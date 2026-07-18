Csecsenföldön sátorozva

Fekete István és Zsigmond Lóránt most éppen Ázsia kapuja felé közeledik
Fotó: Fekete István
Bár Csecsenföldet szerették volna mielőbb maguk mögött tudni, végül ott is sátoroztak egy éjszakát, és egyáltalán nem bánták meg. Kézdiszéki honfitársaink most éppen Kazahsztán végtelen sztyeppéin haladnak, hamarosan átlépik Ázsia kapuját.
Igyekszünk folyamatosan követni a két kézdiszéki világjáró, Fekete István és Zsigmond Lóránt, valamint szászrégeni utazótársaik bolyongását a távoli Mongóliába és vissza. A legfrissebb helyzetjelentésük szerint már Kazahsztánban autóznak. Hamarosan elérik Atyrau városát, ahol az Ural-folyó beömlik a Kaszpi-tengerbe.
– írja István.
Eddig közel 3600 kilométert tettek meg
Fotó: Kocsis Károly
A nap végére szeretnének legalább Aktobeig eljutni, addig még jó 700 km-es autózás vár rájuk. A Kaukázuson való átkelésüket követően egy éjszakát Csecsenföldön is sátoroztak, de az előzetes aggodalmakra rácáfolva ebből semmi gondjuk nem akadt. Annál több az országhatárokon való átkeléskor, ami minden egyes alkalommal 6–8 órát rabol el az idejükből.
A Kaukázusban hógolyózni is tudtak volna
Fotó: Fekete István
„Az itthon kidolgozott terven annyit változtattak, hogy előbb Irkutszkig, illetve a Bajkál-tóig jutnának el. Az oroszországi üzemanyaggondok miatt kezdetben Kazahsztán északi részén haladnak, de elmondásuk szerint amúgy is
eddig mindenhol tudtak tankolni.
Csodszép helyeken haladnak végig
Fotó: Fekete István
Mostanig közel 3600 kilométert tettek meg, a Bajkál-tóig még 4700 kilométer vár rájuk. Onnan fordulnak délnek, Mongóliába, el egészen Ulánbátorig, hogy majd Kirgizisztánon, Tádzsikisztánon, Üzbegisztánon át, részben Kőrösi Csoma Sándor nyomvonalát, illetve az egykori Selyemutat is követve érkezzenek vissza a Kaukázus térségébe.
Persze, ez sem egy kőbe vésett útiterv, bármikor lehet változtatni rajta, ha a szükség megköveteli.
Ott falatoznak, ahol éppen megéheznek
Fotó: Fekete István
Minden egyes határátlépés 6–8 órát rabol el az idejükből
Fotó: Fekete István
Eddig még mindenhol sikerült tankolniuk
Fotó: Fekete István
Kazahsztán végtelen sztyeppéje a Land Cruiserből
Fotó: Fekete István
A két kézdiszéki világjáró, Fekete István és Zsigmond Lóránt, valamint szászrégeni utazótársaik elérték a Kaukázust. Ma a Gudauri-kilátó környékén éjszakáznak, holnap a grúz-orosz határon, illetve Csecsenföldön kellene minél gyorsabban átvágniuk.
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