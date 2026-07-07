18 500 lejt csaltak ki egy embertől, de végül sikerült a pénzt visszaszerezni

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Fotó: Borbély Fanni
Egy háromszéki sértett 18 500 lejt utalt át csalóknak, akik banki ügyintézőknek adták ki magukat, de a rendőrség gyors intézkedésének köszönhetően a teljes összeget sikerült visszaszerezni.
2026. július 07., 18:112026. július 07., 18:11
2026. július 07., 19:432026. július 07., 19:43
A sértettet ismeretlen személyek telefonon keresték meg, és egy intézmény képviselőinek adták ki magukat. Azt állították, hogy valaki jogtalan módon hitelt próbál felvenni a nevére, ezért
A nyomozók gyors intézkedésének eredményeként sikerült azonosítani azt a bankszámlát, amelyre a pénzt utalták, és azonnal zárolták azt. Ennek köszönhetően a teljes összeget visszaszerezték, amelyet visszaszolgáltatnak a károsultnak – írja a Kovászna megyei rendőrség közelménye.
Az ügyben folytatják a nyomozást, hogy tisztázzák a bűncselekmény körülményeit és azonosítsák, illetve vonják felelősségre az elkövetőket.
A rendőrség ismét felhívja a figyelmet arra, hogy a csalók egyre gyakrabban adják ki magukat bankok, hatóságok vagy más intézmények munkatársainak, hogy véghezvigyék az átverést. Ezért azt tanácsolják, hogy
ne utaljanak pénzt ismeretlen személyek kérésére, függetlenül attól, hogy milyen indokot hoznak fel;
ne közöljenek telefonon banki adatokat, jelszavakat, hitelesítési kódokat vagy SMS-ben kapott kódokat;
ha arról tájékoztatják, hogy probléma merült fel a bankszámlájukkal vagy hitelükkel kapcsolatban, szakítsák meg a hívást, és közvetlenül vegyék fel a kapcsolatot a bankkal az intézmény honlapján vagy a bankkártyán feltüntetett hivatalos telefonszámon;
ne hozzanak döntéseket nyomás alatt;
ha azt gyanítják, hogy csalási kísérlet áldozatává váltak, haladéktalanul értesítsék a bankot, valamint tegyenek bejelentést a rendőrségen vagy hívják a 112-t.
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