Betört egy ablak a Ryanair egyik járatán, a kialakuló nyomáskülönbség részben kirántotta az ablak mellett ülő utast

Súlyos incidens történt péntek reggel a Ryanair Thesszalonikiből a németországi Memmingenbe tartó járatán: a felszállást követően betört a repülőgép egyik ablaka, a kialakult helyzet miatt pedig megsérült egy utas.

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A Budflyer légiközlekedési hírekkel foglalkozó oldal értesülései szerint súlyos incidens történt péntek reggel a Ryanair FR-1879-es járatán, amely Thesszalonikiből a németországi Memmingenbe tartott. A Malta Air által üzemeltetett, 9H-QEU lajstromjelű Boeing 737-es repülőgép egyik ablaka

nem sokkal a felszállás után betört,

az emiatt kialakult dekompresszió pedig súlyos helyzetet idézett elő a fedélzeten. A beszámolók szerint a nyomás hirtelen változása

részben kiszippantott egy 61 éves, ablak mellett ülő utast, aki beszorult az ablaknyílásba, miközben a feje a gép törzsén kívülre került.

A fedélzeten az oxigénmaszkok is automatikusan kioldódtak. A férfit végül visszahúzták a kabinba, a sérült ablak közelében ülő utasokat pedig más helyekre ültették át.

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A repülőgép ezt követően 10 ezer láb alá süllyedt, majd visszafordult, és