Ha nincs önkormányzati támogatás, egy színházi jegy legalább 250 lejbe kerülne

A most záruló évad során összesen 259 esemény vonzott közel 40 ezer nézőt. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ és az égisze alatt működő Udvartér Színház fontosabb sarokszámait Lung László Zsolt igazgató ismertette szerdai sajtótájékoztatóján.

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Az igazgató a három évvel ezelőtti, a két intézmény összevonását eredményező átszervezés tükrében értékelte a Sokadalom előadásaival és a 38. Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljának versenyprogramjaiban való részvétellel záruló idei évadot.

azzal együtt, hogy közben az előadások száma is gyarapodott. Ez meglátásában azt igazolja, hogy „a városnak igénye és szüksége van saját színházra.”

Öt nagy fesztiválon vettek részt

Ugyanakkor szakmai téren is megerősítéseket, visszaigazolásokat kaptak: a Magyar Színházak Szövetsége (MASZIN) és a Magyar Színházi Társaság egyaránt tagjává fogadta a társulatot, a kisvárdai mellett sikeresen szerepeltek a bukaresti Bukfeszt, a szatmárnémeti Mafeszt, a székelyudvarhelyi Dráma, a nagyváradi Holnapután és más színházi fesztiválokon, valamint a vendégszerepléseik során, továbbá bekerültek a Tomcsa Sándor Színház 2026/2027-es bérletrendszerébe.

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Műsoron tartották az előző évadokban született előadásaikat is, amelyek közül Alexandru Popa A boldogság titka című kortárs darabját több hazai szakmai fesztiválra, illetve Kisvárdára is elvitték. Nem véletlen tehát, hogy