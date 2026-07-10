Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Helikopter-csempészettel gyanúsítják, zárolták Raed Arafat vagyonát

• Fotó: Haáz Vince

Fotó: Haáz Vince

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Raed Arafat csütörtökön megerősítette, hogy a katonai ügyészek zárolták a vagyonát, beleértve a bankszámláit is, abban az ügyben, amelyben több személlyel együtt őt is csempészéssel gyanúsítják egy Nagy-Britanniából beszerzett helikopter ügyében.

Székelyhon

2026. július 10., 08:522026. július 10., 08:52

2026. július 10., 09:012026. július 10., 09:01

A Facebookra feltöltött videófelvételen a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának (DSU) vezetője kijelentette, hogy látva a média reakcióját, kénytelen magyarázatot adni arra a szerda éjszaka közölt, kiszivárgott információkra hivatkozó hírre, miszerint „Arafat doktor számláit zárolták, vagyonát lefoglalták”.

„Ez valóban megtörtént tegnap, a katonai ügyész kezdeményezésére, aki mindkét ügyet vizsgálja: az egyik a helikoptercsempészés ügye - nem lehet nem mosolyogni, amikor erről beszélünk -, a másik pedig a fiktív alkalmazások ügye. Csak éppen nem fiktívek. Most a nap témájára fogok koncentrálni, vagyis a vagyon lefoglalására és a számlák zárolására” – fogalmazott Arafat.

Hirdetés

A DSU vezetője szerint a katonai ügyészek az ügyben vizsgált mind a 17 személy, valamint három nagy cég (az Omniasig, az Airbus Románia és az Aon Románia) vagyonát és számláit zárolták, tehát nem csupán róla van szó, amint ahogy a sajtó állította.

A felvételhez csatolt szövegben Arafat hangsúlyozta, hogy az ügyészek által elrendelt eljárásnak nincs konkrét indoklása, sérti a jogállamiság elveit, és fellebbezni fog ellene a bíróságon. Annál is inkább, mivel nem vett részt azokban a tevékenységekben, amelyek az állítólagos kárt okozták.

A gyanú kizárólag azzal az áfával kapcsolatos, amelyet egy állami intézménynek kötelessége volt kifizetni szintén az államnak

– magyarázta az Agerpres szerint.

„Ugyanakkor követelni fogom azok felelősségre vonását, akik - akár háttéralkuk miatt, akár olyan érdekcsoportok képviselőiként, amelyek célja a lejáratásom –, úgy döntöttek, hogy az állami intézményeket eszközként használják fel törvénytelen és a közérdektől eltérő célokra” – hangsúlyozta még Arafat.

A bukaresti katonai ügyészség folyó év áprilisában beidézte a DSU vezetőjét, és közölték vele, hogy büntetőeljárás zajlik ellene.

A bukaresti katonai ügyészség akkori közleménye szerint 17 személy ellen folytatnak büntetőeljárást csempészet miatt a Nagy-Britanniából beszerzett helikopter ügyében.

A gyanú szerint az érintettek társtettesként, bűnsegédként vagy felbujtóként vettek részt abban, hogy a légi járművet az áfafizetés megkerülésével hozták be Romániába.

Az ügy előzménye, hogy 2016. június 2-án a Légirendészeti Főfelügyelőség Moldovai Köztársaságban SMURD-küldetést teljesítő helikoptere Haragîș térségében lezuhant. A balesetben a fedélzeten tartózkodó négy ember életét vesztette, a helikopter pedig teljesen megsemmisült.

A CASCO-biztosítás alapján a biztosító vagy pénzbeli kártérítést fizethetett volna, vagy egy hasonló felszereltségű másik helikopterrel pótolhatta volna a megsemmisült gépet.

A felek végül az utóbbi megoldás mellett döntöttek, és 2017 novemberében a Légirendészeti Főfelügyelőség átvette az új helikoptert Guernsey szigetén. Ez a brit fennhatóság alá tartozó terület kívül esik az Európai Unió áfaövezetén, ezért a helikopter romániai használatba vételéhez vámeljárásra, valamint a kapcsolódó adóterhek kifizetésére lett volna szükség.

