18 500 lejt csaltak ki egy embertől, de végül sikerült a pénzt visszaszerezni

Egy háromszéki sértett 18 500 lejt utalt át csalóknak, akik banki ügyintézőknek adták ki magukat, de a rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően a teljes összeget sikerült visszaszerezni.

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A sértettet ismeretlen személyek telefonon keresték meg, és egy intézmény képviselőinek adták ki magukat. Azt állították, hogy valaki jogtalan módon hitelt próbál felvenni a nevére, ezért

meggyőzték, hogy megtakarításai védelme érdekében utaljon át 18 500 lejt egy általuk megadott bankszámlára.

A nyomozók gyors intézkedésének eredményeként sikerült azonosítani azt a bankszámlát, amelyre a pénzt utalták, és azonnal zárolták azt. Ennek köszönhetően a teljes összeget visszaszerezték, amelyet visszaszolgáltatnak a károsultnak – írja a Kovászna megyei rendőrség közelménye.

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Az ügyben folytatják a nyomozást, hogy tisztázzák a bűncselekmény körülményeit és azonosítsák, illetve vonják felelősségre az elkövetőket.

A rendőrség ismét felhívja a figyelmet arra, hogy a csalók egyre gyakrabban adják ki magukat bankok, hatóságok vagy más intézmények munkatársainak, hogy véghezvigyék az átverést. Ezért azt tanácsolják, hogy