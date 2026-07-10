Dohánnyal és hamisított ruhákkal üzletelő bandára csapott le a rendőrség

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Fotó: Orbán Orsolya
Légpuskát, zárjegy nélküli cigarettát és feltételezhetően hamisított, „márkás” ruhákat foglalt le a rendőrség Maros és Kolozs megyében egy pénteki nagyszabású akció során.
Pénteken hét helyszínen tartott házkutatást a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági bűnözés elleni szolgálata a Maros megyei ügyészség irányításával. Az akció egy olyan vizsgálat része volt, amelyben jövedéki termékekkel kapcsolatos jogsértések, valamint szellemi tulajdonjog megsértésének gyanúja miatt nyomoznak.
A rendőrök hat Maros és egy Kolozs megyei ingatlanban végeztek házkutatást. Az akció során
egy engedélyköteles légpuskát és a hozzá tartozó lövedékeket,
4300 szál cigarettát,
valamint 1300 gramm vágott dohányt foglaltak le.
Emellett 39 olyan ruházati cikket is találtak, amelyeken ismert világmárkák jelzései szerepeltek. A hatóságok szerint felmerül a gyanú, hogy ezek hamisított termékek.
A rendőrség közlése szerint a nyomozás tovább folytatódik annak érdekében, hogy feltárják és bizonyítsák a gyanúsítottak minden törvényellenes tevékenységét.
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