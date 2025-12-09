„Bármikor, bárhol felütheti fejét a baj” – gyakoriak a csőtörések az elöregedett kézdivásárhelyi vízhálózaton

Kézdivásárhelyen a vízvezetékek 90 százaléka több mint 40 éves, ami gyakori meghibásodásokhoz vezet. Bár idén kevesebb csőtörést regisztráltak, a rendszer továbbra is elavult, így több sürgős vezetékcserére volt szükség a város különböző pontjain.

Kocsis Károly 2025. december 09., 12:462025. december 09., 12:46

Pap Lajos, a Hydrokov megyei szolgáltató kézdiszéki kirendeltségének vezetője sem teljesen elégedett. „Lehetett volna jobb is, de az elképzelések nem mindig találkoznak a valósággal, a terveknek sokszor előre nem látható meghibásodások tesznek keresztbe. Kézdivásárhelyen a vízvezetékek legalább 60 százalékának kora meghaladja a 40 évet, 30 százalékának pedig az 50 évet. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy

bármikor, bárhol felütheti fejét a baj, mint ahogy ez idén is sűrűn előfordult”

A vízhálózat előrehaladott kora azt eredményezte, hogy a Nagy Mózes utca „bepirosodott" – a céhes városban ugyanis ezzel a színnel jelölik a sürgős cserére szoruló vezetékeket.

A 2025-ös évre betervezett munkálatok mellett újabbakat is el kellett végezniük,

így a Rózsa negyedben egy 40 méteres szakaszon kellett vezetéket cserélni, mert ott nagyon megnövekedett a csőtörések száma, valamint az ipari övezetben egy 60 méteres szakaszon, ahol már a föld felszínén is látszott, gond van a csövekkel. Összességében azonban a meghibásodások száma csökkent az előző évhez viszonyítva.

Tavaly novemberig 110 esetünk volt, idén eddig 81 meghibásodás adta elő magát, ami 26,3 százalékos javulást jelent.

Ez még messze nem ideális helyzet, de igyekszünk tartani a frontot, alkalmazkodni, ha változás van” – mondja a kirendeltség-vezető, megjegyezve, hogy ehhez a javuláshoz a polgármesteri hivatal segítségére is szükség volt.

Most éppen az épülő uszoda mellett ütötte fel fejét meghibásodás Fotó: Szilveszter Szabolcs

„Az általa megvásárolt négy nyomás- és hozammérő segítségével tudjuk követni, mi történik a hálózatban, továbbá mi is felszereltünk két tűzcsapot, amelyek ugyancsak könnyítést jelentenek az adatkövetésben, a gondok forrásainak azonosításában. Ilyenkor is látszik, hogy

a víz nem politikai, hanem logisztikai és anyagi kérdés.”