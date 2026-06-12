Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Lezárják Sepsiszentgyörgy több utcáját a hétvégi sportesemények miatt

• Fotó: Pinti Attila

Fotó: Pinti Attila

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Sepsiszentgyörgyön június 12–13-án a Mozgás Éjszakája és a SepsiRun Futófesztivál idején. A lezárások több belvárosi utcát és lakóövezeti szakaszt is érintenek.

Székelyhon

2026. június 12., 08:432026. június 12., 08:43

A rendezvények miatt több helyszínen teljes útlezárások és forgalomkorlátozások lépnek életbe, ezért az érintett övezetekben nem ajánlott parkolni a megadott időszakokban.

Különösen szigorú korlátozásokra kell számítani a központi római katolikus templom környékén, amelyet a rendezvények idejére teljes egészében lezárnak a gépjárműforgalom elől – tájékoztat a sepsiszentgyörgyi helyi rendőrség.

Hirdetés

június 12., pénteken:

  • 16:00 – 23:59 között: Teljes útlezárás az 1918. December 1. utcában, a Csíki utca kereszteződésétől a Kőrösi Csoma Sándor utcáig.

  • 19:50 – 21:00 között: Forgalomkorlátozás a következő útvonalon: Főtér – Gróf Mikó Imre utca – 1918. December 1. utca.

  • 21:00 – 23:00 között (Kerékpáros felvonulás): Az érintett útvonalon rendőri kísérettel haladnak majd a biciklisek, tehát lezárás nem történik, de a közlekedést lassítani fogják a biciklisek: Főtér – Kossuth Lajos utca – Sólyom utca – Kálvin tér – Borvíz utca – Erege utca – Romulus Cioflec utca – Csíki utca – Grigore Bălan tábornok sugárút – 1918. December 1. utca – Állomás utca – Román Hadsereg utca – 1918. December 1. utca – Grigore Bălan tábornok sugárút – Nicolae Iorga utca – Horgász utca – Kriza János utca – Kós Károly utca – Szabadság utca – Főtér.

június 13., szombaton:

  • 09:00 – 09:20 között: Rövid távú teljes lezárás a következő szakaszon: Kossuth Lajos utca – Kőrösi Csoma Sándor utca – Templom utca – Kálvin tér – Borvíz utca.

  • 09:00 – 14:00 között: Hosszabb idejű, több órás lezárás a következő teljes körgyűrűn és a környező torkolatokban: Főtér – Kós Károly utca (a Dózsa György utcai kereszteződésig) – Gróf Mikó Imre utca – 1918. December 1. utca (a Nicolae Bălcescu utcai kereszteződésig) – Nicolae Bălcescu utca – Olt utca – Csíki utca – Daczó utca – Kálvin tér – Templom utca – Kőrösi Csoma Sándor utca – Kossuth Lajos utca.

  • 10:10 – 13:30 között: Forgalomkorlátozás a lakóövezeti szakaszokon: Ibolya utca – Millenium utca – Hóvirág utca (a Hajnal utcáig) – Hajnal utca – Rózsa utca – Tavasz utca – Sas utcája – Galamb utca – Gábor Áron utca.

Háromszék
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Otthonuk kertjében találkozott a medvével két kisgyerek Lövétén
Begorombul az időjárás, Hargita és Kovászna megye egy részére is érvényes a másodfokú viharriasztás
Megérkezett az első nyári igazolás a Sepsi OSK-hoz
Menekülnek a románok a zavargások sújtotta Belfastból
Ilyés Róbert Mexikó sikerét várja a vébé nyitómérkőzésén
Smink, ami nem maszk: így készül a tartós alkalmi smink
Otthonuk kertjében találkozott a medvével két kisgyerek Lövétén
Székelyhon

Otthonuk kertjében találkozott a medvével két kisgyerek Lövétén
Begorombul az időjárás, Hargita és Kovászna megye egy részére is érvényes a másodfokú viharriasztás
Székelyhon

