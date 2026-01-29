Húsz év börtönre ítélték az apját agyonverő torjai férfit

Alapfokon húsz év szabadságvesztésre ítélték azt a Kovászna megyei férfit, aki tavaly agyonverte az apját. Az ítélet hosszas bizonyítási eljárás után született meg szerdán.
2026. január 29., 13:322026. január 29., 13:32
Kovászna megyei törvényszék családon belüli erőszak és minősített gyilkosság miatt húsz év letöltendő börtönre ítélte a most még előzetes letartóztatásban levő harmincéves A. R.-t január 28-án, szerdán.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a férfi tavaly januárban több erős ütést mért a vele egy házban élő apjára, még azután is, hogy az a földre esett.
A törvényszéki tájékoztatás szerint az 52 éves férfi többszörös csonttörést szenvedett, halálát végül az okozta, hogy
A nagy fájdalmakat okozó hosszas ütlegelést súlyosbító körülményként értékelte az ügyészség. Az ítélet nem jogerős.
Alkoholos befolyásoltság alatt agyonverte apját egy torjai férfi, mert az egy pohár bort kért tőle. A tettes ellen minősített emberölés miatt emelt vádat a Kovászna megyei ügyészség.
A sepsiszentgyörgyi zsidó hagyományokat és a holokauszt emlékezetét állítja középpontba a Mire emlékezzünk? című rendezvény, amelyet február 3-án tartanak a Bod Péter Megyei Könyvtárban.
Részletes tájékoztatást adott az adók emelésével kapcsolatban az erdővidéki város polgármestere. Mint mondta, Baróton nem áll fenn a lehetősége az adócsökkentésnek, de keresik a módját annak, hogy támogatást nyújtsanak a fogyatékkal élők számára.
Hetente egyszer törvényes fagyűjtésre ad lehetőséget az őrkői roma közösségnek Sepsiszentgyörgy önkormányzata és a Hatod Magánerdészet. A szociális kezdeményezés egyszerre enyhíti a tűzifahiányt és próbálja visszaszorítani az illegális fakivágást.
Szívből a gyermekeknek címmel szervez jótékonysági bált február 13-án az RMDSZ Háromszéki Nőszervezete és az Aktív Nők Egyesülete. Az adományokból szabadtéri játékokat vásárolnak a kézdivásárhelyi kórház számára.
Gyermekpornográfia miatt vettek őrizetbe egy Kovászna megyei férfit január 27-én a szervezett bűnözés és terrorizmus elleni ügyészség (DIICOT) ügyészei. A gyanúsítottnál több mint háromezer, kiskorúakat ábrázoló pornográf felvételt találtak.
Bemutatják a csíkszéki grafikus, fotóművész munkáit a sepsiszentgyörgyi közönség előtt.
Sepsiszentgyörgy önkormányzata próbálja tisztázni az adózással kapcsolatos döntését: részletezték, hogy mely adónemek maradnak a törvényi minimumon, és hol történt tényleges csökkentés a lakosság terheinek enyhítése érdekében.
Minden diákban rejtőzik valamiféle tehetség, de nem biztos, hogy azt felismeri magában, így csiszolni sem tudja azt. Ehhez kapott hatékony eszközt három osztálynyi sepsiszentgyörgyi középiskolás a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete által.
Pontosításokkal tért vissza tegnapi kijelentésére Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester: a sokak által kedvelt Bevezetés a sportba program nem hal hirtelen halált: ősztől szociális jellegű programként fog működni.
Harminc napos előzetes letartóztatásba helyeztek egy 32 éves zágoni férfit, aki alkoholos befolyásoltság alatt súlyosan bántalmazta 20 éves élettársát. A nő sérülései 25 napos orvosi ellátást igényelnek.
