A börtön poklát is megjárta a polyáni iskola névadója

Különleges mérföldkőhöz érkezett a kézdiszentkereszti általános iskola. Tizenöt évvel ezelőtt vette fel a falu jeles szülöttje, a politikai börtön poklát is megjáró Trefán Leonárd nevét, aki kereken másfél évszázada jött világra, és 80 éve hunyt el.

A hármas évfordulót négynapos rendezvénysorozattal ünnepli meg Kézdiszentkereszt általános iskolája.

December 11-én, csütörtökön a gyerekek Kolozsvárról érkező harmadik rendi (világi) ferencesekkel, csíksomlyói barátokkal és két kézdiszentléleki klarisszával találkoznak az iskolában, általuk vezetett foglalkozásokon vesznek részt, másnap oktatóikkal közösen megkoszorúzzák a Trefán Leonárd egykori szülőháza helyén álló, ma Jánó Zoltán kézdiszentkereszti származású esztelneki kántor tulajdonát képező ingatlan homlokzatán öt éve díszelgő emléktáblát, valamint az iskola külső, a főút felőli falára elhelyezett domborművet. Ez utóbbi Vetró András kézdivásárhelyi képzőművész alkotása, 2015. november 30-án avatták fel.

Ugyancsak pénteken tartják az Erdély sajtóapostola életét és munkásságát feldolgozó történelmi vetélkedőt, valamint kihirdetik a vele kapcsolatos rajz-, versíró- és makettkészítő-pályázatok eredményét.

Szombaton 17 órától ünnepi műsorral várják az érdeklődőket a tornaterembe. A helyszín ugyan nem túlságosan tágas, de családonként azért egy-két résztvevőre számít az iskola vezetősége.