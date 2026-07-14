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Székelyek a Kaukázusban

A székely világjárók elérték a Kaukázust

A székely világjárók elérték a Kaukázust

Fotó: Fekete István

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A két kézdiszéki világjáró, Fekete István és Zsigmond Lóránt, valamint szászrégeni utazótársaik elérték a Kaukázust. Ma a Gudauri-kilátó környékén éjszakáznak, holnap a grúz-orosz határon, illetve Csecsenföldön kellene minél gyorsabban átvágniuk.

Kocsis Károly

2026. július 14., 20:212026. július 14., 20:21

A kézdiszárazpataki Fekete István és a szentkatolnai Zsigmond Lóránt, valamint a szászrégeni születésű Heidel házaspár egy hete indultak el Mongólia fővárosába, Ulánbátorba, előbbiek egy HZJ 105-ös Land Cruiserrel, útitársaik hálókocsivá átalakított VW Transporterrel.

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A részben Kőrösi Csoma Sándor nyomdokait, illetve az egykori Selyemutat követő,

előzetesen mintegy 25 ezer kilométeresre becsült útvonalnak nagyjából a tizedénél tartanak, 2600 kilométer megtétele után most értek a Kaukázus-hegységbe.

Terveik szerint a Gudauri-kilátó környékén töltik az éjszakát Galéria

Terveik szerint a Gudauri-kilátó környékén töltik az éjszakát

Fotó: Fekete István

Terveik szerint a Gudauri-kilátó környékén töltik az éjszakát, holnap szeretnék átlépni a grúz-orosz határt, és minél hamarabb maguk mögött tudni Csecsenföldet, ahol az álmoskönyvek szerint nem szerencsés hosszasan időzni az út mentén.

Asztrahánig mindenképp eljutnának, ami közel 700 kilométeres szakaszt jelent, onnan már egy hajításnyira, azaz alig 70 kilométerre húzódik a kazahsztáni határ.

Szállodára nem költenek Galéria

Szállodára nem költenek

Fotó: Fekete István

Eddigi bolyongásaik során Bulgárián és Törökországon keltek át, az autókkal nem adódott gond, most Grúziában tartózkodnak. Az előzetesen betervezett kappadókiai kitérőt kihagyták, sőt – mivel Törökország és Örményország között továbbra sincs nyitott szárazföldi határ, csak Grúzián keresztül tudtak volna belépni – Örményországba sem kanyarodtak vissza, így az Ararat konyak kóstolásával még várniuk kell.

Étteremre sincs mindig idő Galéria

Étteremre sincs mindig idő

Fotó: Fekete István

Elképzelhető, hogy útitervük még tovább módosulhat, például most azt fontolgatják, hogy előbb Szibérián haladnának keresztül, hogy

amire Mongóliába érnek, valamelyest csökkenjen a nyári hőmérséklet, és majd hazafelé jönnének a déli útvonalon, Kirgizisztán, Tádzsikisztán, Üzbegisztán érintésével.

Erről holnap, Oroszországban döntenek, figyelembe véve azt is, hogy egyes térségeiben esetleg továbbra is fennáll az üzemanyaghiány.

Lóri és István. Szelfi az egyik törökországi strandon Galéria

Lóri és István. Szelfi az egyik törökországi strandon

Fotó: Fekete István

Eddig az tervezett út tizedénél tartanak Galéria

Eddig az tervezett út tizedénél tartanak

Fotó: Zsigmond Lóránt

Háromszék Külföld
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