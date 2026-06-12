Lezárják Sepsiszentgyörgy több utcáját a hétvégi sportesemények miatt

Jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Sepsiszentgyörgyön június 12–13-án a Mozgás Éjszakája és a SepsiRun Futófesztivál idején. A lezárások több belvárosi utcát és lakóövezeti szakaszt is érintenek.

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A rendezvények miatt több helyszínen teljes útlezárások és forgalomkorlátozások lépnek életbe, ezért az érintett övezetekben nem ajánlott parkolni a megadott időszakokban.

Különösen szigorú korlátozásokra kell számítani a központi római katolikus templom környékén, amelyet a rendezvények idejére teljes egészében lezárnak a gépjárműforgalom elől – tájékoztat a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség.

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június 12., pénteken:

16:00 – 23:59 között: Teljes útlezárás az 1918. December 1. utcában, a Csíki utca kereszteződésétől a Kőrösi Csoma Sándor utcáig.

19:50 – 21:00 között: Forgalomkorlátozás a következő útvonalon: Főtér – Gróf Mikó Imre utca – 1918. December 1. utca.

21:00 – 23:00 között (Kerékpáros felvonulás): Az érintett útvonalon rendőri kísérettel haladnak majd a biciklisek, tehát lezárás nem történik, de a közlekedést lassítani fogják a biciklisek: Főtér – Kossuth Lajos utca – Sólyom utca – Kálvin tér – Borvíz utca – Erege utca – Romulus Cioflec utca – Csíki utca – Grigore Bălan tábornok sugárút – 1918. December 1. utca – Állomás utca – Román Hadsereg utca – 1918. December 1. utca – Grigore Bălan tábornok sugárút – Nicolae Iorga utca – Horgász utca – Kriza János utca – Kós Károly utca – Szabadság utca – Főtér.

június 13., szombaton: