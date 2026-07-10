Fotó: Haáz Vince
Raed Arafat csütörtökön megerősítette, hogy a katonai ügyészek zárolták a vagyonát, beleértve a bankszámláit is, abban az ügyben, amelyben több személlyel együtt őt is csempészéssel gyanúsítják egy Nagy-Britanniából beszerzett helikopter ügyében.
2026. július 10., 08:522026. július 10., 08:52
2026. július 10., 09:012026. július 10., 09:01
A Facebookra feltöltött videófelvételen a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának (DSU) vezetője kijelentette, hogy látva a média reakcióját, kénytelen magyarázatot adni arra a szerda éjszaka közölt, kiszivárgott információkra hivatkozó hírre, miszerint „Arafat doktor számláit zárolták, vagyonát lefoglalták”.
„Ez valóban megtörtént tegnap, a katonai ügyész kezdeményezésére, aki mindkét ügyet vizsgálja: az egyik a helikoptercsempészés ügye - nem lehet nem mosolyogni, amikor erről beszélünk -, a másik pedig a fiktív alkalmazások ügye. Csak éppen nem fiktívek. Most a nap témájára fogok koncentrálni, vagyis a vagyon lefoglalására és a számlák zárolására” – fogalmazott Arafat.
A DSU vezetője szerint a katonai ügyészek az ügyben vizsgált mind a 17 személy, valamint három nagy cég (az Omniasig, az Airbus Románia és az Aon Románia) vagyonát és számláit zárolták, tehát nem csupán róla van szó, amint ahogy a sajtó állította.
A felvételhez csatolt szövegben Arafat hangsúlyozta, hogy az ügyészek által elrendelt eljárásnak nincs konkrét indoklása, sérti a jogállamiság elveit, és fellebbezni fog ellene a bíróságon. Annál is inkább, mivel nem vett részt azokban a tevékenységekben, amelyek az állítólagos kárt okozták.
– magyarázta az Agerpres szerint.
„Ugyanakkor követelni fogom azok felelősségre vonását, akik - akár háttéralkuk miatt, akár olyan érdekcsoportok képviselőiként, amelyek célja a lejáratásom –, úgy döntöttek, hogy az állami intézményeket eszközként használják fel törvénytelen és a közérdektől eltérő célokra” – hangsúlyozta még Arafat.
A bukaresti katonai ügyészség akkori közleménye szerint 17 személy ellen folytatnak büntetőeljárást csempészet miatt a Nagy-Britanniából beszerzett helikopter ügyében.
Az ügy előzménye, hogy 2016. június 2-án a Légirendészeti Főfelügyelőség Moldovai Köztársaságban SMURD-küldetést teljesítő helikoptere Haragîș térségében lezuhant. A balesetben a fedélzeten tartózkodó négy ember életét vesztette, a helikopter pedig teljesen megsemmisült.
A CASCO-biztosítás alapján a biztosító vagy pénzbeli kártérítést fizethetett volna, vagy egy hasonló felszereltségű másik helikopterrel pótolhatta volna a megsemmisült gépet.
A felek végül az utóbbi megoldás mellett döntöttek, és 2017 novemberében a Légirendészeti Főfelügyelőség átvette az új helikoptert Guernsey szigetén. Ez a brit fennhatóság alá tartozó terület kívül esik az Európai Unió áfaövezetén, ezért a helikopter romániai használatba vételéhez vámeljárásra, valamint a kapcsolódó adóterhek kifizetésére lett volna szükség.
Az ügyészség szerint ezzel kár érte az állami költségvetést, miközben a biztosító jogtalan előnyhöz jutott.
A vádhatóság közleménye szerint megalapozott a gyanú, hogy a kár rendezésében részt vevő személyek lehetővé tették a biztosító számára kötelezettsége teljesítését egy olyan helikopter átadásával, amelyre nem alkalmazták a szükséges vámeljárást.
A marosvásárhelyi Állomás térre szálltak ki a tűzoltók csütörtökön késő este, ahol vasúti talpfák gyúltak meg.
Homokvihar alakult ki szerdán Eforie tengerparti strandjain, a vízimentők beszámolói szerint a szél nagy erővel fújt a tenger felől. Videót is közzétettek az esetről.
Az oktatási minisztérium hasznos tanácsokat és a felvételi folyamat lépéseit tartalmazó útmutatót tett közzé a középiskolai felvételire jelentkező tanulók számára.
A kormány csütörtökön 20,028 millió lejt utalt ki a költségvetési tartalékalapból fogyatékossággal élő felnőttek bentlakásos központjainak és idősotthonoknak a finanszírozására.
Csak minden negyedik romániai tölti az idei nyári szabadságát külföldön, közülük 65 százalék Görögországot, Bulgáriát, Olaszországot vagy Törökországot jelölte meg úti célként – derül ki egy felméréséből.
Újabb nemzetközi járatot indít a Wizz Air a brassói nemzetközi repülőtérről: november 3-tól közvetlen összeköttetés lesz a spanyolországi Valencia és Brassó között.
Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter szerint a korábbi kormánykoalíció pártjainak engedniük kell az önérzetükből, amikor a politikai válság megoldásáról tárgyalnak.
A Csíkszereda utcáin megjelent lovak helyzete megoldódott: hazaterelték az állatokat, a tulajdonosukat pedig megbírságolták – közölték csütörtök délben a hatóságok.
A Richter-skála szerint 3,4-es erősségű földrengés történt csütörtökre virradóan, 1 óra 30 perckor Vrancea megyében – közölte az országos földfizikai intézet (INCDFP).
szóljon hozzá!