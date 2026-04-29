Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Ők is csak szeretetre vágynak: kutyák a Szent György Napok forgatagában

Idén kölykökkel és felnőtt kutyákkal is lehet ismerkedni

Fotó: Szépmezői kutyamenhely

Fotó: Szépmezői kutyamenhely

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Szerető családra váró négylábúakkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők a sepsiszentgyörgyi városünnep keretében, május 2-án és 3-án. A Szent György Napokra kölyökkutyákkal és felnőtt ebekkel látogatnak ki a szépmezői menhely önkéntesei.

Farkas Orsolya

2026. április 29., 08:302026. április 29., 08:30

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A menhelyi kutyák örökbefogadását célzó eseménynek az Erzsébet park ad otthont szombaton és vasárnap 13 és 16 óra között. A kétnapos programot a menhely munkatársai és tíz önkéntes bonyolítják le – őket az Adoptă-mă/Fogadj örökbe feliratú színes pólóikról ismerhetik meg az odalátogatók.

Az érdeklődők sétálni is elvihetik a kiválasztott kutyákat,

ugyanis a tapasztalatok azt mutatják, hogy a park zsongó környezetében végzett közös séta során kiderül, mennyire illik össze a választott négylábú és a potenciális gazda. Emellett lehetőség nyílik a saját kutyával való összeismertetésre is – részletezte az Urban Locato.

A menhelyen összesen 105 kutya található jelenleg. A működtető szerint a tavalyi városnapokon részt vevő kutyák java már szerető családnál él, és ez reményt ad arra, hogy az idei örökbefogadási akció is sikeres lesz.

Idén 5–6 kölyökkel és nagyjából 8–10 felnőtt kutyával lehet ismerkedni.

Háromszék Sepsiszentgyörgy
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
szóljon hozzá! Hozzászólások
Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Ezek is érdekelhetik

Lángok csaptak fel egy taplocai épületnél
Gyógykezelési jegyek érkeztek, nem csak nyugdíjasoknak
Két év jogi harc után felmentették a csíki vezérszurkolót
Székelyudvarhely polgármestere megnevezte a Tisza-kormánnyal való együttműködés alapelveit
Nem lesz egyszerű az azonnali visszajutás romániai hokiválogatottnak
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Lángok csaptak fel egy taplocai épületnél
Székelyhon

Lángok csaptak fel egy taplocai épületnél
Gyógykezelési jegyek érkeztek, nem csak nyugdíjasoknak
Székelyhon

Gyógykezelési jegyek érkeztek, nem csak nyugdíjasoknak
Két év jogi harc után felmentették a csíki vezérszurkolót
Székely Sport

Két év jogi harc után felmentették a csíki vezérszurkolót
Székelyudvarhely polgármestere megnevezte a Tisza-kormánnyal való együttműködés alapelveit
Krónika

Székelyudvarhely polgármestere megnevezte a Tisza-kormánnyal való együttműködés alapelveit
Nem lesz egyszerű az azonnali visszajutás romániai hokiválogatottnak
Székely Sport

Nem lesz egyszerű az azonnali visszajutás romániai hokiválogatottnak
Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
Nőileg

Ahová jó megérkezni: Bagaméri-Vass Noémi és Vass Csaba otthona
A rovat további cikkei

2026. április 28., kedd

Kevesebb rendezvény, halasztott beruházások Sepsiszentgyörgyön

Elfogadták Sepsiszentgyörgy költségvetését, amelynek tervezését a késve megszületett országos büdzsé nehezítette. A város több területen visszafogja a kiadásokat, de az oktatási fejlesztéseket továbbra is prioritásként kezeli.

Gyógykezelési jegyek érkeztek, nem csak nyugdíjasoknak

Megérkeztek a kedvezményes gyógykezelési jegyek a Kovászna megyei intézményekhez, ezért már benyújthatók az igénylések a megyei nyugdíjpénztáraknál. A lehetőséggel nem csak a nyugdíjasok élhetnek.

2026. április 28., kedd

Lemondott Kovászna megye PSD-s alprefektusa

A szociáldemokrata pártelnök kérésének eleget téve lemondott tisztségéről Sebastian Cucu, Kovászna megye alprefektusa.

2026. április 28., kedd

Az államfő aláírására vár a medvekilövési kvótát megduplázó törvénytervezet

Már csak az államfő aláírására vár az állományszabályzó medvekvóta megduplázását előíró jogszabály, amelyet a szenátus után a képviselőház is megszavazott. Ennek apropóján Ráduly István háromszéki prefektus is áttekintette a medveállomány helyzetét.

2026. április 27., hétfő

A hiányos infrastruktúra ellenére is vonzóak a városszéli panorámás telkek

Felértékelődtek a Sepsiszentgyörgy peremén fekvő panorámás telkek: a városból egyre többen keresnek építkezésre alkalmas parcellákat a közeli dombokon. A hiányos infrastruktúra ellenére a környéken már 50–60 eurót is elkérnek egy négyzetméterért.

2026. április 27., hétfő

Elkészült az új uzoni óvoda: ősszel már itt kezdhetik a tanévet a gyerekek

Ősszel már az új, több mint 900 négyzetméteres uzoni óvodában kezdhetik a tanévet a község gyerekei. A közel 5,5 millió lejből megvalósult beruházás elkészült, jelenleg az engedélyeztetés zajlik.

2026. április 27., hétfő

Nem tudják, mi okozta a vízszennyeződést Kézdivásárhelyen, módosít eljárásrendjén a Hydrokov

Eljárásrendjének módosítását és a hálózat újbóli fertőtlenítését jelentette be a Hydrokov Rt. azt követően, hogy a közelmúltban mikrobiológiai szennyeződés gyanúja merült fel Kézdivásárhely több utcájában.

2026. április 26., vasárnap

Kockakővel rakják ki az utat a brit uralkodó kedvenc székelyföldi falujában

A kis háromszéki településen, ahol III. Károly brit királynak is van birtoka, éppen útfelújítás zajlik. Zalánpatak utcáira azonban nem aszfalt, hanem kockakő kerül, mert a községvezetés szerint ez időtállóbb, és jobban illeszkedik a faluképhez.

2026. április 25., szombat

Vastapssal zárult a Szent György Napok nyitókoncertje

Percekig tartó vastaps zárta a 33. Szent György Napok péntek esti nyitókoncertjét a sepsiszentgyörgyi Krisztus Király templomban. A kulturális hét nyitányaként szolgáló klasszikus zenei esten helyi és székelyföldi művészek léptek fel.

2026. április 24., péntek

Fertőzésgyanú miatt nem ajánlott a csapvíz fogyasztása Kézdivásárhely egyik utcájában

Vizsgálatokat rendelt el a háromszéki vízszolgáltató, miután a Bálványos utcában lakók jelezték: a csapból érkező víz fertőzött lehet. A Hydrokov arra kéri a lakókat, hogy egyelőre ne fogyasszák ivóvíznek.

Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!