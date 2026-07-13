Meggyalázták a mezőméhesi gyilkosság áldozatának sírját

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Eljárást indított a rendőrség sírgyalázás miatt, miután ismeretlenek meggyalázták Emil Gânj tavaly meggyilkolt áldozatának sírját a mezőméhesi temetőben. A nyomozók kamerafelvételeket elemeznek, és több tárgyi bizonyítékot is lefoglaltak.
2026. július 13., 11:342026. július 13., 11:34
2026. július 13., 11:442026. július 13., 11:44
Egy 29 éves, mezőméhesi nő tett bejelentést szombat délután, miután testvére sírján egy fához rögzített láncot, valamint egy madzagra erősített zoknipárt talált – tájékoztatott a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.
A helyszínre a mezőzáhi rendőrség munkatársai mellett a bűnügyi technikusok és a bűnügyi nyomozók is kivonultak. A rendőrök bekérték és
emellett több olyan tárgyat is begyűjtöttek, amelyek bizonyítékként szolgálhatnak az ügyben.
A temetőben és más, a nyomozás szempontjából fontos helyszíneken is kutatásokat végeztek annak érdekében, hogy azonosítsák az elkövetőt vagy elkövetőket.
Az ügyben sírgyalázás gyanújával folyik büntetőeljárás. A rendőrség közlése szerint a vizsgálat eredményétől és az összegyűjtött bizonyítékoktól függően további részleteket is nyilvánosságra hoznak.
Az eset különösen nagy visszhangot váltott ki, mivel a meggyalázott sír annak a fiatal nőnek a nyughelye, akit tavaly gyilkoltak meg, és akinek halála miatt országos figyelmet kapott az Emil Gânj elleni hajtóvadászat.
Feltehetően szándékos gyújtogatás okozta a kedd reggeli mezőméhesi tűzesetet, amelyben egy személy életét vesztette. A rendőrség nagy erőkkel nyomoz – derül ki a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság közleményéből.
A rendőrség újabb vizsgálatot indított a mezőméhesi gyilkossággal kapcsolatban: az áldozat nővérének tett megjegyzéseket a körözött Emil Gânj testvére, aki gyakran megfordul a szintén mezőméhesi szülői házuknál.
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