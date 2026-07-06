A polgármestertől is loptak, térfigyelő kamerákkal azonosították be a terménytolvajokat

Jól beazonosíthatók a felvételeken a tettesek
Fotó: Facebook/Oklándi Polgármesteri Hivatal
Gyakoribbá váltak a terménylopások Oklánd községben, még a polgármester szénabálaiból is eltulajdonítottak néhányat. A térfigyelő kamerák segíthetik a tolvajok beazonosítását, de a felderítéshez a közösségi összefogás is elengedhetetlen.
Noha kisebb mértékben eddig is adódtak hasonló gondok, az utóbbi időszakban gyakoribbá váltak Oklánd községben a terménylopások. Egyre több gazda fordul emiatt a polgármesteri hivatalhoz – közölte a községháza Facebook-oldalán.
Jelenleg a mezőn lévő széna- vagy lucernabálák eltulajdonítása okozza a legnagyobb gondot – tudtuk meg Godra Lehel polgármestertől, akitől egy hete szintén elloptak néhány szénabálát.
ezért a hatóságok értesítését tanácsolja másoknak is.
Hangsúlyozta, hogy a mezőn lévő szénabálák nem gazdátlan termények, így illetéktelen személyek általi elszállításuk bűncselekménynek, azaz lopásnak minősül. Ezt
Ahogyan a közleményükben is szerepel, a mezőgazdasági területeken lévő bálák a gazdák órákig vagy akár napokig tartó fáradságos munkájának eredményei.
Godra Lehel közölte, hogy a község számos pontján vannak térfigyelő kamerák, így azok segítségével beazonosíthatók a tolvajok. Az így készült felvételeket kiadják a hatóságoknak, amennyiben a gazda feljelentést tesz.
hiszen így egyszerűbb visszakeresni az eseményeket a felvételeken. Ettől függetlenül a község vezetősége arra kér mindenkit, hogy ha gyanús tevékenységet észlel a mezőn, jegyezze fel a napszakot vagy a pontos időpontot, esetleg az ólálkodó járművek rendszámát is.
Az említett információkkal ugyanis lényegesen egyszerűbbé válik az ügyek felderítése. Csak így, összefogva vigyázhatnak a lakók egymás és közös értékeikre – hívta fel a figyelmet a polgármester.
Mariana Ramona Răducanu, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője a Székelyhonnak megerősítette, hogy valóban történt nemrég egy bejelentett terménylopás Oklándon, amely során 600 lejes kár ért egy ötvenéves férfit.
A rendőrség ugyanakkor lopás bűncselekménye miatt indított eljárást.
A szóvivő hangsúlyozta: a hasonló esetek megelőzése érdekében fontos, hogy a gazdák ne hagyják hosszú ideig felügyelet nélkül a házuktól távolabb eső területeken lévő terményeiket és mezőgazdasági gépeiket. Az is segít, ha a terményt elkerített, jól felügyelhető helyen tárolják. Elengedhetetlen ugyanakkor a mezőgazdasági területek gyakori ellenőrzése és az, hogy jelentsék a rendőröknek, ha gyanús tevékenységet észlelnek.
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