Két időpontot is felvetett Bolojan az esetleges előre hozott választásokról

Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök, a Nemzeti Liberális Párt (PNL) vezetője kijelentette, hogy amennyiben a parlamenti pártok nem jutnak megállapodásra a politikai válság feloldásáról, azaz egy új kormány megalakításáról, akkor előre hozott választásokkal kell számolni idén ősszel vagy jövő tavasszal.
2026. július 14., 12:082026. július 14., 12:08
2026. július 14., 12:092026. július 14., 12:09
A B1 televíziónak nyilatkozva Bolojan hétfő este kifejtette, ha nem lehet feloldani a politikai patthelyzetet, az egyetlen megoldást az előre hozott választások megszervezése jelenti.
„Amikor kiderül, hogy a parlamenti választási eredmények alapján nem lehetséges egy viszonylag stabil összetételű kormány működése, akkor szinte minden európai országban ehhez a megoldáshoz folyamodtak” – magyarázta Ilie Bolojan. A liberális elnök szerint
„ha nem sikerül megtalálni a bölcsességet és a felelősségtudatot” a jelenlegi politikai patthelyzetből való kilábaláshoz. Emlékeztetett ugyanakkor, hogy ezt a patthelyzetet a Szociáldemokrata Párt (PSD) idézte elő a bizalmatlansági indítványával.
Arra a kérdésre, hogy az előre hozott választásokat még az év vége előtt meg lehetne-e szervezni, Bolojan azt válaszolta, hogy nem tud határidőt mondani, a helyzet alakulásától függ, lehet szó erről még idén ősszel, de lehet akár jövő tavasszal is – írja az Agerpres hírügynökség.
Elsőfokú viharriasztást adott ki kedden az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM) a hegyvidékre, többek között Hargita, Kovászna és Maros megye nagy részére is.
Ilie Bolojan ügyvivő miniszterelnök kijelentette, hogy a bértörvény – még ha nem is tökéletes – lehetővé teszi a PNRR-ből származó források lehívását, valamint a közszféra egyensúlytalanságainak kijavítására irányuló folyamat elindítását.
Kitölthetik a középiskolai felvételi jelentkezési lapokat a nyolcadikosok július 13. és 20. között, majd július 22-én számítógépes elosztással dől el, ki melyik kilencedik osztályba jut be. Az iratkozás július 23. és 28. között lesz.
Beszűkültek a készpénzes számlafizetési lehetőségek az utóbbi hónapokban, miután több üzletben megszűnt a PayPointon keresztüli befizetés. A változás leginkább azokat érinti hátrányosan, akik nem használnak bankkártyát, internetes szolgáltatásokat.
A Nicușor Dan államelnök által hétfőn kihirdetett és jövő évtől hatályos törvény értelmében az 1990. június 13-15-i bányászjárás áldozatai havi 5000 lej kártérítésre, ingyenes orvosi ellátásra és kezelésekre jogosultak.
Több személyt kellett megelőzési céllal kimenekíteni egy székelyudvarhelyi tömbházból hétfőn délután, miután lángok csaptak fel az egyik lakrész konyhájában. A tűz anyagi kárral járt – közli a Hargita megyei tűzoltóság.
Kelemen Hunor RMDSZ-elnök hétfőn közölte, hogy a Cotroceni-palotában tartott délelőtti egyeztetéseken „tűzszüneti” kormány megalakítására tett javaslatot, figyelembe véve, hogy lehetetlen jelenleg egy „kényelmes parlamenti többség” létrehozása.
Elfogadta az Országgyűlés hétfőn az alaptörvény tizenhetedik módosítását, amelynek értelmében a hatálybalépést követő napon Sulyok Tamás köztársasági elnök megbízatása megszűnik.
Két román állampolgárságú hegymászó életét vesztette az olaszországi Gran Paradiso-hegységben, miután egy gleccserszakadékba zuhantak – jelentették be hétfőn az olasz hegyimentők az ANSA hírügynökség szerint.
Hat medve ijesztett rá kilenc román, magyar és ausztrál nemzetiségű turistára hétfőn délután a Gyimesfelsőlok területén lévő széphavasi Szentlélek-kápolnánál – tájékoztat a Hargita Megyei Csendőr-főkapitányság.
szóljon hozzá!