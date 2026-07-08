Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Doktori iskola, új szakok és bővülő kampuszok – ezt kell tudni a Sapientia 2026-os felvételijéről

Az első akkreditált doktori iskola, új mesteri és mérnöki képzések, modern laborok és épülő kampuszok jellemzik a Sapientia EMTE idei felvételi időszakát. Az egyetem vezetői Csíkszeredában ismertették a legfontosabb újdonságokat.

Nagy Lilla

2026. július 08., 15:122026. július 08., 15:12

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Az első akkreditált doktori iskola, új mesteri és mérnöki képzések, modern laborok és épülő kampuszok jellemzik a Sapientia EMTE idei felvételi időszakát. Az egyetem vezetői Csíkszeredában ismertették a legfontosabb újdonságokat.

Nagy Lilla

2026. július 08., 15:122026. július 08., 15:12

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

A Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem vezetősége közös sajtótájékoztatón mutatta be a 2026-os felvételi kínálatot. A csíkszeredai eseményen a rektor, a rektorhelyettes és a karok dékánjai ismertették az új lehetőségeket, amelyekkel az egyetem a következő tanévben várja a hallgatókat.

A teljes képzési vertikum kiépült

Tonk Márton rektor nagy bejelentéssel nyitotta a tájékoztatót:

a Sapientia megkapta első doktori iskolájának akkreditációját.

A film és intermedialitás területén induló doktori képzés három ösztöndíjas, három tandíjmentes és több költségtérítéses helyet kínál, magyar és angol nyelven. Ettől a pillanattól a Sapientia teljes képzési vertikummal rendelkezik – fogalmazott a rektor.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszereda: új mesterképzés és erős ipari kapcsolatok

Pap Levente, a csíkszeredai kar dékánja elmondta: a kar 14 alapképzéssel és 5 mesterképzéssel várja a jelentkezőket. Kiemelte a mérnöki szakok és az ipari partnerek közötti szoros együttműködést, valamint a folyamatos infrastruktúra-fejlesztéseket. Újdonságként bemutatta a Többnyelvűség és interkulturalitás európai kontextusban nevű mesterképzést, amely magyar, román és angol nyelven zajlik. A dékán szerint

az új szak a munkaerőpiaci igényekhez igazodik, miközben erős gyakorlati képzést kínál.
• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Marosvásárhely: a magyar műszaki képzés központja

Domokos József dékán szerint a marosvásárhelyi kar továbbra is a romániai magyar műszaki felsőoktatás egyik meghatározó központja. A jelentkezők szakcsoportokra pályázhatnak, így egyetlen beiratkozással több szakot is megjelölhetnek.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A kar különlegessége, hogy

a hallgatók tanulmányi eredményeik alapján évente újrarangsorolhatók, így akár tandíjmentes helyre is kerülhetnek.

A 27 hektáros campus bentlakást, sportlétesítményeket és korszerű oktatási környezetet biztosít.

Sepsiszentgyörgy: fejlődő kar, épülő campus

Náhlik András dékán a legfiatalabb sapientiás kar eredményeiről számolt be. A sepsiszentgyörgyi kar agrármérnöki, erdőmérnöki, valamint sport- és edzőképző szakokat működtet.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Elmondta, hogy

az erdőmérnöki képzés a végleges akkreditáció küszöbén áll, emellett mesterképzés indítását is tervezik.

A következő évek egyik legnagyobb beruházása az új, 9,5 hektáros campus lesz, amely sportcsarnokokat, uszodát, atlétikai pályát, bentlakást foglal majd magába.

korábban írtuk

Szerkezetkészek a Sapientia EMTE sepsiszentgyörgyi kampuszának épületei
Szerkezetkészek a Sapientia EMTE sepsiszentgyörgyi kampuszának épületei

Néhány hónap leforgása alatt hatalmas épületek nőttek ki a földből Sepiszentgyörgy leendő egyetemi kampuszának területén. Tonk Mártont, a Sapientia EMTE rektorát faggattuk a munkálatok előrehaladtáról, a képzési kínálat bővítésének lehetőségéről.

Kolozsvár: új környezetmérnöki szak és modern infrastruktúra

Szenkovics Dezső dékán hangsúlyozta, hogy a kolozsvári kar hét alap- és több mesterképzéssel várja a felvételizőket. A filmművészet, fotóművészet és média szakokon továbbra is saját, korszerű stúdiók áll rendelkezésére, míg a táncművészet képzés immár akkreditált formában működik.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

A dékán felhívta a figyelmet az

idén induló környezetmérnöki szakra, amelyet a csíkszeredai karral együttműködésben szerveznek.

