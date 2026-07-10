Raed Arafat csütörtökön megerősítette, hogy a katonai ügyészek zárolták a vagyonát, beleértve a bankszámláit is, abban az ügyben, amelyben több személlyel együtt őt is csempészéssel gyanúsítják egy Nagy-Britanniából beszerzett helikopter ügyében.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

A Facebookra feltöltött videófelvételen a belügyminisztérium katasztrófavédelmi főosztályának (DSU) vezetője kijelentette, hogy látva a média reakcióját, kénytelen magyarázatot adni arra a szerda éjszaka közölt, kiszivárgott információkra hivatkozó hírre, miszerint „Arafat doktor számláit zárolták, vagyonát lefoglalták”.

„Ez valóban megtörtént tegnap, a katonai ügyész kezdeményezésére, aki mindkét ügyet vizsgálja: az egyik a helikoptercsempészés ügye - nem lehet nem mosolyogni, amikor erről beszélünk -, a másik pedig a fiktív alkalmazások ügye. Csak éppen nem fiktívek. Most a nap témájára fogok koncentrálni, vagyis a vagyon lefoglalására és a számlák zárolására” – fogalmazott Arafat.

Hirdetés

A DSU vezetője szerint a katonai ügyészek az ügyben vizsgált mind a 17 személy, valamint három nagy cég (az Omniasig, az Airbus Románia és az Aon Románia) vagyonát és számláit zárolták, tehát nem csupán róla van szó, amint ahogy a sajtó állította.

A felvételhez csatolt szövegben Arafat hangsúlyozta, hogy az ügyészek által elrendelt eljárásnak nincs konkrét indoklása, sérti a jogállamiság elveit, és fellebbezni fog ellene a bíróságon. Annál is inkább, mivel nem vett részt azokban a tevékenységekben, amelyek az állítólagos kárt okozták.