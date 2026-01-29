Húsz év börtönre ítélték az apját agyonverő torjai férfit

Alapfokon húsz év szabadságvesztésre ítélték azt a Kovászna megyei férfit, aki tavaly agyonverte az apját. Az ítélet hosszas bizonyítási eljárás után született meg szerdán.

Kovászna megyei törvényszék családon belüli erőszak és minősített gyilkosság miatt húsz év letöltendő börtönre ítélte a most még előzetes letartóztatásban levő harmincéves A. R.-t január 28-án, szerdán.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a férfi tavaly januárban több erős ütést mért a vele egy házban élő apjára, még azután is, hogy az a földre esett.

A törvényszéki tájékoztatás szerint az 52 éves férfi többszörös csonttörést szenvedett, halálát végül az okozta, hogy