Megnyílt a székely himnusz történetét bemutató kiállítás a Székely Nemzeti Múzeumban

A himnusz első rádiós felvételét – melyet valószínűleg egy templomban a MÁV férfikórusával vettek fel – ma egyetlen bakelit-lemez őrzi

Nincs alkalmasabb hely megismerkedni a székely himnusz történetével, mint a Székely Nemzeti Múzeum – vélekedett Németh Zsolt országgyűlési képviselő, a kedden Sepsiszentgyörgyön megnyílt utazó tablókiállítás díszvendége.

Bodor Tünde 2026. július 21., 20:132026. július 21., 20:13

A Magyar Nemzeti Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár közös kiállítása, illetve annak az utazó változata Székelykeresztúrról érkezett Sepsiszentgyörgyre. A múzeum kertjében berendezett tárlaton Sztáncsuj Sándor József, a múzeum régész munkatársa köszöntötte házigazdaként a vendégeket. Mint mondta,

a kiállítás arra hív, hogy a jól ismert dallam mögött felfedezzük az embereket, az eseményeket és a történelmi környezetet, amely életre hívta ezt a jelképet.

Sztáncsuj Sándor József régész-muzeológus, Németh Zsolt országgyűlési képviselő, Kása Csaba kurátor és Tamás Sándor megyei tanácselnök Fotó: Bodor Tünde

Németh Zsolt beszédében a székely himnusz történetéhez kapcsolódó mozzanatokat is felidézett saját családtörténetéből. Elmondta, nagyszülei még kolozsvári egyetemistaként kerültek közel a himnuszt író Csanády Györgyhöz, aki a trianoni döntés után sok más egyetemi társával együtt Magyarországra, Szegedre menekült, és ott folytatta tanulmányait. Hirdetés Megalakította a Székely Egyetemista és Főiskolai Hallgatók Egyesületét is, hogy a csonkahonban erősítse és támogassa a kivándoroltakat. Ennek az egyesületnek a szertartásos éves ünnepére,

az úgynevezett májusi nagy áldozatra írta meg Csanády a Székely Himnusz szövegét 1921-ben.

Mihalik Kálmán a következő évben megzenésítette, és az ő temetésén – fiatalon, 26 évesen halt meg tífuszban – is felhangzott a székely himnusz.

Németh Zsolt a székely himnusz jelentőségére mutatott rá Fotó: Bodor Tünde

Németh Zsolt beszélt arról is, hogy az édesapja, Németh Géza lelkész által alapított Erdélyi Gyülekezet, amely a Ceaușescu-rendszer elől Magyarországra menekült erdélyiekből állt, a rendszerváltás előtt a székely himnusz reneszánszát is elhozta: minden istentisztelet ezzel zárult. A politikus azzal a felhívással zárta mondandóját, hogy

vigyázzunk nemzeti szimbólumainkra és támogassuk az értük folytatott küzdelmet, mert ennek még nem vagyunk a végén.

Kása Csaba kurátor tárlatvezetése tette különlegessé a megnyitót Fotó: Bodor Tünde

Az eseményt Kása Csaba kurátor tárlatvezetése tette különösen érdekessé, aki a tablón szereplő szöveget számtalan információval egészítette ki. Mint elhangzott, Csanády elsősorban költőnek tartotta magát, de rádiós rendező is volt. A Himnusz ismertségét három dolog alapozta meg: Észak-Erdély és Székelyföld 1940-es visszacsatolása, mert az egy katarzisélmény volt a nemzetnek,

a modern tömegkommunikáció, a rádiózás elterjedése,

a himnusz szerzői jogainak elbitorlására tett kísérlet, 1940-ben ugyanis egy pécsi társaság jelentkezett a mű szerzőjeként. A Csanádyék-által indított plágiumper, amely végül megegyezéssel és Csanádyék szerzői jogainak elismerésével zárult, a sajtóban is nagyon felkapott téma volt. A tablókiállítás augusztus 16-ig látogatható.