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Csecsenföldön sátorozva

Fekete István és Zsigmond Lóránt most éppen Ázsia kapuja felé közeledik

Fekete István és Zsigmond Lóránt most éppen Ázsia kapuja felé közeledik

Fotó: Fekete István

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Bár Csecsenföldet szerették volna mielőbb maguk mögött tudni, végül ott is sátoroztak egy éjszakát, és egyáltalán nem bánták meg. Kézdiszéki honfitársaink most éppen Kazahsztán végtelen sztyeppéin haladnak, hamarosan átlépik Ázsia kapuját.

Kocsis Károly

2026. július 18., 12:112026. július 18., 12:11

Igyekszünk folyamatosan követni a két kézdiszéki világjáró, Fekete István és Zsigmond Lóránt, valamint szászrégeni utazótársaik bolyongását a távoli Mongóliába és vissza. A legfrissebb helyzetjelentésük szerint már Kazahsztánban autóznak. Hamarosan elérik Atyrau városát, ahol az Ural-folyó beömlik a Kaszpi-tengerbe.

Idézet
Itt van Ázsia kapuja, átsétálsz a hídon, és már ott is vagy

– írja István.

Eddig közel 3600 kilométert tettek meg Galéria

Eddig közel 3600 kilométert tettek meg

Fotó: Kocsis Károly

A nap végére szeretnének legalább Aktobeig eljutni, addig még jó 700 km-es autózás vár rájuk. A Kaukázuson való átkelésüket követően egy éjszakát Csecsenföldön is sátoroztak, de az előzetes aggodalmakra rácáfolva ebből semmi gondjuk nem akadt. Annál több az országhatárokon való átkeléskor, ami minden egyes alkalommal 6–8 órát rabol el az idejükből.

A Kaukázusban hógolyózni is tudtak volna Galéria

A Kaukázusban hógolyózni is tudtak volna

Fotó: Fekete István

„Az itthon kidolgozott terven annyit változtattak, hogy előbb Irkutszkig, illetve a Bajkál-tóig jutnának el. Az oroszországi üzemanyaggondok miatt kezdetben Kazahsztán északi részén haladnak, de elmondásuk szerint amúgy is

Idézet
inkább benzinből van hiány, és korántsem akkora, mint amekkorára a média beállítja,

eddig mindenhol tudtak tankolni.

Csodszép helyeken haladnak végig Galéria

Csodszép helyeken haladnak végig

Fotó: Fekete István

Mostanig közel 3600 kilométert tettek meg, a Bajkál-tóig még 4700 kilométer vár rájuk. Onnan fordulnak délnek, Mongóliába, el egészen Ulánbátorig, hogy majd Kirgizisztánon, Tádzsikisztánon, Üzbegisztánon át, részben Kőrösi Csoma Sándor nyomvonalát, illetve az egykori Selyemutat is követve érkezzenek vissza a Kaukázus térségébe.

Persze, ez sem egy kőbe vésett útiterv, bármikor lehet változtatni rajta, ha a szükség megköveteli.

Ott falatoznak, ahol éppen megéheznek Galéria

Ott falatoznak, ahol éppen megéheznek

Fotó: Fekete István

Minden egyes határátlépés 6–8 órát rabol el az idejükből Galéria

Minden egyes határátlépés 6–8 órát rabol el az idejükből

Fotó: Fekete István

Eddig még mindehol sikerült tankolniuk Galéria

Eddig még mindenhol sikerült tankolniuk

Fotó: Fekete István

Kazahsztán végtelen sztyeppéje a Land Cruiserből Galéria

Kazahsztán végtelen sztyeppéje a Land Cruiserből

Fotó: Fekete István

korábban írtuk

Székelyek a Kaukázusban
Székelyek a Kaukázusban

A két kézdiszéki világjáró, Fekete István és Zsigmond Lóránt, valamint szászrégeni utazótársaik elérték a Kaukázust. Ma a Gudauri-kilátó környékén éjszakáznak, holnap a grúz-orosz határon, illetve Csecsenföldön kellene minél gyorsabban átvágniuk.

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