A képzés célja, hogy a végzősök piacképes tudással és erős szakmai kapcsolatokkal lépjenek ki a munkaerőpiacra.

Hirdetés

Farkas Csaba általános rektorhelyettes az egyetem digitális fejlesztéseit ismertette. A 14,3 millió lejes projekt révén új laborok, drónok, 3D nyomtatók, informatikai és filmes eszközök kerültek az intézménybe.

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

• Fotó: Borbély Fanni

Fotó: Borbély Fanni

Csíkszék Marosszék Háromszék Sapientia EMTE
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások

Ezek is érdekelhetik

Munkagépbe szorult egy férfi, nem tudták megmenteni az életét
Ennyi volt, visszahívták a csíkszeredai főkonzult
Diószegi László: továbbra is mindent megteszek, hogy legyen jövője ennek a klubnak
Leállították a hírszolgáltatást, elsötétült az M1, szünetel a Kossuth Rádió
Lezárult egy korszak: idén biztosan elmarad a Székelyföldi Kerékpáros Körverseny
Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Munkagépbe szorult egy férfi, nem tudták megmenteni az életét
Székelyhon

Munkagépbe szorult egy férfi, nem tudták megmenteni az életét
Ennyi volt, visszahívták a csíkszeredai főkonzult
Székelyhon

Ennyi volt, visszahívták a csíkszeredai főkonzult
Diószegi László: továbbra is mindent megteszek, hogy legyen jövője ennek a klubnak
Székely Sport

Diószegi László: továbbra is mindent megteszek, hogy legyen jövője ennek a klubnak
Leállították a hírszolgáltatást, elsötétült az M1, szünetel a Kossuth Rádió
Krónika

Leállították a hírszolgáltatást, elsötétült az M1, szünetel a Kossuth Rádió
Lezárult egy korszak: idén biztosan elmarad a Székelyföldi Kerékpáros Körverseny
Székely Sport

Lezárult egy korszak: idén biztosan elmarad a Székelyföldi Kerékpáros Körverseny
Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Nőileg

Borcsa Tímea a Lélekhangban: A házi olvasmány spenót, de csokitortaként kell tálalni (VIDEÓ)
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 08., szerda

Augusztus végégig hosszabbították meg a helyreállítási alapból finanszírozott beruházások elszámolási határidejét

A fejlesztési minisztérium szerdán meghosszabbította a helyreállítási alapból (PNRR) finanszírozott beruházások elszámolási határidejét, és sürgeti az elszámolási kérések benyújtását.

Augusztus végégig hosszabbították meg a helyreállítási alapból finanszírozott beruházások elszámolási határidejét
Augusztus végégig hosszabbították meg a helyreállítási alapból finanszírozott beruházások elszámolási határidejét
2026. július 08., szerda

Augusztus végégig hosszabbították meg a helyreállítási alapból finanszírozott beruházások elszámolási határidejét
Hirdetés
2026. július 08., szerda

Ennyi volt, visszahívták a csíkszeredai főkonzult

Rövid ímélben értesítették Dolhai Istvánt, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetőjét, hogy július végéig láthatja el főkonzuli teendőit.

Ennyi volt, visszahívták a csíkszeredai főkonzult
Ennyi volt, visszahívták a csíkszeredai főkonzult
2026. július 08., szerda

Ennyi volt, visszahívták a csíkszeredai főkonzult
2026. július 08., szerda

Ismét viharokra figyelmeztetnek: szerdán 37 megyére, csütörtökön 17-re adtak ki sárga riasztást

Az ország nagy részére elsőfokú, sárga jelzésű viharriasztást adott ki szerdán az Országos Meteorológiai Szolgálat (ANM): a figyelmeztetés szerdán 37 megyére és Bukarestre, csütörtökön pedig 17 megyére és a fővárosra lesz érvényes.

