkre Elekes Zoltán, Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetője. Néhány napba telik, amíg a megyei tanács által jóváhagyott összeg átkerül az igazgatósághoz, azért van még szükség egy kis időre az utalások végrehajtásához – mondta.

Hirdetés

Az igazgatóság a hiányos költségvetéséből csak az alkalmazottak egy részének a teljes fizetését tudta volna folyósítani szerdán, és mivel a különböző személyzeti kategóriák csak a számukra jóváhagyott bérkeretből kaphatják meg fizetésüket, az alkalmazottak másik része a bérének csak egy részét kaphatta volna meg. Ezért döntöttek úgy, hogy a költségvetés-kiegészítés után hajtják végre az utalásokat.

A szociális és gyermekvédelmi igazgatóságnak még így is marad tartozása, két havi, bérek utáni adót kell még törleszteniük.

Örök vitatéma az állam és a megyei önkormányzatok között, hogy a melyik milyen mértékben kell hozzájáruljon a szociális és gyermekvédelmi igazgatóságok fenntartási költségeihez, sajnos ezért kerülnek mindig hasonló helyzetbe, ami idén a szokásosnál is rosszabb – mondta kérdésünkre Elekes Zoltán.

Amint arról már többször írtunk, az igazgatóságok finanszírozási rendezetlenségének oka az, hogy

az állam a szociális ellátórendszerben csak azokat a szolgáltatásokat finanszírozza, amelyeknek van költségstandardja,

a többi szolgáltatás – amelyeknek a száma folyamatosan nő – költsége a megyei tanácsokra marad. Ugyanakkor a költségstandardok – tehát a szolgáltatások előre meghatározott finanszírozási értéke – rendszeres aktualizálásának a hiánya is állandó problémát jelent a rendszerben.

A megyei igazgatóságok többsége egy hónapja költségvetés-kiegészítést kapott – országszerte összesen 320 millió lejt –, hogy fedezni tudják költségeiket, de

már akkor biztos volt, hogy ez a pénz nem tart ki az év végéig.

A kormány szóvivője is arról nyilatkozott egy hónapja, hogy másfél hónapra elegendő a költségvetés-kiegészítés, a fennmaradó időszakra pedig a megyei tanácsok kell előteremtsék a forrásokat.

A Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság számára 7,42 millió lejt hagyott jóvá a kormány a múlt havi országos költségvetés-kiegészítés részeként, de az igazgatóság decemberi költségvetéséből még így is hiányozott 4,5 millió lej.

Csíkszék Udvarhelyszék Gyergyószék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Székelyhon

Elhunyt Fancsali Éva, a székelyudvarhelyi Kipi-Kopi Napköziotthon igazgatója
Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Székelyhon

Megrázó felvétel a tragikus autóbaleset után: a földön hever a motor
Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Székely Sport

Még egy csatárt igazolt a tengerentúlról a Csíkszeredai Sportklub
Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Krónika

Emberölés gyanúja miatt kihantolták a nemrég elhunyt volt igazságügy-miniszter holttestét
Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
Székely Sport

Elnapolták a Sportklub–Corona hokimeccset
A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Nőileg

A gyermekjog nem arról szól, hogy a gyerek bármit megtehet
Hirdetés

A rovat további cikkei

2025. december 15., hétfő

Elfogadta a szenátus a környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott indítványt, a miniszter nem mond le

Megszavazta hétfőn a szenátus a Diana Buzoianu környezetvédelmi miniszter elleni egyszerű indítványt. Nem mondok le – jelentette ki a miniszter az indítvány elfogadását követően.

Elfogadta a szenátus a környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott indítványt, a miniszter nem mond le
Elfogadta a szenátus a környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott indítványt, a miniszter nem mond le
2025. december 15., hétfő

Elfogadta a szenátus a környezetvédelmi miniszter ellen benyújtott indítványt, a miniszter nem mond le
Hirdetés
2025. december 15., hétfő

Súlyos mulasztások derültek ki a bukaresti fogászatról, ahol meghalt egy kétéves kislány

Menesztette az érintett egység menedzserét az a bukaresti fogászati klinika, ahol novemberben egy kétéves kislány halt meg mélyaltatásos beavatkozás közben. A belső vizsgálat szerint a rendelő végleges engedély nélkül működött.

