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Doktori iskola, új szakok és bővülő kampuszok – ezt kell tudni a Sapientia 2026-os felvételijéről Az első akkreditált doktori iskola, új mesteri és mérnöki képzések, modern laborok és épülő kampuszok jellemzik a Sapientia EMTE idei felvételi időszakát. Az egyetem vezetői Csíkszeredában ismertették a legfontosabb újdonságokat. Nagy Lilla 2026. július 08., 15:122026. július 08., 15:12

Fotó: Borbély Fanni

Az első akkreditált doktori iskola, új mesteri és mérnöki képzések, modern laborok és épülő kampuszok jellemzik a Sapientia EMTE idei felvételi időszakát. Az egyetem vezetői Csíkszeredában ismertették a legfontosabb újdonságokat.

Nagy Lilla 2026. július 08., 15:122026. július 08., 15:12

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem vezetősége közös sajtótájékoztatón mutatta be a 2026-os felvételi kínálatot. A csíkszeredai eseményen a rektor, a rektorhelyettes és a karok dékánjai ismertették az új lehetőségeket, amelyekkel az egyetem a következő tanévben várja a hallgatókat. A teljes képzési vertikum kiépült Tonk Márton rektor nagy bejelentéssel nyitotta a tájékoztatót:

a Sapientia megkapta első doktori iskolájának akkreditációját.

A film és intermedialitás területén induló doktori képzés három ösztöndíjas, három tandíjmentes és több költségtérítéses helyet kínál, magyar és angol nyelven. Ettől a pillanattól a Sapientia teljes képzési vertikummal rendelkezik – fogalmazott a rektor.

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszereda: új mesterképzés és erős ipari kapcsolatok Pap Levente, a csíkszeredai kar dékánja elmondta: a kar 14 alapképzéssel és 5 mesterképzéssel várja a jelentkezőket. Kiemelte a mérnöki szakok és az ipari partnerek közötti szoros együttműködést, valamint a folyamatos infrastruktúra-fejlesztéseket. Újdonságként bemutatta a Többnyelvűség és interkulturalitás európai kontextusban nevű mesterképzést, amely magyar, román és angol nyelven zajlik. A dékán szerint

az új szak a munkaerőpiaci igényekhez igazodik, miközben erős gyakorlati képzést kínál.

Fotó: Borbély Fanni

Marosvásárhely: a magyar műszaki képzés központja Domokos József dékán szerint a marosvásárhelyi kar továbbra is a romániai magyar műszaki felsőoktatás egyik meghatározó központja. A jelentkezők szakcsoportokra pályázhatnak, így egyetlen beiratkozással több szakot is megjelölhetnek.

Fotó: Borbély Fanni

A kar különlegessége, hogy

a hallgatók tanulmányi eredményeik alapján évente újrarangsorolhatók, így akár tandíjmentes helyre is kerülhetnek.

A 27 hektáros campus bentlakást, sportlétesítményeket és korszerű oktatási környezetet biztosít. Sepsiszentgyörgy: fejlődő kar, épülő campus Náhlik András dékán a legfiatalabb sapientiás kar eredményeiről számolt be. A sepsiszentgyörgyi kar agrármérnöki, erdőmérnöki, valamint sport- és edzőképző szakokat működtet.

Fotó: Borbély Fanni

Elmondta, hogy

az erdőmérnöki képzés a végleges akkreditáció küszöbén áll, emellett mesterképzés indítását is tervezik.

A következő évek egyik legnagyobb beruházása az új, 9,5 hektáros campus lesz, amely sportcsarnokokat, uszodát, atlétikai pályát, bentlakást foglal majd magába. korábban írtuk Szerkezetkészek a Sapientia EMTE sepsiszentgyörgyi kampuszának épületei Néhány hónap leforgása alatt hatalmas épületek nőttek ki a földből Sepiszentgyörgy leendő egyetemi kampuszának területén. Tonk Mártont, a Sapientia EMTE rektorát faggattuk a munkálatok előrehaladtáról, a képzési kínálat bővítésének lehetőségéről. Kolozsvár: új környezetmérnöki szak és modern infrastruktúra Szenkovics Dezső dékán hangsúlyozta, hogy a kolozsvári kar hét alap- és több mesterképzéssel várja a felvételizőket. A filmművészet, fotóművészet és média szakokon továbbra is saját, korszerű stúdiók áll rendelkezésére, míg a táncművészet képzés immár akkreditált formában működik.

Fotó: Borbély Fanni

A dékán felhívta a figyelmet az

idén induló környezetmérnöki szakra, amelyet a csíkszeredai karral együttműködésben szerveznek.

A képzés célja, hogy a végzősök piacképes tudással és erős szakmai kapcsolatokkal lépjenek ki a munkaerőpiacra. Hirdetés Farkas Csaba általános rektorhelyettes az egyetem digitális fejlesztéseit ismertette. A 14,3 millió lejes projekt révén új laborok, drónok, 3D nyomtatók, informatikai és filmes eszközök kerültek az intézménybe.

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni