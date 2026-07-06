Helikopterrel hozták a szívet, hat órát tartott a transzplantáció

Idén immár negyedik alkalommal végeztek szívtranszplantációt Marosvásárhelyen, egy 45 éves nőnek adva új esélyt az életre. A donor egy 38 éves nő volt, a szervet Jászvásárról hozták helikopterrel.

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Vasárnap hat órás műtét során egy 45 éves kolozsvári nő új esélyt kapott az életre Marosvásárhelyen a szívtranszplantációs intézetben. Mint Horațiu Suciu professzor, az intézet vezetője az Agerpres hírügynökségnek elmondta

ez immár idén a negyedik szívátültetés.

Ennél sokkal többre volna szükség és lehetőség, de nagyon kevés a donor.

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Jelenleg egy 38 éves, agyvérzést szenvedett, a jászvásári kórházban levő páciens családja egyezett bele, hogy szívét és több más szervét is felhasználhassák.

Az eljárást azután lehet kezdeményezni, miután szigorú protokoll alapján megállapítják az agyhalál beálltát.