Ismét viharokra figyelmeztetnek: szerdán 37 megyére, csütörtökön 17-re adtak ki sárga riasztást
Ismét viharokra figyelmeztetnek: szerdán 37 megyére, csütörtökön 17-re adtak ki sárga riasztást
2026. július 08., szerda

Ismét viharokra figyelmeztetnek: szerdán 37 megyére, csütörtökön 17-re adtak ki sárga riasztást
2026. július 08., szerda

Nicușor Dan: Románia a Fekete-tengeri régió fontosságát fogja hangsúlyozni a NATO-csúcstalálkozón

Nicușor Dan államelnök szerdán, az ankarai NATO-csúcstalálkozó előtt kijelentette, hogy Románia a Fekete-tengeri régió fontosságát fogja hangsúlyozni.

Nicușor Dan: Románia a Fekete-tengeri régió fontosságát fogja hangsúlyozni a NATO-csúcstalálkozón
Nicușor Dan: Románia a Fekete-tengeri régió fontosságát fogja hangsúlyozni a NATO-csúcstalálkozón
2026. július 08., szerda

Nicușor Dan: Románia a Fekete-tengeri régió fontosságát fogja hangsúlyozni a NATO-csúcstalálkozón
Hirdetés
2026. július 08., szerda

Közzétették a képességfelmérő végleges eredményeit

Közzétették szerdán a nyolcadikosok országos képességfelmérő vizsgájának végleges eredményeit, miután elbírálták az óvásokat – közölte az Agerpres.

Közzétették a képességfelmérő végleges eredményeit
Közzétették a képességfelmérő végleges eredményeit
2026. július 08., szerda

Közzétették a képességfelmérő végleges eredményeit
2026. július 08., szerda

A hírszolgáltatás újraindulása előtt egész nap klasszikus filmek mennek az M1-en

Szimbolikus időpontban, magyarországi idő szerint 19 óra 56 perckor indult újra kedd este az M1 műsora, miután délután az új vezetés leállította a hírszolgáltatást.

A hírszolgáltatás újraindulása előtt egész nap klasszikus filmek mennek az M1-en
A hírszolgáltatás újraindulása előtt egész nap klasszikus filmek mennek az M1-en
2026. július 08., szerda

A hírszolgáltatás újraindulása előtt egész nap klasszikus filmek mennek az M1-en
2026. július 08., szerda

Új nemzetközi pénzintézet jöhet létre a védelmi beruházások támogatására

Védelmi és biztonsági beruházásokat finanszírozó nemzetközi pénzintézet létrehozásáról írt alá szándéknyilatkozatot kilenc ország az ankarai NATO-csúcson – jelentette be kedden Nicușor Dan román elnök.

Új nemzetközi pénzintézet jöhet létre a védelmi beruházások támogatására
Új nemzetközi pénzintézet jöhet létre a védelmi beruházások támogatására
2026. július 08., szerda

Új nemzetközi pénzintézet jöhet létre a védelmi beruházások támogatására
Hirdetés
2026. július 08., szerda

Egyelőre bezárnak, nem költöznek a játéktermek Csíkszeredában

Egyetlen igénylést sem kapott még a csíkszeredai városháza annak érdekében, hogy valaki játéktermet szeretne nyitni a város peremén kijelölt, erre a célra megfelelő övezetben. A városközpontban, lakóövezetekben viszont zárnak be a játéktermek.

Egyelőre bezárnak, nem költöznek a játéktermek Csíkszeredában
Egyelőre bezárnak, nem költöznek a játéktermek Csíkszeredában
2026. július 08., szerda

Egyelőre bezárnak, nem költöznek a játéktermek Csíkszeredában
2026. július 07., kedd

Szimbolikus időpontban indult újra az adás az M1-en

Szimbolikus időpontban, helyi idő szerint 19.56-kor elindult az átmeneti adás az M1 csatornán Bacsó Péter A tanú című filmjével – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája kedd este az MTI-vel.

Szimbolikus időpontban indult újra az adás az M1-en
Szimbolikus időpontban indult újra az adás az M1-en
2026. július 07., kedd

Szimbolikus időpontban indult újra az adás az M1-en
2026. július 07., kedd

Több ezer betöltetlen álláshelyet szabadítanak fel az állami egészségügyben

Az egészségügyi minisztérium 7621 betöltetlen álláshelyet készül felszabadítani az állami egészségügyi intézményekben.

Több ezer betöltetlen álláshelyet szabadítanak fel az állami egészségügyben
Több ezer betöltetlen álláshelyet szabadítanak fel az állami egészségügyben
2026. július 07., kedd

Több ezer betöltetlen álláshelyet szabadítanak fel az állami egészségügyben
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!