Cseke Attila szerint a pápaválasztás modelljét is követni lehetne a kormányválság feloldásához

Fotó: Olti Angyalka
Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter szerint a korábbi kormánykoalíció pártjainak engedniük kell az önérzetükből, amikor a politikai válság megoldásáról tárgyalnak.
A tárcavezető egy csütörtöki sajtóeseményen emlékeztetett arra, hogy a RMDSZ több megoldást javasolt a patthelyzet feloldására.
Kifejtette, hogy Romániában más európai országok példáját kellene követni, ahol nagykoalíciók alakultak a szélsőséges pártok részleges vagy teljes legitimálásának elkerülésére.
– magyarázta az Agerpres beszámolója szerint.
Cseke szerint ezért a helyes megoldás
Ha pedig ez nem lehetséges, akkor kisebbségi kormányt kellene alakítani, pártközi megállapodás alapján. Ez szerinte biztosíthatná a parlamenti többséget és a stabilitást olyan fontos ügyekben, mint az uniós helyreállítási források vagy a SAFE-hitelek lehívása.
Az RMDSZ politikusa szerint a tárgyalásokat gyorsan le kell zárni, mert teljes jogkörű miniszterekre van szükség.
„A négy pártelnöknek naponta két-három-négy órára össze kellene ülnie, amíg megállapodás születik.
– jelentette ki.
Cseke Attila szerint nem lehet tovább várni, mert a társadalom türelme elfogyott. Hozzátette, hogy az RMDSZ kész támogatni a négypárti megállapodáson alapuló megoldásokat.
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