Begorombul az időjárás, Hargita és Kovászna megye egy részére is érvényes a másodfokú viharriasztás
Megérkezett az első nyári igazolás a Sepsi OSK-hoz
Székely Sport

Megérkezett az első nyári igazolás a Sepsi OSK-hoz
Menekülnek a románok a zavargások sújtotta Belfastból
Krónika

Menekülnek a románok a zavargások sújtotta Belfastból
Ilyés Róbert Mexikó sikerét várja a vébé nyitómérkőzésén
Székely Sport

Ilyés Róbert Mexikó sikerét várja a vébé nyitómérkőzésén
Smink, ami nem maszk: így készül a tartós alkalmi smink
Nőileg

Smink, ami nem maszk: így készül a tartós alkalmi smink
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. június 11., csütörtök

Magyar feltalálók napja Sepsiszentgyörgyön: tisztelgés az emberi kíváncsiság, innováció és kitartás előtt

A magyar feltalálókra, számos Nobel-díjas tudósunkra és találmányaikra hívja fel a figyelmet a Dohánygyárban 5. alkalommal megszervezett Magyar Feltalálók Napja. De a mai fiatalok sem maradhatnak ki a programból, hiszen ők lesznek a holnap tudósai.

Magyar feltalálók napja Sepsiszentgyörgyön: tisztelgés az emberi kíváncsiság, innováció és kitartás előtt
Magyar feltalálók napja Sepsiszentgyörgyön: tisztelgés az emberi kíváncsiság, innováció és kitartás előtt
2026. június 11., csütörtök

Magyar feltalálók napja Sepsiszentgyörgyön: tisztelgés az emberi kíváncsiság, innováció és kitartás előtt
Hirdetés
2026. június 11., csütörtök

MindFormers: tartalmas program az ifjúságnak az iskolafalakon kívül

Új nézőpontokat nyit és gondolkodásra sarkall Sepsiszentgyörgy egyik legfiatalosabb rendezvénye. A MindFormers jó lehetőség az iskolák számára, hogy a jövő tanévre tervezett alternatív heteket izgalmas, interaktív programokkal töltsék ki.

MindFormers: tartalmas program az ifjúságnak az iskolafalakon kívül
MindFormers: tartalmas program az ifjúságnak az iskolafalakon kívül
2026. június 11., csütörtök

MindFormers: tartalmas program az ifjúságnak az iskolafalakon kívül
2026. június 10., szerda

Bemutatkoznak a sepsiszentgyörgyi felsőfokú művészképzés végzős hallgatói

Első alkalommal nyílik lehetőség arra, hogy a sepsiszentgyörgyi művészképzés végzős hallgatói a nagyközönség előtt is bemutatkozzanak. A Diploma című kiállítás a város első egyetemi szintű képzőművészeti képzésének eredményeibe enged betekintést.

Bemutatkoznak a sepsiszentgyörgyi felsőfokú művészképzés végzős hallgatói
Bemutatkoznak a sepsiszentgyörgyi felsőfokú művészképzés végzős hallgatói
2026. június 10., szerda

Bemutatkoznak a sepsiszentgyörgyi felsőfokú művészképzés végzős hallgatói
2026. június 10., szerda

Nyíltan bírálják az országos vezetést, új platformot alakítottak az EMSZ-ben

Megalakította a Polgári Kört az EMSZ-en belül a székelyföldi tagság egy része, amely régóta konfliktusos viszonyban van az országos vezetéssel. A kezdeményezők szerint az új platform célja a nemzeti oldal megújítása és a közösségi érdekek képviselete.

Nyíltan bírálják az országos vezetést, új platformot alakítottak az EMSZ-ben
Nyíltan bírálják az országos vezetést, új platformot alakítottak az EMSZ-ben
2026. június 10., szerda

Nyíltan bírálják az országos vezetést, új platformot alakítottak az EMSZ-ben
Hirdetés
2026. június 10., szerda

Vaddisznót nevelt az udvarán egy háromszéki férfi, eljárás indult ellene

Két hónapos nőstény vaddisznót találtak a rendőrök egy 43 éves Kovászna megyei férfi otthonában kedden, orvvadászat gyanúja miatt indult büntetőeljárás. A helyszínen nagy mennyiségű szemét égetésének nyomait is felfedezték, ez szintén büntetendő.

