Szervezkednek a sepsiszentgyörgyi cégek az adóterhek csökkentése érdekében

A sepsiszentgyörgyi vállalkozó a helyi tanácsot szeretné rábírni az adócsökkentésre
Fotó: Tuchiluș Alex
Csaknem harminc sepsiszentgyörgyi vállalkozás csatlakozott Bokor-Tóth Zoltán cégtulajdonos kezdeményezéséhez, melynek célja rábírni a helyi önkormányzatot a vállalkozókat terhelő magas épület- és területók csökkentésére.
Bokor-Tóth Zoltán szerint az 1,82 százalékos sepsiszentgyörgyi épületadó országos szinten is magasnak számít. „A cégek 40–50 százaléka nem tudja igénybe venni a kedvezményt, amely a befizetett adó visszatérítésére jogosítaná őket fel. Akik jogosultak rá, legfeljebb 33 százalékot kapnak vissza, jelentős adminisztráció és pluszköltségek mellett” – állítja a vállalkozó, aki „reális és kivitelezhető” megoldási javaslatokkal is előállt:
maradjon az 1,82%-os adókulcs, de a visszatérítés legalább 70 százalékos legyen a helyi vállalatok számára. Ez esetben számítása szerint a tényleges adóteher: kb. 0,54 százalék.
alternatívaként szóba jöhet az is, hogy mindenkinek egységes, 0,7 százalékos épületadót számoljanak fel, visszaigénylés nélkül, egyszerűen és átláthatóan.
Az „egységben az erő” elvet hangoztató kezdeményező arra kéri a helyi cégvezetőket, rövid időn belül jelezzék szolidaritásukat az adóterhek csökkentése érdekében. Eddig összesen 441 alkalmazottat foglalkoztató 29 helyi vállalkozás jelezte, hogy társul a kezdeményezéshez.
