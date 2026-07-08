Ha nincs önkormányzati támogatás, egy színházi jegy legalább 250 lejbe kerülne

A Vigadó Művelődési Központ és az Udvartér Színház munkaközössége
Fotó: Dávid Janka
A most záruló évad során összesen 259 esemény vonzott közel 40 ezer nézőt. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Központ és az égisze alatt működő Udvartér Színház fontosabb sarokszámait Lung László Zsolt igazgató ismertette szerdai sajtótájékoztatóján.
2026. július 08., 14:052026. július 08., 14:05
2026. július 08., 15:122026. július 08., 15:12
Az igazgató a három évvel ezelőtti, a két intézmény összevonását eredményező átszervezés tükrében értékelte a Sokadalom előadásaival és a 38. Magyar Színházak Kisvárdai Fesztiváljának versenyprogramjaiban való részvétellel záruló idei évadot.
azzal együtt, hogy közben az előadások száma is gyarapodott. Ez meglátásában azt igazolja, hogy „a városnak igénye és szüksége van saját színházra.”
Ugyanakkor szakmai téren is megerősítéseket, visszaigazolásokat kaptak: a Magyar Színházak Szövetsége (MASZIN) és a Magyar Színházi Társaság egyaránt tagjává fogadta a társulatot, a kisvárdai mellett sikeresen szerepeltek a bukaresti Bukfeszt, a szatmárnémeti Mafeszt, a székelyudvarhelyi Dráma, a nagyváradi Holnapután és más színházi fesztiválokon, valamint a vendégszerepléseik során, továbbá bekerültek a Tomcsa Sándor Színház 2026/2027-es bérletrendszerébe.
Műsoron tartották az előző évadokban született előadásaikat is, amelyek közül Alexandru Popa A boldogság titka című kortárs darabját több hazai szakmai fesztiválra, illetve Kisvárdára is elvitték. Nem véletlen tehát, hogy
A Vigadó Művelődési Központ, befogadó intézményként kiállításoknak, könyvbemutatóknak, iskolai rendezvényeknek, saját szervezésű eseményeinek adott és ad teret. Például a Vigadómozi ezreknek kínál minőségi kikapcsolódást, a Vigadóart pedig évről évre színvonalas produkciókat hoz létre.
Fotó: Kocsis Károly
Ebben az évadban az Úgy volt, hogy jók leszünk című adventi műsort, illetve az Így találok rád, hazám címmel március 14-én és 15-én bemutatott koncertszínházi produkciót, amely nélkül Kézdivásárhelyen már elképzelhetetlen a nemzeti ünnep. A Sokadalom nagyszínpadán ennek átdolgozott változatát, a Vigyázz a madárra! koncertszínházi produkciót láthatta a közönség. A továbbiakban
inkább az ajánlat bővítésére törekszenek. Ez természetesen elsősorban a fenntartó kézdivásárhelyi önkormányzatnak, valamint a fő támogató megyei tanácsnak köszönhető, hiszen
ami a mai viszonyok közepette megfizethetetlen. Augusztusban a próbákkal már megkezdődik a következő évad, aminek műsortervét – ígérete szerint – szeptemberben ismerteti az igazgató, amikor egyéb újdonságokkal is szolgál.
A most záruló évad fontosabb számai:
• az Udvartér Színház a 2025/2026-os évadban 5 saját bemutatóval jelentkezett, amelyek közül 3 a felnőtt- és ifjúsági bérlet részét képezte
• a saját produkcióit és a bérletrendszer keretében meghívott vendégelőadásokat összesen 11 939 néző látta a 105 előadás során (a 2023/2024-es évadban az előadások száma 83 volt)
• a Kosztándi Jenő, illetve a Boér Géza felnőtt- és ifjúsági bérletet vásárlók száma meghaladta a 400-at
• 32 alkalommal szerepeltek más, Kovászna, Hargita, Maros és Brassó megyei települések színpadain
• a Vigadó Művelődési Központ 156 rendezvénye 27 407 nézőt fogadott
• a két intézmény 259 programpontját összesen 39 346 néző követte
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