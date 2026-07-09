Cseke Attila szerint a pápaválasztás modelljét is követni lehetne a kormányválság feloldásához

Cseke Attila ügyvivő egészségügyi miniszter szerint a korábbi kormánykoalíció pártjainak engedniük kell az önérzetükből, amikor a politikai válság megoldásáról tárgyalnak.

Székelyhon 2026. július 09., 12:212026. július 09., 12:21

A tárcavezető egy csütörtöki sajtóeseményen emlékeztetett arra, hogy a RMDSZ több megoldást javasolt a patthelyzet feloldására. Hirdetés Kifejtette, hogy Romániában más európai országok példáját kellene követni, ahol nagykoalíciók alakultak a szélsőséges pártok részleges vagy teljes legitimálásának elkerülésére.

Nem örök időkre szólnak ezek a koalíciók. Nem a következő három vagy nyolc évre szóló szerelemről van szó, hanem egy kialakult politikai helyzet felelős kezeléséről”

– magyarázta az Agerpres beszámolója szerint. Cseke szerint ezért a helyes megoldás

a nagykoalíció újjáalakítása lenne, amelyben mindenki vállalja a rá háruló feladatokat.

Ha pedig ez nem lehetséges, akkor kisebbségi kormányt kellene alakítani, pártközi megállapodás alapján. Ez szerinte biztosíthatná a parlamenti többséget és a stabilitást olyan fontos ügyekben, mint az uniós helyreállítási források vagy a SAFE-hitelek lehívása. Az RMDSZ politikusa szerint a tárgyalásokat gyorsan le kell zárni, mert teljes jogkörű miniszterekre van szükség. „A négy pártelnöknek naponta két-három-négy órára össze kellene ülnie, amíg megállapodás születik.

Vagy akár a pápaválasztás modelljét is követhetnénk: a politikusok bezárkóznak, amíg megoldást nem találnak”