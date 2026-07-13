Megsérült egy idős sofőr, miután autója lesodródott az úttestről

Fotó: Maros megyei katasztrófavédelem
Baleset történt hétfőn délelőtt Dicsőszentmártonnál a 107D jelzésű megyei úton: egy autó lesodródott az úttestről. Egy ember súlyosan megsérült.
2026. július 13., 12:052026. július 13., 12:05
2026. július 13., 12:052026. július 13., 12:05
Az autóban egy 76 éves férfi rekedt, aki a Maros megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint eszméleténél volt a mentőegységek érkezésekor, de
A tűzoltóknak sikerült kiszabadítaniuk a sofőrt, akit a mentőegységek vettek át, hogy ellássák.
A helyszínre a dicsőszentmártoni tűzoltóegység vonult ki egy tűzoltóautóval, egy műszaki mentő járművel, egy SMURD-mentőautóval, valamint a mentőszolgálat egy egységével.
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