Két időpontot is felvetett Bolojan az esetleges előre hozott választásokról

Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezetője kijelentette, hogy amennyiben a parlamenti pártok nem jutnak megállapodásra a politikai válság feloldásáról, azaz egy új kormány megalakításáról, akkor előre hozott választásokkal kell számolni idén ősszel vagy jövő tavasszal.

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A B1 televíziónak nyilatkozva Bolojan hétfő este kifejtette, ha nem lehet feloldani a politikai patthelyzetet, az egyetlen megoldást az előre hozott választások megszervezése jelenti.

„Amikor kiderül, hogy a parlamenti választási eredmények alapján nem lehetséges egy viszonylag stabil összetételű kormány működése, akkor szinte minden európai országban ehhez a megoldáshoz folyamodtak” – magyarázta Ilie Bolojan. A liberális elnök szerint