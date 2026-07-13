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Meggyalázták a mezőméhesi gyilkosság áldozatának sírját

• Fotó: Videókivágás

Fotó: Videókivágás

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Eljárást indított a rendőrség sírgyalázás miatt, miután ismeretlenek meggyalázták Emil Gânj tavaly meggyilkolt áldozatának sírját a mezőméhesi temetőben. A nyomozók kamerafelvételeket elemeznek, és több tárgyi bizonyítékot is lefoglaltak.

Székelyhon

2026. július 13., 11:342026. július 13., 11:34

2026. július 13., 11:442026. július 13., 11:44

Egy 29 éves, mezőméhesi nő tett bejelentést szombat délután, miután testvére sírján egy fához rögzített láncot, valamint egy madzagra erősített zoknipárt talált – tájékoztatott a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság.

A helyszínre a mezőzáhi rendőrség munkatársai mellett a bűnügyi technikusok és a bűnügyi nyomozók is kivonultak. A rendőrök bekérték és

elemzik a környék térfigyelő kameráinak felvételeit,

emellett több olyan tárgyat is begyűjtöttek, amelyek bizonyítékként szolgálhatnak az ügyben.

A temetőben és más, a nyomozás szempontjából fontos helyszíneken is kutatásokat végeztek annak érdekében, hogy azonosítsák az elkövetőt vagy elkövetőket.

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Az ügyben sírgyalázás gyanújával folyik büntetőeljárás. A rendőrség közlése szerint a vizsgálat eredményétől és az összegyűjtött bizonyítékoktól függően további részleteket is nyilvánosságra hoznak.

Az eset különösen nagy visszhangot váltott ki, mivel a meggyalázott sír annak a fiatal nőnek a nyughelye, akit tavaly gyilkoltak meg, és akinek halála miatt országos figyelmet kapott az Emil Gânj elleni hajtóvadászat.

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A rendőrség újabb vizsgálatot indított a mezőméhesi gyilkossággal kapcsolatban: az áldozat nővérének tett megjegyzéseket a körözött Emil Gânj testvére, aki gyakran megfordul a szintén mezőméhesi szülői házuknál.

Marosszék
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