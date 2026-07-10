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Dohánnyal és hamisított ruhákkal üzletelő bandára csapott le a rendőrség

Képünk illusztráció • Fotó: Orbán Orsolya

Képünk illusztráció

Fotó: Orbán Orsolya

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Légpuskát, zárjegy nélküli cigarettát és feltételezhetően hamisított, „márkás” ruhákat foglalt le a rendőrség Maros és Kolozs megyében egy pénteki nagyszabású akció során.

Székelyhon

2026. július 10., 20:392026. július 10., 20:39

Pénteken hét helyszínen tartott házkutatást a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági bűnözés elleni szolgálata a Maros megyei ügyészség irányításával. Az akció egy olyan vizsgálat része volt, amelyben jövedéki termékekkel kapcsolatos jogsértések, valamint szellemi tulajdonjog megsértésének gyanúja miatt nyomoznak.

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A rendőrök hat Maros és egy Kolozs megyei ingatlanban végeztek házkutatást. Az akció során

  • egy engedélyköteles légpuskát és a hozzá tartozó lövedékeket,

  • 4300 szál cigarettát,

  • valamint 1300 gramm vágott dohányt foglaltak le.

Emellett 39 olyan ruházati cikket is találtak, amelyeken ismert világmárkák jelzései szerepeltek. A hatóságok szerint felmerül a gyanú, hogy ezek hamisított termékek.

A rendőrség közlése szerint a nyomozás tovább folytatódik annak érdekében, hogy feltárják és bizonyítsák a gyanúsítottak minden törvényellenes tevékenységét.

Marosszék Belföld Rendőrség
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