Súlyos mulasztások derültek ki a bukaresti fogászatról, ahol meghalt egy kétéves kislány
Súlyos mulasztások derültek ki a bukaresti fogászatról, ahol meghalt egy kétéves kislány
2025. december 15., hétfő

Súlyos mulasztások derültek ki a bukaresti fogászatról, ahol meghalt egy kétéves kislány
2025. december 15., hétfő

Nem így tervezték korábban: a bíróságon találkozott Călin Georgescu és Horațiu Potra

Călin Georgescu volt elnökjelölt és Horațiu Potra zsoldosvezér hétfőn először találkoztak annak a pernek az előkészítő tárgyalásán, amelyben az alkotmányos rend megdöntésének kísérletével vádolják őket.

Nem így tervezték korábban: a bíróságon találkozott Călin Georgescu és Horațiu Potra
Nem így tervezték korábban: a bíróságon találkozott Călin Georgescu és Horațiu Potra
2025. december 15., hétfő

Nem így tervezték korábban: a bíróságon találkozott Călin Georgescu és Horațiu Potra
2025. december 15., hétfő

Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőrök is rendőrkézre kerültek Hargita megyében

Székelyudvarhelyen, Székelykeresztúron, illetve Csíkszentdomokos, Bögöz és Zetelaka községekben is kaptak el ittas, illetve jogosítvány nélkül vezető embereket a rendőrök az elmúlt hétvégén.

Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőrök is rendőrkézre kerültek Hargita megyében
Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőrök is rendőrkézre kerültek Hargita megyében
2025. december 15., hétfő

Ittasan és jogosítvány nélkül vezető sofőrök is rendőrkézre kerültek Hargita megyében
Hirdetés
2025. december 15., hétfő

Kútba esett idős férfit élesztettek újra

Megállt a szíve és leállt a légzése a 74 éves férfinak, aki hétfőn délután egy kútba esett Nagycsergeden. A férfit a kiérkező mentőegységek újraélesztették.

Kútba esett idős férfit élesztettek újra
Kútba esett idős férfit élesztettek újra
2025. december 15., hétfő

Kútba esett idős férfit élesztettek újra
2025. december 15., hétfő

Szinte egyszerre történt baleset Székelyudvarhelyen és Büdösfürdőnél

Székelyudvarhelyen és a Csíkszentimrei Büdösfürdő közelében is történt egy-egy baleset szombaton. Az egyik sofőr alkohol hatása alatt volt a történtek idején – derül ki a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság hétfői közleményéből.

Szinte egyszerre történt baleset Székelyudvarhelyen és Büdösfürdőnél
Szinte egyszerre történt baleset Székelyudvarhelyen és Büdösfürdőnél
2025. december 15., hétfő

Szinte egyszerre történt baleset Székelyudvarhelyen és Büdösfürdőnél
2025. december 15., hétfő

Elbukott a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány

Elutasította hétfői együttes ülésén a képviselőház és a szenátus az ellenzéki pártok Románia nem eladó – progresszisták nélküli kormányt című bizalmatlansági indítványát. Az ülésen 420 képviselő és szenátor vett részt.

Elbukott a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány
Elbukott a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány
2025. december 15., hétfő

Elbukott a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítvány
Hirdetés
2025. december 15., hétfő

Teherautó borult fel Sepsiszentgyörgy bejáratánál

Törtkővel megrakott teherautó borult fel hétfőn délután Sepsiszentgyörgy Csíkszereda felőli bejáratánál, ahol rendőrök irányítják a forgalmat – tudtuk meg a Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányságtól.

Teherautó borult fel Sepsiszentgyörgy bejáratánál
Teherautó borult fel Sepsiszentgyörgy bejáratánál
2025. december 15., hétfő

Teherautó borult fel Sepsiszentgyörgy bejáratánál
2025. december 15., hétfő

Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést

Fél éve fennálló áldatlan helyzetet zár le a Gyulakután üzembe helyezett sótalanító berendezés, így ismét iható a csapvíz. Hétfőn Maros megye politikai elöljárói és szakemberek mutatták be a sajtónak a rendszer működését a gyulakutai vízüzemnél.

Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést
Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést
2025. december 15., hétfő

Végre ivóvíz folyik a gyulakutai csapokból – üzembe helyezték a sótalanító berendezést
2025. december 15., hétfő

Kéthetes előrejelzés: most jönnek a leghidegebb éjszakák

Közzétette friss időjárás-előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat a következő két hétre. A leghidegebb éjszakákon úgy tűnik, hamar túlleszünk.

Kéthetes előrejelzés: most jönnek a leghidegebb éjszakák
Kéthetes előrejelzés: most jönnek a leghidegebb éjszakák
2025. december 15., hétfő

Kéthetes előrejelzés: most jönnek a leghidegebb éjszakák
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2025 |
Minden jog fenntartva!