A nyomozás megállapította, hogy a helikoptert ezeknek a formaságoknak a teljesítése nélkül hozták be az országba, és nem fizették ki a vámnál esedékes, 4 435 269 lej értékű áfát.

Az ügyészség szerint ezzel kár érte az állami költségvetést, miközben a biztosító jogtalan előnyhöz jutott.

A vádhatóság közleménye szerint megalapozott a gyanú, hogy a kár rendezésében részt vevő személyek lehetővé tették a biztosító számára kötelezettsége teljesítését egy olyan helikopter átadásával, amelyre nem alkalmazták a szükséges vámeljárást.

Belföld
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Lovas szekérrel ütközött egy autó Csibában
Azonosították és megbüntették az elszabadult lovak tulajdonosát
Staffan Lundh: mindent megteszünk, hogy újra győztesek legyünk
Lélektani határ alá eshet hamarosan az erdélyi egyházkerület reformátusságának lélekszáma
Visszatér a focivébé, pályán az FTC és az U – csütörtökön a tévében
Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Lovas szekérrel ütközött egy autó Csibában
Székelyhon

Lovas szekérrel ütközött egy autó Csibában
Azonosították és megbüntették az elszabadult lovak tulajdonosát
Székelyhon

Azonosították és megbüntették az elszabadult lovak tulajdonosát
Staffan Lundh: mindent megteszünk, hogy újra győztesek legyünk
Székely Sport

Staffan Lundh: mindent megteszünk, hogy újra győztesek legyünk
Lélektani határ alá eshet hamarosan az erdélyi egyházkerület reformátusságának lélekszáma
Krónika

Lélektani határ alá eshet hamarosan az erdélyi egyházkerület reformátusságának lélekszáma
Visszatér a focivébé, pályán az FTC és az U – csütörtökön a tévében
Székely Sport

Visszatér a focivébé, pályán az FTC és az U – csütörtökön a tévében
Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Nőileg

Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 09., csütörtök

Halomba rakott vasúti talpfák gyúltak meg és égtek el Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi Állomás térre szálltak ki a tűzoltók csütörtökön késő este, ahol vasúti talpfák gyúltak meg.

Halomba rakott vasúti talpfák gyúltak meg és égtek el Marosvásárhelyen
Halomba rakott vasúti talpfák gyúltak meg és égtek el Marosvásárhelyen
2026. július 09., csütörtök

Halomba rakott vasúti talpfák gyúltak meg és égtek el Marosvásárhelyen
Hirdetés
2026. július 09., csütörtök

Sietősen távoztak a strandolók, amikor jött a homokvihar a román tengerparton – videóval

Homokvihar alakult ki szerdán Eforie tengerparti strandjain, a vízimentők beszámolói szerint a szél nagy erővel fújt a tenger felől. Videót is közzétettek az esetről.

Sietősen távoztak a strandolók, amikor jött a homokvihar a román tengerparton – videóval
Sietősen távoztak a strandolók, amikor jött a homokvihar a román tengerparton – videóval
2026. július 09., csütörtök

Sietősen távoztak a strandolók, amikor jött a homokvihar a román tengerparton – videóval
2026. július 09., csütörtök

Útmutatóval próbál segíteni a középiskolai felvételizőknek az oktatási minisztérium

Az oktatási minisztérium hasznos tanácsokat és a felvételi folyamat lépéseit tartalmazó útmutatót tett közzé a középiskolai felvételire jelentkező tanulók számára.

Útmutatóval próbál segíteni a középiskolai felvételizőknek az oktatási minisztérium
Útmutatóval próbál segíteni a középiskolai felvételizőknek az oktatási minisztérium
2026. július 09., csütörtök

Útmutatóval próbál segíteni a középiskolai felvételizőknek az oktatási minisztérium
2026. július 09., csütörtök

Több mint 20 millió lejt utalt ki a kormány a Viorel Pașca otthonaiból áthelyezett személyek ellátására

A kormány csütörtökön 20,028 millió lejt utalt ki a költségvetési tartalékalapból fogyatékossággal élő felnőttek bentlakásos központjainak és idősotthonoknak a finanszírozására.

