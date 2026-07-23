Ismét Sepsiszentgyörgyön készül tüntetni Mihai Tîrnoveanu

Sepsiszentgyörgyön szervez tüntetést pénteken Mihai Tîrnoveanu, a hírhedt úzvölgyi provokátor. A megmozdulással a polgármester által tervezett szabadtéri táblakiállítás ellen tiltakozik, amely szerinte „ártatlanul megvádolja a románokat”.

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A hírt Antal Árpád sepsiszentgyörgyi polgármester közölte csütörtökön közösségi oldalán, egyúttal arról is tájékoztatva a lakosságot, hogy nem engedélyezte a felvonulást. Tîrnoveanu „ennek ellenére azzal fenyegetőzik, hogy eljön és tüntet, mert ez az ő országa, és azt tehet, amit akar” – írja az elöljáró.

A benyújtott kérelem szerint „a mintegy 200 résztvevővel tervezett rendezvény a Vitéz Mihály-szoborcsoportnál kezdődne, majd a városközponton keresztül, a polgármesteri hivatal érintésével vonulna tovább az egykori cigarettagyárig. A szervezők hangosítóberendezések használatát, valamint a felvonulás idejére egy közúti forgalmi sáv elfoglalását is kérték” – számolt be Tamás Sándor, Kovászna megyei tanácselnök, a Háromszék Területi RMDSZ elnöke.

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A politikus állásfoglalásában határozottan felszólította a Calea Neamului (A nemzet útja) Egyesület vezérét és híveit, hogy hagyják abba a magyar közösség elleni folyamatos provokációt.