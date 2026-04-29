Ők is csak szeretetre vágynak: kutyák a Szent György Napok forgatagában

Szerető családra váró négylábúakkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők a sepsiszentgyörgyi városünnep keretében, május 2-án és 3-án. A Szent György Napokra kölyökkutyákkal és felnőtt ebekkel látogatnak ki a szépmezői menhely önkéntesei.

A menhelyi kutyák örökbefogadását célzó eseménynek az Erzsébet park ad otthont szombaton és vasárnap 13 és 16 óra között. A kétnapos programot a menhely munkatársai és tíz önkéntes bonyolítják le – őket az Adoptă-mă/Fogadj örökbe feliratú színes pólóikról ismerhetik meg az odalátogatók.

ugyanis a tapasztalatok azt mutatják, hogy a park zsongó környezetében végzett közös séta során kiderül, mennyire illik össze a választott négylábú és a potenciális gazda. Emellett lehetőség nyílik a saját kutyával való összeismertetésre is – részletezte az Urban Locato.

Hirdetés

A menhelyen összesen 105 kutya található jelenleg. A működtető szerint a tavalyi városnapokon részt vevő kutyák java már szerető családnál él, és ez reményt ad arra, hogy az idei örökbefogadási akció is sikeres lesz.