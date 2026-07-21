Megnyílt a székely himnusz történetét bemutató kiállítás a Székely Nemzeti Múzeumban

A himnusz első rádiós felvételét – melyet valószínűleg egy templomban a MÁV férfikórusával vettek fel – ma egyetlen bakelit-lemez őrzi
Fotó: Bodor Tünde
Nincs alkalmasabb hely megismerkedni a székely himnusz történetével, mint a Székely Nemzeti Múzeum – vélekedett Németh Zsolt országgyűlési képviselő, a kedden Sepsiszentgyörgyön megnyílt utazó tablókiállítás díszvendége.
A Magyar Nemzeti Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiállítása, illetve annak az utazó változata Székelykeresztúrról érkezett Sepsiszentgyörgyre. A múzeum kertjében berendezett tárlaton Sztáncsuj Sándor József, a múzeum régész munkatársa köszöntötte házigazdaként a vendégeket. Mint mondta,
Sztáncsuj Sándor József régész-muzeológus, Németh Zsolt országgyűlési képviselő, Kása Csaba kurátor és Tamás Sándor megyei tanácselnök
Fotó: Bodor Tünde
Németh Zsolt beszédében a székely himnusz történetéhez kapcsolódó mozzanatokat is felidézett saját családtörténetéből. Elmondta, nagyszülei még kolozsvári egyetemistaként kerültek közel a himnuszt író Csanády Györgyhöz, aki a trianoni döntés után sok más egyetemi társával együtt Magyarországra, Szegedre menekült, és ott folytatta tanulmányait.
Megalakította a Székely Egyetemista és Főiskolai Hallgatók Egyesületét is, hogy a csonkahonban erősítse és támogassa a kivándoroltakat. Ennek az egyesületnek a szertartásos éves ünnepére,
Mihalik Kálmán a következő évben megzenésítette, és az ő temetésén – fiatalon, 26 évesen halt meg tífuszban – is felhangzott a székely himnusz.
Németh Zsolt a székely himnusz jelentőségére mutatott rá
Fotó: Bodor Tünde
Németh Zsolt beszélt arról is, hogy az édesapja, Németh Géza lelkész által alapított Erdélyi Gyülekezet, amely a Ceaușescu-rendszer elől Magyarországra menekült erdélyiekből állt, a rendszerváltás előtt a székely himnusz reneszánszát is elhozta: minden istentisztelet ezzel zárult.
A politikus azzal a felhívással zárta mondandóját, hogy
Kása Csaba kurátor tárlatvezetése tette különlegessé a megnyitót
Fotó: Bodor Tünde
Az eseményt Kása Csaba kurátor tárlatvezetése tette különösen érdekessé, aki a tablón szereplő szöveget számtalan információval egészítette ki. Mint elhangzott, Csanády elsősorban költőnek tartotta magát, de rádiós rendező is volt. A Himnusz ismertségét három dolog alapozta meg:
Észak-Erdély és Székelyföld 1940-es visszacsatolása, mert az egy katarzisélmény volt a nemzetnek,
a modern tömegkommunikáció, a rádiózás elterjedése,
a himnusz szerzői jogainak elbitorlására tett kísérlet, 1940-ben ugyanis egy pécsi társaság jelentkezett a mű szerzőjeként.
A Csanádyék-által indított plágiumper, amely végül megegyezéssel és Csanádyék szerzői jogainak elismerésével zárult, a sajtóban is nagyon felkapott téma volt.
A tablókiállítás augusztus 16-ig látogatható.
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