Kölyökkutyák várnak simogató kezekre a szépmezői kutyamenhelyen

A sepsiszentgyörgyi (szépmezői) kutyamenhely március 14-én ismét várja az állatbarátokat. Februárban a menhely fenntartóinak nagy örömére két tucat kutyát is sikerült örökbe adni, jelenleg sok kölyök várja gazdiját.

Az Urban Locato havonta szervez a menhelyen nyílt napot, hogy a kennelekben élő 114 kutya a

rácsokon kívül, emberi figyelem és törődés mellett tölthessen el egy napot, ami a szocializációjuk szempontjából is kulcsfontosságú. Bár a látogatók gyakran érkeznek élelemmel, ami szintén hasznos, a kutyák számára jelenleg a személyes kontaktus és a közös séta jelenti a legnagyobb segítséget.

A február kiemelkedő sikert hozott huszonnégy sikeres örökbefogadással, márciusban viszont eddig két állat talált új gazdára. A szerencsés kiválasztottak köre hamarosan nemzetközi szinten is bővül, ugyanis április elején öt-hat kutya indulhat útnak Hollandiába és Németországba a végleges családjaikhoz. A most szombati látogatókat különleges lehetőség várja, hiszen 25 nyolchetes kiskutya is készen áll az örökbefogadásra.