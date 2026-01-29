Rovatok
Húsz év börtönre ítélték az apját agyonverő torjai férfit

Alapfokon húsz év szabadságvesztésre ítélték azt a Kovászna megyei férfit, aki tavaly agyonverte az apját. Az ítélet hosszas bizonyítási eljárás után született meg szerdán.

Székelyhon

2026. január 29., 13:322026. január 29., 13:32

2026. január 29., 14:002026. január 29., 14:00

Kovászna megyei törvényszék családon belüli erőszak és minősített gyilkosság miatt húsz év letöltendő börtönre ítélte a most még előzetes letartóztatásban levő harmincéves A. R.-t január 28-án, szerdán.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a férfi tavaly januárban több erős ütést mért a vele egy házban élő apjára, még azután is, hogy az a földre esett.

A törvényszéki tájékoztatás szerint az 52 éves férfi többszörös csonttörést szenvedett, halálát végül az okozta, hogy

fia nekidobta a helyiség üveges ajtajának, amely betört és megvágta az áldozatot.

A nagy fájdalmakat okozó hosszas ütlegelést súlyosbító körülményként értékelte az ügyészség. Az ítélet nem jogerős.

korábban írtuk

Agyonverte apját egy Kovászna megyei férfi
Agyonverte apját egy Kovászna megyei férfi

Alkoholos befolyásoltság alatt agyonverte apját egy torjai férfi, mert az egy pohár bort kért tőle. A tettes ellen minősített emberölés miatt emelt vádat a Kovászna megyei ügyészség.

Háromszék Bűnügy
A rovat további cikkei

2026. január 29., csütörtök

Sepsiszentgyörgy zsidó múltjára emlékeznek

A sepsiszentgyörgyi zsidó hagyományokat és a holokauszt emlékezetét állítja középpontba a Mire emlékezzünk? című rendezvény, amelyet február 3-án tartanak a Bod Péter Megyei Könyvtárban.

Sepsiszentgyörgy zsidó múltjára emlékeznek
Sepsiszentgyörgy zsidó múltjára emlékeznek
2026. január 29., csütörtök

Sepsiszentgyörgy zsidó múltjára emlékeznek
2026. január 28., szerda

Nincs honnan csökkenteni: így magyarázza az adóemeléseket a baróti polgármester

Részletes tájékoztatást adott az adók emelésével kapcsolatban az erdővidéki város polgármestere. Mint mondta, Baróton nem áll fenn a lehetősége az adócsökkentésnek, de keresik a módját annak, hogy támogatást nyújtsanak a fogyatékkal élők számára.

Nincs honnan csökkenteni: így magyarázza az adóemeléseket a baróti polgármester
Nincs honnan csökkenteni: így magyarázza az adóemeléseket a baróti polgármester
2026. január 28., szerda

Nincs honnan csökkenteni: így magyarázza az adóemeléseket a baróti polgármester
2026. január 28., szerda

Törvényes alternatíva az erdő védelmében: szervezett fagyűjtés Sepsiszentgyörgy térségében

Hetente egyszer törvényes fagyűjtésre ad lehetőséget az őrkői roma közösségnek Sepsiszentgyörgy önkormányzata és a Hatod Magánerdészet. A szociális kezdeményezés egyszerre enyhíti a tűzifahiányt és próbálja visszaszorítani az illegális fakivágást.

Törvényes alternatíva az erdő védelmében: szervezett fagyűjtés Sepsiszentgyörgy térségében
Törvényes alternatíva az erdő védelmében: szervezett fagyűjtés Sepsiszentgyörgy térségében
2026. január 28., szerda

Törvényes alternatíva az erdő védelmében: szervezett fagyűjtés Sepsiszentgyörgy térségében
2026. január 28., szerda

Jótékonysági bál a kézdivásárhelyi kórházban ápolt gyermekekért

Szívből a gyermekeknek címmel szervez jótékonysági bált február 13-án az RMDSZ Háromszéki Nőszervezete és az Aktív Nők Egyesülete. Az adományokból szabadtéri játékokat vásárolnak a kézdivásárhelyi kórház számára.