Vaddisznót nevelt az udvarán egy háromszéki férfi, eljárás indult ellene
Vaddisznót nevelt az udvarán egy háromszéki férfi, eljárás indult ellene
2026. június 10., szerda

Vaddisznót nevelt az udvarán egy háromszéki férfi, eljárás indult ellene
2026. június 10., szerda

Jubileumi néptánctalálkozót tartanak a Perkőn

Huszadik alkalommal gyűlnek össze a gyermek- és ifjúsági néptáncegyüttesek Kézdiszentlélek búcsújáró hegyén, a XX. Perkő – Gyermek- és Ifjúsági Néptáncegyüttesek Találkozóján.

Jubileumi néptánctalálkozót tartanak a Perkőn
Jubileumi néptánctalálkozót tartanak a Perkőn
2026. június 10., szerda

Jubileumi néptánctalálkozót tartanak a Perkőn
2026. június 09., kedd

A lexikális ismeretek mellett ezt is fontos lenne tanítani az iskolás gyerekeknek

Sepsiszentgyörgyi, szegedi és temerini diákokat és pedagógusokat kapcsol össze egy újonnan induló mobilitási projekt. A cél az, hogy a hetedikes és nyolcadikos gyerekek a lexikális tudás mellett az érzelmi intelligenciájukat fejlesszék.

A lexikális ismeretek mellett ezt is fontos lenne tanítani az iskolás gyerekeknek
A lexikális ismeretek mellett ezt is fontos lenne tanítani az iskolás gyerekeknek
2026. június 09., kedd

A lexikális ismeretek mellett ezt is fontos lenne tanítani az iskolás gyerekeknek
Hirdetés
2026. június 09., kedd

Egyelőre nem tért vissza a medve a sepsiszentgyörgyi tó közelébe

Néhány napja nagyvad jelenléte miatt riasztották a lakókat Sepsiszentgyörgyön és környékén. A medvét az Állomás negyedi tó zónájában, az Olt túloldalán látták.

Egyelőre nem tért vissza a medve a sepsiszentgyörgyi tó közelébe
Egyelőre nem tért vissza a medve a sepsiszentgyörgyi tó közelébe
2026. június 09., kedd

Egyelőre nem tért vissza a medve a sepsiszentgyörgyi tó közelébe
2026. június 09., kedd

Előleget kértek, majd árat emeltek: csalással gyanúsított építőipari vállalkozókra csaptak le

Házkutatásokat tartottak Galac megyében három, adócsalással és csalással gyanúsított személynél, akiket a Kovászna megyei rendőrség nyomozói állítottak elő.

Előleget kértek, majd árat emeltek: csalással gyanúsított építőipari vállalkozókra csaptak le
Előleget kértek, majd árat emeltek: csalással gyanúsított építőipari vállalkozókra csaptak le
2026. június 09., kedd

Előleget kértek, majd árat emeltek: csalással gyanúsított építőipari vállalkozókra csaptak le
2026. június 09., kedd

Lányok, akik tizenévesen válnak anyává, és kisbabák, akikről már a születésükkor lemondanak

Kevesebb újszülöttet hagytak a kórházban, de még mindig sok a kiskorú anya – derül ki a háromszéki szociális ellátási és gyermekvédelmi igazgatóság kimutatásából. Öt olyan lányt vettek nyilvántartásba, akik mindössze tizenhárom évesen váltak anyává.

Lányok, akik tizenévesen válnak anyává, és kisbabák, akikről már a születésükkor lemondanak
Lányok, akik tizenévesen válnak anyává, és kisbabák, akikről már a születésükkor lemondanak
2026. június 09., kedd

Lányok, akik tizenévesen válnak anyává, és kisbabák, akikről már a születésükkor lemondanak
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!