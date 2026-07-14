Fotó: Maros Megyei Tanács sajtóirodája
Egy korszerű adatközpont megépítését tervezi a Maros Megyei Tanács a Maros Ipari Parkkal partnerségben. A beruházás megvalósítására a két intézmény a Méltányos Átállás Program ipari parkok fejlesztését célzó pályázati kiírására nyújt be támogatási kérelmet.
A Maros Megyei Tanács mai ülésén jóváhagyta a beruházás műszaki-gazdasági dokumentációját, valamint a projekt megvalósításához szükséges partnerségi megállapodást.
A beruházás összértéke közel 240 millió lej, amelyből mintegy 71 millió lej (13,7 millió euró) vissza nem térítendő európai uniós támogatásra pályáznak. Ez az elszámolható költségek 50 százalékát fedezi, a fennmaradó összeget a megye saját költségvetéséből biztosítják.
Az adatközpont a Maros Ipari Park vidrátszegi platformján épül fel, és korszerű digitális infrastruktúrát biztosít majd a parkban működő és oda települő vállalkozások számára.
A közel 10 000 négyzetméteres területen megvalósuló beruházás kivitelezése várhatóan 20–24 hónapot vesz igénybe.
A beruházás kapcsán Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke hangsúlyozta, hogy a projekt célja Maros megye gazdaságának hosszú távú erősítése.
„Ez nem csupán a térség digitális infrastruktúráját fejlesztő beruházás, hanem egy olyan gazdasági projekt is, amely hosszú távon bevételt termel a megyének.
– hangsúlyozta Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.
A megyei tanács elnöke kiemelte, hogy a beruházás országos viszonylatban is jelentős, mivel Romániában kevés ilyen létesítmény működik, többségük Bukarestben található. Ha ez a projekt megvalósul, Maros megye Kolozs megye után Közép-Erdély egyik legfontosabb adatközponti központjává válhat, ami új technológiai beruházásokat és magas hozzáadott értékű munkahelyeket vonzhat a térségbe – fogalmazott.
A mai tanácsülésen a Maros Megyei Tanács egy másik európai uniós projektben is partnerséget vállalt. A „CATAPULT – Nyílt innovációs platform a Központi Fejlesztési Régió intelligens szakosodásáért” című projektet a Klaszter az Innovációért és Technológiáért Egyesület nyújtja be finanszírozásra a Központi Régió Program 2021–2027 keretében.
A közel 8,84 millió lej összértékű projekt célja egy regionális digitális platform létrehozása, amely összekapcsolja a vállalkozásokat a kutatási és innovációs szereplőkkel, elősegítve az együttműködést és az új technológiák alkalmazását.
Maros megye kiemelt szerepet kap a projektben: itt hozzák létre a CATAPULT platform első mintaközösségét, ahol az autóipar és a mechatronika területén tesztelik az együttműködési modellt. A Maros Megyei Tanács feladata a helyi szereplők együttműködésének támogatása, valamint a platform bevezetésének koordinálása lesz.
A projekt teljes egészében európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból valósul meg, így a Maros Megyei Tanácsnak nem kell önrészt biztosítania.
A megyei döntéshozó testület szintén ma jóváhagyta a dicsőszentmártoni „Dr. Gheorghe Marinescu” Városi Kórház projektjét is, amely egy függőségek megelőzését és kezelését szolgáló mentális egészségügyi központ létrehozására vonatkozik.
A közel 5,75 millió lej értékű beruházás egy új, földszintes, mintegy 477 négyzetméter alapterületű épület megvalósítását foglalja magába. A beruházás célja, hogy a kórház korszerű körülmények között tudja biztosítani a mentális egészségügyi problémákkal és különböző függőségekkel küzdő személyek ellátását, a megelőzést, és a kezeléseket egyaránt.
A központ megvalósítása érdekében a dicsőszentmártoni kórház a 2021–2027-es Egészségügyi Program keretében pályázik uniós támogatásra a Maros Megyei Tanáccsal partnerségben. A beruházás megvalósításához szükséges önrészt és a nem támogatható költségeket a kórház saját költségvetéséből biztosítják összesen 1,5 millió lej értékben.
Maros Megyei Tanács Sajtóirodája
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