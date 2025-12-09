„Bármikor, bárhol felütheti fejét a baj” – gyakoriak a csőtörések az elöregedett kézdivásárhelyi vízhálózaton

A Luther Márton utca közművesítésének befejezése a jövő év elejére marad
Fotó: Kocsis Károly
Kézdivásárhelyen a vízvezetékek 90 százaléka több mint 40 éves, ami gyakori meghibásodásokhoz vezet. Bár idén kevesebb csőtörést regisztráltak, a rendszer továbbra is elavult, így több sürgős vezetékcserére volt szükség a város különböző pontjain.
Pap Lajos, a Hydrokov megyei szolgáltató kézdiszéki kirendeltségének vezetője sem teljesen elégedett.
„Lehetett volna jobb is, de az elképzelések nem mindig találkoznak a valósággal, a terveknek sokszor előre nem látható meghibásodások tesznek keresztbe. Kézdivásárhelyen a vízvezetékek legalább 60 százalékának kora meghaladja a 40 évet, 30 százalékának pedig az 50 évet. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy
– összegezi bosszúsan a 2025-ös évet.
A vízhálózat előrehaladott kora azt eredményezte, hogy a Nagy Mózes utca „bepirosodott” – a céhes városban ugyanis ezzel a színnel jelölik a sürgős cserére szoruló vezetékeket.
így a Rózsa negyedben egy 40 méteres szakaszon kellett vezetéket cserélni, mert ott nagyon megnövekedett a csőtörések száma, valamint az ipari övezetben egy 60 méteres szakaszon, ahol már a föld felszínén is látszott, gond van a csövekkel.
Összességében azonban a meghibásodások száma csökkent az előző évhez viszonyítva.
Ez még messze nem ideális helyzet, de igyekszünk tartani a frontot, alkalmazkodni, ha változás van” – mondja a kirendeltség-vezető, megjegyezve, hogy ehhez a javuláshoz a polgármesteri hivatal segítségére is szükség volt.
Most éppen az épülő uszoda mellett ütötte fel fejét meghibásodás
Fotó: Szilveszter Szabolcs
„Az általa megvásárolt négy nyomás- és hozammérő segítségével tudjuk követni, mi történik a hálózatban, továbbá mi is felszereltünk két tűzcsapot, amelyek ugyancsak könnyítést jelentenek az adatkövetésben, a gondok forrásainak azonosításában. Ilyenkor is látszik, hogy
Az év komolyabb javításai a Szabadság utca környékén zajlottak, a Fecske és Óvoda utca közötti szakaszon egy elosztóvezetéket cseréltek, amely 6 tömbház ellátásáért felel, valamint a Rózsa negyedben, ahol sikerült kicserélni a Csipkerózsika Óvodát és a Tanulók Házát ivóvízzel ellátó elosztóvezetéket.
Sajnos a legfontosabbnak tartott beruházásukat, a Luther Márton utca új ívóvíz- és szennyvíz-hálózattal való ellátását (ezek 90, illetve 70 százalékban vannak kivitelezve) objektív okok miatt idén nem tudja a szolgáltató befejezni, de a tervek szerint 2026 első felében ezen munkálat végére is pont kerül.
Úgy tűnik, sem Sepsiszentgyörgyön, sem Kézdivásárhelyen nem éri meglepetés az illetékeseket, ha hirtelen lehavaz. A két városban összesen több mint harminc járművel, valamint 1200 tonnát meghaladó homokkal és sóval várják az igazi tél beálltát.
Megszavazta a szenátus azt a törvénytervezetet, amely havi egy fizetett szabadnapot biztosítana az endometriózissal küzdő nőknek. A fogamzóképes korú nők 10–15 százaléka küzd a betegséggel, amely rendkívül fájdalmas, ráadásul meddőséget is okozhat.
Elindította a Tessék mondani! kampány és a Városjárás akció keretében felmerült kisebb, helyi problémák egy részének megoldását az RMDSZ sepsiszentgyörgyi szervezete. Eddig 68 érdeklődőt fogadtak a meghallgatásokon.
Jó ideje egy dohánygyári raktárhelyiségben várnak jobb sorukra azok a sepsiszentgyörgyi önkormányzat által megrendelt köztéri szobrok, amelyek felállításához – az avatóünnepségek többszöri halasztása után – még mindig várni kell.
A háromszéki vízszolgáltató elérhetővé tette a mesterséges intelligencia által támogatott telefonközpontját, amellyel leegyszerűsödik a vízóra aktuális állásának jelentése. A szolgáltatás a 0373 814 814-es számon érhető el – tájékoztatott a Hydrokov.
Jótékonykodásra hív a sepsiszentgyörgyi Székely Mikó Kollégium közössége. Az adománygyűjtést Tas számára szervezik, aki mindössze tízéves, de felnőttként harcol a Duchenne-féle izomdisztrófiának nevezett genetikai betegséggel.
December 15-től a Kovászna Megyei Gépjárművezetői Engedélyeket Kibocsátó és Járműbejegyzési Hivatal (SPCRPCIV) ügyfélszolgálati ablakánál igénybe vehető szolgáltatásokhoz kizárólag a Hub MAI online platformon keresztül lehet időpontot előrejegyezni.
Üzembe helyezték az új villanyrendőröket Sepsiszentgyörgyön. A Kovászna megyei rendőrség felhívja a figyelmet, hogy olyan útkereszteződésekben is működnek jelzőlámpák, ahol eddig nem voltak, ezért fokozott figyelemmel kell közlekedni.
A képviselőház elfogadta azt a törvénytervezetet, amely megváltoztatja a helyi közpénzügyek törvényét, és jelentősen növeli a községi önkormányzatok bevételét azáltal, hogy a kisebb munkapontok alkalmazottainak személyi jövedelemadója is helyben marad.
Nem üzemelhetett pénteken a körhinta Sepsiszentgyörgy főterén, miután a szállító cég nem a megrendelt eszközt szállította ki. Az önkormányzat és a Kónya Ádám Művelődési Ház új megoldással igyekszik elkerülni a gyerekek csalódását.
szóljon hozzá!