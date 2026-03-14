Kölyökkutyák várnak simogató kezekre a szépmezői kutyamenhelyen

Ha csak egy félórát adnak nekik a látogatók az életükből, a kutyák azért is nagyon hálásak
Fotó: Borbély Fanni
A sepsiszentgyörgyi (szépmezői) kutyamenhely március 14-én ismét várja az állatbarátokat. Februárban a menhely fenntartóinak nagy örömére két tucat kutyát is sikerült örökbe adni, jelenleg sok kölyök várja gazdiját.
Az Urban Locato havonta szervez a menhelyen nyílt napot, hogy a kennelekben élő 114 kutya a
rácsokon kívül, emberi figyelem és törődés mellett tölthessen el egy napot, ami a szocializációjuk szempontjából is kulcsfontosságú. Bár a látogatók gyakran érkeznek élelemmel, ami szintén hasznos, a kutyák számára jelenleg a személyes kontaktus és a közös séta jelenti a legnagyobb segítséget.
A február kiemelkedő sikert hozott huszonnégy sikeres örökbefogadással, márciusban viszont eddig két állat talált új gazdára. A szerencsés kiválasztottak köre hamarosan nemzetközi szinten is bővül, ugyanis április elején öt-hat kutya indulhat útnak Hollandiába és Németországba a végleges családjaikhoz. A most szombati látogatókat különleges lehetőség várja, hiszen 25 nyolchetes kiskutya is készen áll az örökbefogadásra.
Vasárnap dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke lesz Kézdivásárhely díszvendége. Ő az eddigi legmagasabb rangú magyar közjogi méltóság, aki itt ünnepi beszédet tart, pedig előtte megannyi király, császár, fejedelem járt a céhes városban.
Hatalmas munkával és elszántsággal tartják fenn a sepsiszentgyörgyi labdarúgócsapat arénájának színvonalát. Diószegi László klubelnök büszke a Sepsi OSK otthonára, és hisz benne, hogy a csapat újra kivívja a szurkolók elismerését.
Kokárdakészítéssel és énekkel hangolódtak a nemzeti ünnepre csütörtökön a sepsiszentgyörgyi Tein kávézóban, de még pénteken is bárki betérhetett elkészíteni a saját kokárdáját.
Bankautomatánál felejtett pénzt emelt el egy sepsiszentgyörgyi nő, de amikor a rendőrség közzétette a fényképét, két órán belül jelentkezett az őrsön.
A kirívóan magas adóterhek miatt a csőd szélére került szemerjai közbirtokosságot egy rendhagyó megoldás mentette meg: magánszemélyek adományaiból fedezték a többletadót, így a tagság jövedelme idén érintetlen maradt.
Március 6. és 12. között harminc hektáron pusztított a tűz Kovászna megye több településén. A tűzoltóság figyelmeztet: a száraz növényzet felgyújtása nemcsak törvénytelen, hanem életveszélyes is, a bírságok pedig a több tízezer lejt is elérhetik.
Sepsiszentgyörgy helyi tanácsa rendkívüli ülésén jóváhagyta egy legfeljebb 1000 lej értékű támogatás nyújtását a súlyos vagy fokozott fogyatékossággal élő és az elsőfokú rokkantsági besorolású személyek, valamint személyi gondozóik számára a 2026-os évre.
Az idei szezonban mintegy ötvenezer látogatója volt a sugásfürdői síközpontnak. A Sepsiszentgyörgyhöz közeli üdülőtelep kisebb sípályája több mint két hónapon át működött, a nagyobbat csak négy napig tudták üzemeltetni.
Több mint 1400 riasztás érkezett tavaly a Sepsiszentgyörgyi Helyi Rendőrséghez. A bejelentések között egészen szokatlan esetek is akadtak: volt olyan, akit egy esküvős limuzin vagy épp egy macska zavart, más a szomszéd sültje miatt tett panaszt.
Több mint 76 ezer lej kárt sikerült visszaszerezni egy informatikai csalás ügyében – a rendőrök még azelőtt blokkolták a pénzt, hogy a csalók felvehették volna.
