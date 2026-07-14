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Korszerű adatközpont építésére pályázik a Maros Megyei Tanács Pr-cikk

• Fotó: Maros Megyei Tanács sajtóirodája

Fotó: Maros Megyei Tanács sajtóirodája

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Egy korszerű adatközpont megépítését tervezi a Maros Megyei Tanács a Maros Ipari Parkkal partnerségben. A beruházás megvalósítására a két intézmény a Méltányos Átállás Program ipari parkok fejlesztését célzó pályázati kiírására nyújt be támogatási kérelmet.

Támogatói tartalom

2026. július 14., 19:202026. július 14., 19:20

A Maros Megyei Tanács mai ülésén jóváhagyta a beruházás műszaki-gazdasági dokumentációját, valamint a projekt megvalósításához szükséges partnerségi megállapodást.

A beruházás összértéke közel 240 millió lej, amelyből mintegy 71 millió lej (13,7 millió euró) vissza nem térítendő európai uniós támogatásra pályáznak. Ez az elszámolható költségek 50 százalékát fedezi, a fennmaradó összeget a megye saját költségvetéséből biztosítják.

Az adatközpont a Maros Ipari Park vidrátszegi platformján épül fel, és korszerű digitális infrastruktúrát biztosít majd a parkban működő és oda települő vállalkozások számára.

A létesítmény adatfeldolgozási, adattárolási és szerverelhelyezési szolgáltatásokat nyújt, elősegítve a vállalkozások digitalizációját, versenyképességének növelését és új befektetések vonzását.

A közel 10 000 négyzetméteres területen megvalósuló beruházás kivitelezése várhatóan 20–24 hónapot vesz igénybe.

A beruházás kapcsán Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke hangsúlyozta, hogy a projekt célja Maros megye gazdaságának hosszú távú erősítése.

„Ez nem csupán a térség digitális infrastruktúráját fejlesztő beruházás, hanem egy olyan gazdasági projekt is, amely hosszú távon bevételt termel a megyének.

Idézet
Az adatközpont működtetéséből származó bevételek várhatóan 7–8 év alatt megtérítik a beruházást, ezt követően pedig évente több tízmillió lejes nyereséget eredményezhetnek”

– hangsúlyozta Péter Ferenc, a Maros Megyei Tanács elnöke.

A megyei tanács elnöke kiemelte, hogy a beruházás országos viszonylatban is jelentős, mivel Romániában kevés ilyen létesítmény működik, többségük Bukarestben található. Ha ez a projekt megvalósul, Maros megye Kolozs megye után Közép-Erdély egyik legfontosabb adatközponti központjává válhat, ami új technológiai beruházásokat és magas hozzáadott értékű munkahelyeket vonzhat a térségbe – fogalmazott.

CATAPULT – Regionális platform az innováció támogatására

A mai tanácsülésen a Maros Megyei Tanács egy másik európai uniós projektben is partnerséget vállalt. A „CATAPULT – Nyílt innovációs platform a Központi Fejlesztési Régió intelligens szakosodásáért” című projektet a Klaszter az Innovációért és Technológiáért Egyesület nyújtja be finanszírozásra a Központi Régió Program 2021–2027 keretében.

A közel 8,84 millió lej összértékű projekt célja egy regionális digitális platform létrehozása, amely összekapcsolja a vállalkozásokat a kutatási és innovációs szereplőkkel, elősegítve az együttműködést és az új technológiák alkalmazását.

Maros megye kiemelt szerepet kap a projektben: itt hozzák létre a CATAPULT platform első mintaközösségét, ahol az autóipar és a mechatronika területén tesztelik az együttműködési modellt. A Maros Megyei Tanács feladata a helyi szereplők együttműködésének támogatása, valamint a platform bevezetésének koordinálása lesz.

A projekt teljes egészében európai uniós, vissza nem térítendő támogatásból valósul meg, így a Maros Megyei Tanácsnak nem kell önrészt biztosítania.

Mentális egészségügyi központ létesül Dicsőszentmártonban a függőségek megelőzésére és kezelésére

A megyei döntéshozó testület szintén ma jóváhagyta a dicsőszentmártoni „Dr. Gheorghe Marinescu” Városi Kórház projektjét is, amely egy függőségek megelőzését és kezelését szolgáló mentális egészségügyi központ létrehozására vonatkozik.

A közel 5,75 millió lej értékű beruházás egy új, földszintes, mintegy 477 négyzetméter alapterületű épület megvalósítását foglalja magába. A beruházás célja, hogy a kórház korszerű körülmények között tudja biztosítani a mentális egészségügyi problémákkal és különböző függőségekkel küzdő személyek ellátását, a megelőzést, és a kezeléseket egyaránt.

A központ megvalósítása érdekében a dicsőszentmártoni kórház a 2021–2027-es Egészségügyi Program keretében pályázik uniós támogatásra a Maros Megyei Tanáccsal partnerségben. A beruházás megvalósításához szükséges önrészt és a nem támogatható költségeket a kórház saját költségvetéséből biztosítják összesen 1,5 millió lej értékben.

Maros Megyei Tanács Sajtóirodája

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