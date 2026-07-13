Két romániai hegymászó vesztette életét az Alpokban

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Két román állampolgárságú hegymászó életét vesztette az olaszországi Gran Paradiso-hegységben, miután egy gleccserszakadékba zuhantak – jelentették be hétfőn az olasz hegyimentők az ANSA hírügynökség szerint.
A két hegymászó élettelen testét a Valle d'Aosta körzethez tartozó hegyimentők találták meg, és emelték ki egy gleccserszakadékból. A hegyimentők július 9-e óta keresték a két személyt, akik a II. Viktor Emánuel király nevét viselő menedékháztól indultak el hegymászásra – számol be az Agerpres.
Az elmúlt napokban helikopterből is keresték a két eltűnt hegymászót, de sikertelenül. Hétfő reggel azonban felfedezték holttestüket egy gleccserszakadékban. Mint kiderült,
– számoltak be az olasz hatóságok.
Mindkét áldozat román állampolgárságú, de nevüket még nem hozták nyilvánosságra. A hatóságokat az egyik áldozat fia riasztotta, miután nem tudta már felvenni a kapcsolatot az apjával.
A holttesteket 3700 méteres magasságban találták meg a Gran Paradiso hegyről lefelé vezető útvonalon.
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