Több mint 20 millió lejt utalt ki a kormány a Viorel Pașca otthonaiból áthelyezett személyek ellátására
Több mint 20 millió lejt utalt ki a kormány a Viorel Pașca otthonaiból áthelyezett személyek ellátására
2026. július 09., csütörtök

Több mint 20 millió lejt utalt ki a kormány a Viorel Pașca otthonaiból áthelyezett személyek ellátására
Hirdetés
2026. július 09., csütörtök

Felmérés: a romániaiak negyede tölti az idei nyári szabadságát külföldön

Csak minden negyedik romániai tölti az idei nyári szabadságát külföldön, közülük 65 százalék Görögországot, Bulgáriát, Olaszországot vagy Törökországot jelölte meg úti célként – derül ki egy felméréséből.

Felmérés: a romániaiak negyede tölti az idei nyári szabadságát külföldön
Felmérés: a romániaiak negyede tölti az idei nyári szabadságát külföldön
2026. július 09., csütörtök

Felmérés: a romániaiak negyede tölti az idei nyári szabadságát külföldön
2026. július 09., csütörtök

Spanyolországgal bővül a brassói repülőtér kínálata

Újabb nemzetközi járatot indít a Wizz Air a brassói nemzetközi repülőtérről: november 3-tól közvetlen összeköttetés lesz a spanyolországi Valencia és Brassó között.

Spanyolországgal bővül a brassói repülőtér kínálata
Spanyolországgal bővül a brassói repülőtér kínálata
2026. július 09., csütörtök

Spanyolországgal bővül a brassói repülőtér kínálata
2026. július 09., csütörtök

Cseke Attila szerint a pápaválasztás modelljét is követni lehetne a kormányválság feloldásához

Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter szerint a korábbi kormánykoalíció pártjainak engedniük kell az önérzetükből, amikor a politikai válság megoldásáról tárgyalnak.

Cseke Attila szerint a pápaválasztás modelljét is követni lehetne a kormányválság feloldásához
Cseke Attila szerint a pápaválasztás modelljét is követni lehetne a kormányválság feloldásához
2026. július 09., csütörtök

Cseke Attila szerint a pápaválasztás modelljét is követni lehetne a kormányválság feloldásához
Hirdetés
2026. július 09., csütörtök

Szabadtéri bemutatóra készül a Márton Áron-folkopera – az alkotók beszélnek a mű születéséről
Szabadtéri bemutatóra készül a Márton Áron-folkopera – az alkotók beszélnek a mű születéséről
Szabadtéri bemutatóra készül a Márton Áron-folkopera – az alkotók beszélnek a mű születéséről
2026. július 09., csütörtök

Szabadtéri bemutatóra készül a Márton Áron-folkopera – az alkotók beszélnek a mű születéséről
2026. július 09., csütörtök

Azonosították és megbüntették az elszabadult lovak tulajdonosát

A Csíkszereda utcáin megjelent lovak helyzete megoldódott: hazaterelték az állatokat, a tulajdonosukat pedig megbírságolták – közölték csütörtök délben a hatóságok.

Azonosították és megbüntették az elszabadult lovak tulajdonosát
Azonosították és megbüntették az elszabadult lovak tulajdonosát
2026. július 09., csütörtök

Azonosították és megbüntették az elszabadult lovak tulajdonosát
2026. július 09., csütörtök

Sepsiszentgyörgy közelében rengett a föld éjszaka

A Richter-skála szerint 3,4-es erősségű földrengés történt csütörtökre virradóan, 1 óra 30 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).

Sepsiszentgyörgy közelében rengett a föld éjszaka
Sepsiszentgyörgy közelében rengett a föld éjszaka
2026. július 09., csütörtök

Sepsiszentgyörgy közelében rengett a föld éjszaka
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!