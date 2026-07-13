Két romániai hegymászó vesztette életét az Alpokban

Két román állampolgárságú hegymászó életét vesztette az olaszországi Gran Paradiso-hegységben, miután egy gleccserszakadékba zuhantak – jelentették be hétfőn az olasz hegyimentők az ANSA hírügynökség szerint.

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A két hegymászó élettelen testét a Valle d'Aosta körzethez tartozó hegyimentők találták meg, és emelték ki egy gleccserszakadékból. A hegyimentők július 9-e óta keresték a két személyt, akik a II. Viktor Emánuel király nevét viselő menedékháztól indultak el hegymászásra – számol be az Agerpres.

Az elmúlt napokban helikopterből is keresték a két eltűnt hegymászót, de sikertelenül. Hétfő reggel azonban felfedezték holttestüket egy gleccserszakadékban. Mint kiderült,