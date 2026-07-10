Betört egy ablak a Ryanair egyik járatán, a kialakuló nyomáskülönbség részben kirántotta az ablak mellett ülő utast

Fotó: Budflyer Facebook-oldala
Súlyos incidens történt péntek reggel a Ryanair Thesszalonikiből a németországi Memmingenbe tartó járatán: a felszállást követően betört a repülőgép egyik ablaka, a kialakult helyzet miatt pedig megsérült egy utas.
A Budflyer légiközlekedési hírekkel foglalkozó oldal értesülései szerint súlyos incidens történt péntek reggel a Ryanair FR-1879-es járatán, amely Thesszalonikiből a németországi Memmingenbe tartott. A Malta Air által üzemeltetett, 9H-QEU lajstromjelű Boeing 737-es repülőgép egyik ablaka
az emiatt kialakult dekompresszió pedig súlyos helyzetet idézett elő a fedélzeten. A beszámolók szerint a nyomás hirtelen változása
A fedélzeten az oxigénmaszkok is automatikusan kioldódtak. A férfit végül visszahúzták a kabinba, a sérült ablak közelében ülő utasokat pedig más helyekre ültették át.
A repülőgép ezt követően 10 ezer láb alá süllyedt, majd visszafordult, és
Az érintett utast a leszállás után kórházba szállították. Az első jelentések szerint az ablakot a gép egyik hajtóművéből származó törmelék törhette be.
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