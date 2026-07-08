Doktori iskola, új szakok és bővülő kampuszok – ezt kell tudni a Sapientia 2026-os felvételijéről

Az első akkreditált doktori iskola, új mesteri és mérnöki képzések, modern laborok és épülő kampuszok jellemzik a Sapientia EMTE idei felvételi időszakát. Az egyetem vezetői Csíkszeredában ismertették a legfontosabb újdonságokat.
Fotó: Borbély Fanni
Az első akkreditált doktori iskola, új mesteri és mérnöki képzések, modern laborok és épülő kampuszok jellemzik a Sapientia EMTE idei felvételi időszakát. Az egyetem vezetői Csíkszeredában ismertették a legfontosabb újdonságokat.
A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem vezetősége közös sajtótájékoztatón mutatta be a 2026-os felvételi kínálatot. A csíkszeredai eseményen a rektor, a rektorhelyettes és a karok dékánjai ismertették az új lehetőségeket, amelyekkel az egyetem a következő tanévben várja a hallgatókat.
Tonk Márton rektor nagy bejelentéssel nyitotta a tájékoztatót:
A film és intermedialitás területén induló doktori képzés három ösztöndíjas, három tandíjmentes és több költségtérítéses helyet kínál, magyar és angol nyelven. Ettől a pillanattól a Sapientia teljes képzési vertikummal rendelkezik – fogalmazott a rektor.
Fotó: Borbély Fanni
Pap Levente, a csíkszeredai kar dékánja elmondta: a kar 14 alapképzéssel és 5 mesterképzéssel várja a jelentkezőket. Kiemelte a mérnöki szakok és az ipari partnerek közötti szoros együttműködést, valamint a folyamatos infrastruktúra-fejlesztéseket. Újdonságként bemutatta a Többnyelvűség és interkulturalitás európai kontextusban nevű mesterképzést, amely magyar, román és angol nyelven zajlik. A dékán szerint
Fotó: Borbély Fanni
Domokos József dékán szerint a marosvásárhelyi kar továbbra is a romániai magyar műszaki felsőoktatás egyik meghatározó központja. A jelentkezők szakcsoportokra pályázhatnak, így egyetlen beiratkozással több szakot is megjelölhetnek.
Fotó: Borbély Fanni
A kar különlegessége, hogy
A 27 hektáros campus bentlakást, sportlétesítményeket és korszerű oktatási környezetet biztosít.
Náhlik András dékán a legfiatalabb sapientiás kar eredményeiről számolt be. A sepsiszentgyörgyi kar agrármérnöki, erdőmérnöki, valamint sport- és edzőképző szakokat működtet.
Fotó: Borbély Fanni
Elmondta, hogy
A következő évek egyik legnagyobb beruházása az új, 9,5 hektáros campus lesz, amely sportcsarnokokat, uszodát, atlétikai pályát, bentlakást foglal majd magába.
Néhány hónap leforgása alatt hatalmas épületek nőttek ki a földből Sepiszentgyörgy leendő egyetemi kampuszának területén. Tonk Mártont, a Sapientia EMTE rektorát faggattuk a munkálatok előrehaladtáról, a képzési kínálat bővítésének lehetőségéről.
Szenkovics Dezső dékán hangsúlyozta, hogy a kolozsvári kar hét alap- és több mesterképzéssel várja a felvételizőket. A filmművészet, fotóművészet és média szakokon továbbra is saját, korszerű stúdiók áll rendelkezésére, míg a táncművészet képzés immár akkreditált formában működik.
Fotó: Borbély Fanni
A dékán felhívta a figyelmet az
A képzés célja, hogy a végzősök piacképes tudással és erős szakmai kapcsolatokkal lépjenek ki a munkaerőpiacra.
Farkas Csaba általános rektorhelyettes az egyetem digitális fejlesztéseit ismertette. A 14,3 millió lejes projekt révén új laborok, drónok, 3D nyomtatók, informatikai és filmes eszközök kerültek az intézménybe.
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
Fotó: Borbély Fanni
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