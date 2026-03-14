Kölyökkutyák várnak simogató kezekre a szépmezői kutyamenhelyen

Ha csak egy félórát adnak nekik a látogatók az életükből, a kutyák azért is nagyon hálásak

Ha csak egy félórát adnak nekik a látogatók az életükből, a kutyák azért is nagyon hálásak

Fotó: Borbély Fanni

A sepsiszentgyörgyi (szépmezői) kutyamenhely március 14-én ismét várja az állatbarátokat. Februárban a menhely fenntartóinak nagy örömére két tucat kutyát is sikerült örökbe adni, jelenleg sok kölyök várja gazdiját.

Bodor Tünde

2026. március 14., 09:002026. március 14., 09:00

Az Urban Locato havonta szervez a menhelyen nyílt napot, hogy a kennelekben élő 114 kutya a
rácsokon kívül, emberi figyelem és törődés mellett tölthessen el egy napot, ami a szocializációjuk szempontjából is kulcsfontosságú. Bár a látogatók gyakran érkeznek élelemmel, ami szintén hasznos, a kutyák számára jelenleg a személyes kontaktus és a közös séta jelenti a legnagyobb segítséget.

A február kiemelkedő sikert hozott huszonnégy sikeres örökbefogadással, márciusban viszont eddig két állat talált új gazdára. A szerencsés kiválasztottak köre hamarosan nemzetközi szinten is bővül, ugyanis április elején öt-hat kutya indulhat útnak Hollandiába és Németországba a végleges családjaikhoz. A most szombati látogatókat különleges lehetőség várja, hiszen 25 nyolchetes kiskutya is készen áll az örökbefogadásra.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
2026. március 14., szombat

Királyok, császárok, államfők a céhes városban

Vasárnap dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke lesz Kézdivásárhely díszvendége. Ő az eddigi legmagasabb rangú magyar közjogi méltóság, aki itt ünnepi beszédet tart, pedig előtte megannyi király, császár, fejedelem járt a céhes városban.

2026. március 14., szombat

2026. március 13., péntek

Négy éve gondos kezekben a háromszéki sport ékköve, a Sepsi Duna Aréna

Hatalmas munkával és elszántsággal tartják fenn a sepsiszentgyörgyi labdarúgócsapat arénájának színvonalát. Diószegi László klubelnök büszke a Sepsi OSK otthonára, és hisz benne, hogy a csapat újra kivívja a szurkolók elismerését.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Sepsi Pilvax: kokárdakészítéssel hangolódnak az ünnepre

Kokárdakészítéssel és énekkel hangolódtak a nemzeti ünnepre csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Tein kávézóban, de még pénteken is bárki betérhetett elkészíteni a saját kokárdáját.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

A rendőrség által közölt fényképek jobb belátásra bírták egy bankautomatánál történt lopás elkövetőjét

Bankautomatánál felejtett pénzt emelt el egy sepsiszentgyörgyi nő, de amikor a rendőrség közzétette a fényképét, két órán belül jelentkezett az őrsön.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Megmenekült a burkolt államosítástól a sepsiszentgyörgyi Szemerja-Görgő Közbirtokosság

A kirívóan magas adóterhek miatt a csőd szélére került szemerjai közbirtokosságot egy rendhagyó megoldás mentette meg: magánszemélyek adományaiból fedezték a többletadót, így a tagság jövedelme idén érintetlen maradt.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Nagy kockázatot jelentenek az elharapózó avar- és tarlótüzek

Március 6. és 12. között harminc hektáron pusztított a tűz Kovászna megye több településén. A tűzoltóság figyelmeztet: a száraz növényzet felgyújtása nemcsak törvénytelen, hanem életveszélyes is, a bírságok pedig a több tízezer lejt is elérhetik.

2026. március 13., péntek

2026. március 13., péntek

Egyszeri támogatással könnyítenek a fogyatékkal élők adóterhein Sepsiszentgyörgyön

Sepsiszentgyörgy helyi tanácsa rendkívüli ülésén jóváhagyta egy legfeljebb 1000 lej értékű támogatás nyújtását a súlyos vagy fokozott fogyatékossággal élő és az elsőfokú rokkantsági besorolású személyek, valamint személyi gondozóik számára a 2026-os évre.

2026. március 13., péntek

2026. március 12., csütörtök

Mindössze négy napig működött a sugásfürdői síközpont nagy pályája ebben a szezonban

Az idei szezonban mintegy ötvenezer látogatója volt a sugásfürdői síközpontnak. A Sepsiszentgyörgyhöz közeli üdülőtelep kisebb sípályája több mint két hónapon át működött, a nagyobbat csak négy napig tudták üzemeltetni.

2026. március 12., csütörtök

2026. március 12., csütörtök

Zavarta, hogy grillezik a szomszéd, ezért panaszt tett a rendőrségen

Több mint 1400 riasztás érkezett tavaly a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrséghez. A bejelentések között egészen szokatlan esetek is akadtak: volt olyan, akit egy esküvős limuzin vagy épp egy macska zavart, más a szomszéd sültje miatt tett panaszt.

2026. március 12., csütörtök

2026. március 11., szerda

AnyDesk-csapda: perceken múlt egy 76 ezer lejes csalás

Több mint 76 ezer lej kárt sikerült visszaszerezni egy informatikai csalás ügyében – a rendőrök még azelőtt blokkolták a pénzt, hogy a csalók felvehették volna.

2026. március 11., szerda

