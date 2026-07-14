Székelyek a Kaukázusban

A székely világjárók elérték a Kaukázust
Fotó: Fekete István
A két kézdiszéki világjáró, Fekete István és Zsigmond Lóránt, valamint szászrégeni utazótársaik elérték a Kaukázust. Ma a Gudauri-kilátó környékén éjszakáznak, holnap a grúz-orosz határon, illetve Csecsenföldön kellene minél gyorsabban átvágniuk.
A kézdiszárazpataki Fekete István és a szentkatolnai Zsigmond Lóránt, valamint a szászrégeni születésű Heidel házaspár egy hete indultak el Mongólia fővárosába, Ulánbátorba, előbbiek egy HZJ 105-ös Land Cruiserrel, útitársaik hálókocsivá átalakított VW Transporterrel.
{K1}
A részben Kőrösi Csoma Sándor nyomdokait, illetve az egykori Selyemutat követő,
Terveik szerint a Gudauri-kilátó környékén töltik az éjszakát
Fotó: Fekete István
Terveik szerint a Gudauri-kilátó környékén töltik az éjszakát, holnap szeretnék átlépni a grúz-orosz határt, és minél hamarabb maguk mögött tudni Csecsenföldet, ahol az álmoskönyvek szerint nem szerencsés hosszasan időzni az út mentén.
Szállodára nem költenek
Fotó: Fekete István
Eddigi bolyongásaik során Bulgárián és Törökországon keltek át, az autókkal nem adódott gond, most Grúziában tartózkodnak. Az előzetesen betervezett kappadókiai kitérőt kihagyták, sőt – mivel Törökország és Örményország között továbbra sincs nyitott szárazföldi határ, csak Grúzián keresztül tudtak volna belépni – Örményországba sem kanyarodtak vissza, így az Ararat konyak kóstolásával még várniuk kell.
Étteremre sincs mindig idő
Fotó: Fekete István
Elképzelhető, hogy útitervük még tovább módosulhat, például most azt fontolgatják, hogy előbb Szibérián haladnának keresztül, hogy
Erről holnap, Oroszországban döntenek, figyelembe véve azt is, hogy egyes térségeiben esetleg továbbra is fennáll az üzemanyaghiány.
Lóri és István. Szelfi az egyik törökországi strandon
Fotó: Fekete István
Eddig az tervezett út tizedénél tartanak
Fotó: Zsigmond Lóránt
A ghișeul.ro online ügyintéző platform vizuális arculatát másolják és a közlekedési minisztérium nevében hamis SMS-eket küldenek csalók – figyelmeztetett kedden az Országos Kiberbiztonsági Igazgatóság (DNSC).
Közel három évig tartó közösségi összefogás és több tízezer támogató szavazat után sem került be a LEGO hivatalos kínálatába a székelykaput megidéző építőszett. Az alkotó nem csüggedt, a teljes tervdokumentációt ingyenesen elérhetővé tette.
Nemcsak a diáknak kell vizsgáznia – olykor értelmetlennek tűnő módon –, hanem a pedagógusoknak is bizonyítaniuk kell. Kedden országszerte megtartották a véglegesítő vizsgát, amelynek sikeres teljesítése nélkül a pedagógus nem maradhat a rendszerben.
Szerdán nulla órától olyan legendás hangjátékokkal tér vissza a Kossuth Rádió, melyeket az elmúlt 16 évben nem hallhattak: ismét lesz déli harangszó és éjfélkor Himnusz – tájékoztatta az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedden az MTI-t.
Nicușor Dan államfő szerint várható volt, hogy nézetkülönbségek lesznek a pártok között a téma kapcsán, mivel a közalkalmazotti bértörvény rendkívül összetett jogszabály.
Nicușor Dan államfő kedden közölte, hogy egyelőre nem nevez meg miniszterelnök-jelöltet, mert jelenleg nincs olyan politikus, aki mögött parlamenti többség állna.
Több mint két évtizedes mélypontra csökkent a vízhozam a Duna romániai szakaszán, a belépésnél (Báziásnál) mért másodpercenkénti 1800 köbméteres érték alig több mint egy harmada a júliusi átlagnak.
Két, 1940-ben és 1941-ben elhelyezett időkapszula került elő a csíksomlyói kegytemplom jobb oldali tornyának gömbjéből – adja hírül a Ferences sajtószolgálat.
Újabb fontos lépést tettünk azért, hogy több parkolóhely legyen Marosvásárhelyen, a Kövesdomb negyedben.
szóljon hozzá!