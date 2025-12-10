Néhány nap késéssel kapják meg bérüket a gyermekvédelmi igazgatóság alkalmazottai

Szerdán kellett volna megkapják novemberi fizetésüket a gyermekvédelmi igazgatóság alkalmazottai, de ez néhány napot csúszik

Rendkívüli ülésen döntött a Hargita megyei önkormányzat a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság költségvetésének a kiegészítéséről szerdán, hogy az intézmény alkalmazottai megkaphassák fizetésüket.

Széchely István 2025. december 10., 18:202025. december 10., 18:20

A Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság alkalmazásában álló több száz dolgozó szerdán kellett volna megkapja novemberi bérét, ám az intézménynek nem maradt elegendő pénze a fizetések teljes összegének a folyósítására. Ennek az évek óta ismétlődő alulfinanszírozottság az oka:

az ország sok más megyéjéhez hasonlóan Hargita megyében is elfogy a gyermekvédelmi igazgatóság pénze az utolsó negyedévre.

Kedden értesültek róla, hogy a szociális és gyermekvédelmi igazgatóságnak nincs elegendő pénze a nettó bérek kifizetésére, ezért rendkívüli ülést hívtak össze, hogy az érintett alkalmazottak karácsony előtt megkaphassák fizetésüket – jelentette be Bíró Barna Botond, Hargita Megye Tanácsának elnöke a szerda délután megtartott tanácsülés elején.

Összesepertünk minden pénzt, ami nem elengedhetetlen az év hátralévő részére”

– mondta a megyei tanács költségvetésének a módosítását célzó határozat-tervezetek ismertetése előtt. A megyei önkormányzati képviselő-testület a szerdai döntésekkel csökkentette a megyei tanács apparátusának, valamint több alintézményének költségvetését, ezáltal közel 2,5 millióra növelve tartalékalapját, amiből – egyebek mellett – a megyei szociális és gyermekvédelmi igazgatóság számára átcsoportosítottak több mint 700 000 lejt, vagyis a nettó bérek teljes összegének folyósításhoz szükséges összeget. Még így sem futja mindenre A megyei tanács költségvetés-kiegészítésének köszönhetően

néhány napon belül kiutalhatják az összes alkalmazott nettó bérét

– közölte megkeresésünkre Elekes Zoltán, Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetője. Néhány napba telik, amíg a megyei tanács által jóváhagyott összeg átkerül az igazgatósághoz, azért van még szükség egy kis időre az utalások végrehajtásához – mondta. Hirdetés Az igazgatóság a hiányos költségvetéséből csak az alkalmazottak egy részének a teljes fizetését tudta volna folyósítani szerdán, és mivel a különböző személyzeti kategóriák csak a számukra jóváhagyott bérkeretből kaphatják meg fizetésüket, az alkalmazottak másik része a bérének csak egy részét kaphatta volna meg. Ezért döntöttek úgy, hogy a költségvetés-kiegészítés után hajtják végre az utalásokat.

A szociális és gyermekvédelmi igazgatóságnak még így is marad tartozása, két havi, bérek utáni adót kell még törleszteniük.

Örök vitatéma az állam és a megyei önkormányzatok között, hogy a melyik milyen mértékben kell hozzájáruljon a szociális és gyermekvédelmi igazgatóságok fenntartási költségeihez, sajnos ezért kerülnek mindig hasonló helyzetbe, ami idén a szokásosnál is rosszabb – mondta kérdésünkre Elekes Zoltán. Amint arról már többször írtunk, az igazgatóságok finanszírozási rendezetlenségének oka az, hogy

az állam a szociális ellátórendszerben csak azokat a szolgáltatásokat finanszírozza, amelyeknek van költségstandardja,

a többi szolgáltatás – amelyeknek a száma folyamatosan nő – költsége a megyei tanácsokra marad. Ugyanakkor a költségstandardok – tehát a szolgáltatások előre meghatározott finanszírozási értéke – rendszeres aktualizálásának a hiánya is állandó problémát jelent a rendszerben. A megyei igazgatóságok többsége egy hónapja költségvetés-kiegészítést kapott – országszerte összesen 320 millió lejt –, hogy fedezni tudják költségeiket, de

már akkor biztos volt, hogy ez a pénz nem tart ki az év végéig.