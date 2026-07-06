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A polgármestertől is loptak, térfigyelő kamerákkal azonosították be a terménytolvajokat

Jól beazonosíthatók a felvételeken a tettesek

Jól beazonosíthatók a felvételeken a tettesek

Fotó: Facebook/Oklándi Polgármesteri Hivatal

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Gyakoribbá váltak a terménylopások Oklánd községben, még a polgármester szénabálaiból is eltulajdonítottak néhányat. A térfigyelő kamerák segíthetik a tolvajok beazonosítását, de a felderítéshez a közösségi összefogás is elengedhetetlen.

Fülöp-Székely Botond

2026. július 06., 21:012026. július 06., 21:01

Noha kisebb mértékben eddig is adódtak hasonló gondok, az utóbbi időszakban gyakoribbá váltak Oklánd községben a terménylopások. Egyre több gazda fordul emiatt a polgármesteri hivatalhoz – közölte a községháza Facebook-oldalán.

A polgármestert is kár érte

Jelenleg a mezőn lévő széna- vagy lucernabálák eltulajdonítása okozza a legnagyobb gondot – tudtuk meg Godra Lehel polgármestertől, akitől egy hete szintén elloptak néhány szénabálát.

Az elöljáró feljelentést tett az ügyben a rendőrségen, a tetteseket pedig megtalálták,

ezért a hatóságok értesítését tanácsolja másoknak is.

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Hangsúlyozta, hogy a mezőn lévő szénabálák nem gazdátlan termények, így illetéktelen személyek általi elszállításuk bűncselekménynek, azaz lopásnak minősül. Ezt

fél évtől három évig terjedő szabadságvesztéssel és pénzbírsággal bünteti a törvény.

Ahogyan a közleményükben is szerepel, a mezőgazdasági területeken lévő bálák a gazdák órákig vagy akár napokig tartó fáradságos munkájának eredményei.

Éber térfigyelők

Godra Lehel közölte, hogy a község számos pontján vannak térfigyelő kamerák, így azok segítségével beazonosíthatók a tolvajok. Az így készült felvételeket kiadják a hatóságoknak, amennyiben a gazda feljelentést tesz.

Nagyban megkönnyíti a nyomozást, ha a károsult meg tudja mondani, körülbelül mikor tulajdoníthatták el a terményét,

hiszen így egyszerűbb visszakeresni az eseményeket a felvételeken. Ettől függetlenül a község vezetősége arra kér mindenkit, hogy ha gyanús tevékenységet észlel a mezőn, jegyezze fel a napszakot vagy a pontos időpontot, esetleg az ólálkodó járművek rendszámát is.

Az említett információkkal ugyanis lényegesen egyszerűbbé válik az ügyek felderítése. Csak így, összefogva vigyázhatnak a lakók egymás és közös értékeikre – hívta fel a figyelmet a polgármester.

Amit a megelőzésért tehetünk

Mariana Ramona Răducanu, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a Székelyhonnak megerősítette, hogy valóban történt nemrég egy bejelentett terménylopás Oklándon, amely során 600 lejes kár ért egy ötvenéves férfit.

A hatóság által beazonosított elkövető egy 26 éves helybéli férfi volt, aki időközben visszaszolgáltatta az eltulajdonított lucernabálákat.

A rendőrség ugyanakkor lopás bűncselekménye miatt indított eljárást.

A szóvivő hangsúlyozta: a hasonló esetek megelőzése érdekében fontos, hogy a gazdák ne hagyják hosszú ideig felügyelet nélkül a házuktól távolabb eső területeken lévő terményeiket és mezőgazdasági gépeiket. Az is segít, ha a terményt elkerített, jól felügyelhető helyen tárolják. Elengedhetetlen ugyanakkor a mezőgazdasági területek gyakori ellenőrzése és az, hogy jelentsék a rendőröknek, ha gyanús tevékenységet észlelnek.

Udvarhelyszék Oklánd
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