Jótékonysági bál a kézdivásárhelyi kórházban ápolt gyermekekért
Jótékonysági bál a kézdivásárhelyi kórházban ápolt gyermekekért
2026. január 28., szerda

Jótékonysági bál a kézdivásárhelyi kórházban ápolt gyermekekért
2026. január 27., kedd

Több ezer gyermekpornográf tartalmat találtak egy Kovászna megyei férfinél

Gyermekpornográfia miatt vettek őrizetbe egy Kovászna megyei férfit január 27-én a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei. A gyanúsítottnál több mint háromezer, kiskorúakat ábrázoló pornográf felvételt találtak.

Több ezer gyermekpornográf tartalmat találtak egy Kovászna megyei férfinél
Több ezer gyermekpornográf tartalmat találtak egy Kovászna megyei férfinél
2026. január 27., kedd

Több ezer gyermekpornográf tartalmat találtak egy Kovászna megyei férfinél
2026. január 27., kedd

Ádám Gyula munkáiból nyílik fotókiállítás Sepsiszentgyörgyön

Bemutatják a csíkszéki grafikus, fotóművész munkáit a sepsiszentgyörgyi közönség előtt.

Ádám Gyula munkáiból nyílik fotókiállítás Sepsiszentgyörgyön
Ádám Gyula munkáiból nyílik fotókiállítás Sepsiszentgyörgyön
2026. január 27., kedd

Ádám Gyula munkáiból nyílik fotókiállítás Sepsiszentgyörgyön
2026. január 25., vasárnap

Pontosít a sepsiszentgyörgyi önkormányzat: mi a valóság a helyi adók és illetékek körül?

Sepsiszentgyörgy önkormányzata próbálja tisztázni az adózással kapcsolatos döntését: részletezték, hogy mely adónemek maradnak a törvényi minimumon, és hol történt tényleges csökkentés a lakosság terheinek enyhítése érdekében.

Pontosít a sepsiszentgyörgyi önkormányzat: mi a valóság a helyi adók és illetékek körül?
Pontosít a sepsiszentgyörgyi önkormányzat: mi a valóság a helyi adók és illetékek körül?
2026. január 25., vasárnap

Pontosít a sepsiszentgyörgyi önkormányzat: mi a valóság a helyi adók és illetékek körül?
2026. január 24., szombat

Háromszéki mentorprogram: a kihívást jelentő feladatokkal a legtöbb diákot motiválni lehet

Minden diákban rejtőzik valamiféle tehetség, de nem biztos, hogy azt felismeri magában, így csiszolni sem tudja azt. Ehhez kapott hatékony eszközt három osztálynyi sepsiszentgyörgyi középiskolás a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete által.

Háromszéki mentorprogram: a kihívást jelentő feladatokkal a legtöbb diákot motiválni lehet
Háromszéki mentorprogram: a kihívást jelentő feladatokkal a legtöbb diákot motiválni lehet
2026. január 24., szombat

Háromszéki mentorprogram: a kihívást jelentő feladatokkal a legtöbb diákot motiválni lehet
2026. január 23., péntek

Máris felsejlik a „csak törvény által minimálisra” emelt adók árnyoldala Sepsiszentgyörgyön

Pontosításokkal tért vissza tegnapi kijelentésére Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester: a sokak által kedvelt Bevezetés a sportba program nem hal hirtelen halált: ősztől szociális jellegű programként fog működni.

Máris felsejlik a „csak törvény által minimálisra” emelt adók árnyoldala Sepsiszentgyörgyön
Máris felsejlik a „csak törvény által minimálisra” emelt adók árnyoldala Sepsiszentgyörgyön
2026. január 23., péntek

Máris felsejlik a „csak törvény által minimálisra” emelt adók árnyoldala Sepsiszentgyörgyön
2026. január 23., péntek

Előzetes letartóztatásba került a zágoni férfi, aki súlyosan bántalmazta élettársát

Harminc napos előzetes letartóztatásba helyeztek egy 32 éves zágoni férfit, aki alkoholos befolyásoltság alatt súlyosan bántalmazta 20 éves élettársát. A nő sérülései 25 napos orvosi ellátást igényelnek.

Előzetes letartóztatásba került a zágoni férfi, aki súlyosan bántalmazta élettársát
Előzetes letartóztatásba került a zágoni férfi, aki súlyosan bántalmazta élettársát
2026. január 23., péntek

Előzetes letartóztatásba került a zágoni férfi, aki súlyosan bántalmazta élettársát
