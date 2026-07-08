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Felfüggesztette a PNL rendkívüli kongresszusának határozatait a törvényszék

• Fotó: Cristian Nistor/Agerpres

Fotó: Cristian Nistor/Agerpres

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A bukaresti törvényszék szerdán helyt adott a Bolojan-ellenes csoport újabb keresetének, és felfüggesztette a Nemzeti Liberális Párt (PNL) június 21-i rendkívüli kongresszusán elfogadott határozatok végrehajtását.

Székelyhon

2026. július 08., 19:082026. július 08., 19:08

A döntés nem jogerős, de végrehajtandó. A törvényszék ítélete szerint az ügy jogerős lezárásáig felfüggesztik azokat a kongresszusi határozatokat, amelyekkel elfogadták a PNL új alapszabályát és megválasztották a párt új vezetőségét.

A törvényszék felfüggesztette azokat a döntéseket is, amelyeket utólag a PNL országos elnöksége fogadott el a kongresszusi határozatok alapján.

A határozat ellen a kihirdetéstől számított öt napon belül lehet fellebbezni – tájékoztat az Agerpres.

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Ez a harmadik per, amelyet a Bolojan-ellenes csoport megnyert. A PNL „disszidensei” közé tartozik többek között Monica Anisie, Andrei Baciu, Lucian Bode, Sorin Cîmpeanu, Alina Gorghiu, Nicoleta Pauliuc, Ionuț Stroe, Adrian Veștea és Hubert Thuma.

  • Június 18-án az Ilfov megyei törvényszék felfüggesztette a PNL országos elnökségének június 15-i döntéseit, amelyek szankciókat helyeztek kilátásba azokkal a liberális parlamenti képviselőkkel és szenátorokkal szemben, akik megszavazzák a Veștea-kormány beiktatását.

  • Július 1-jén a bukaresti törvényszék felfüggesztette a PNL országos tanácsának június 19-i ülésén elfogadott határozatot a kongresszus összehívásáról.

A június 21-i kongresszus ismét pártelnökké választotta Ilie Bolojant. A kongresszus határozatban rögzítette, hogy a PNL nem lép többé koalícióra a PSD-vel, és kizárással fenyegette azokat a párttagokat, akik támogatnak vagy megszavaznak egy PSD-vel közös kormányt.

Belföld Politika
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