Rovatok
MédiaTár
Szolgáltatások
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play
Hirdetés
Hirdetés

Helikopterrel hozták a szívet, hat órát tartott a transzplantáció

Jászvásárról szállították a szívet Marosvásárhelyre • Fotó: Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház/Facebook

Jászvásárról szállították a szívet Marosvásárhelyre

Fotó: Marosvásárhelyi Megyei Sürgősségi Klinikai Kórház/Facebook

Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben

Idén immár negyedik alkalommal végeztek szívtranszplantációt Marosvásárhelyen, egy 45 éves nőnek adva új esélyt az életre. A donor egy 38 éves nő volt, a szervet Jászvásárról hozták helikopterrel.

Simon Virág

2026. július 06., 09:312026. július 06., 09:31

Vasárnap hat órás műtét során egy 45 éves kolozsvári nő új esélyt kapott az életre Marosvásárhelyen a szívtranszplantációs intézetben. Mint Horațiu Suciu professzor, az intézet vezetője az Agerpres hírügynökségnek elmondta

ez immár idén a negyedik szívátültetés.

Ennél sokkal többre volna szükség és lehetőség, de nagyon kevés a donor.

Hirdetés

Jelenleg egy 38 éves, agyvérzést szenvedett, a jászvásári kórházban levő páciens családja egyezett bele, hogy szívét és több más szervét is felhasználhassák.

Az eljárást azután lehet kezdeményezni, miután szigorú protokoll alapján megállapítják az agyhalál beálltát.

Az elhunyt páciens tüdőit Görögországba szállították, mert Romániában nem volt olyan beteg, aki kompatibilis lett volna.

A professzor elmondta, hogy a szívet vasárnap fél tizenegykor hozták Marosvásárhelyre, ahol hat órát tartott a transzplantáció. A szervet egy 45 éves hölgy páciens kapta meg, aki súlyos szívbeteg volt.

Marosvásárhelyen, a szívintézetben 35-ön vannak a várólistán, ennyi betegnek van szüksége új szívre.

Marosszék Marosvásárhely
Megosztás Facebookon Küldés Facebook Messengeren Küldés WhatsAppon Küldés Emailben
Hirdetés
szóljon hozzá! Hozzászólások
Hirdetés
Hirdetés

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék

Rádió GaGa

Rádió Csíkszék

Rádió Gyergyószék

Rádió Háromszék

Rádió Marosszék

Rádió Udvarhelyszék
Hirdetés

Ezek is érdekelhetik

Látványosan meghasadt az erdélyi autópálya
Salvamont-összesítés: két haláleset is történt szombaton a hegyekben
Imre Patrik Haalandban bízik, Tuchelben kevésbé – humorral fűszerezett vb-tippek
Látványosan megrepedt az A10-es autópálya Torda közelében, óvatosságra intik a sofőröket
Elindul a bérletértékesítés az FK Csíkszeredánál
Molnár Attila: Jól vagyok, de egy részem meghalt
Látványosan meghasadt az erdélyi autópálya
Székelyhon

Látványosan meghasadt az erdélyi autópálya
Salvamont-összesítés: két haláleset is történt szombaton a hegyekben
Székelyhon

Salvamont-összesítés: két haláleset is történt szombaton a hegyekben
Imre Patrik Haalandban bízik, Tuchelben kevésbé – humorral fűszerezett vb-tippek
Székely Sport

Imre Patrik Haalandban bízik, Tuchelben kevésbé – humorral fűszerezett vb-tippek
Látványosan megrepedt az A10-es autópálya Torda közelében, óvatosságra intik a sofőröket
Krónika

Látványosan megrepedt az A10-es autópálya Torda közelében, óvatosságra intik a sofőröket
Elindul a bérletértékesítés az FK Csíkszeredánál
Székely Sport

Elindul a bérletértékesítés az FK Csíkszeredánál
Molnár Attila: Jól vagyok, de egy részem meghalt
Nőileg

Molnár Attila: Jól vagyok, de egy részem meghalt
Hirdetés

A rovat további cikkei

2026. július 06., hétfő

Kilőtt a környezetkímélő autók eladása az év első felében

Az első félévben 0,3 százalékkal több új személygépkocsit helyeztek forgalomba Romániában, mint 2025 azonos időszakában, a száz százalékban elektromos autók szegmensében 76,6 százalékos növekedést jegyeztek éves összevetésben.

Kilőtt a környezetkímélő autók eladása az év első felében
Kilőtt a környezetkímélő autók eladása az év első felében
2026. július 06., hétfő

Kilőtt a környezetkímélő autók eladása az év első felében
Hirdetés
2026. július 06., hétfő

Tovább csökkent a kiskereskedelmi forgalom Romániában

Az év első öt hónapjában tovább mérséklődött a kiskereskedelmi forgalom Romániában az előző év azonos időszakához képest – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) hétfőn közzétett adataiból.

Tovább csökkent a kiskereskedelmi forgalom Romániában
Tovább csökkent a kiskereskedelmi forgalom Romániában
2026. július 06., hétfő

Tovább csökkent a kiskereskedelmi forgalom Romániában
2026. július 06., hétfő

Kevesebben és kevesebbet utazunk vonattal tavalyhoz képest

Az idei első negyedévben 14,679 millió utas vette igénybe a vasúti személyszállítást Romániában, 8,8 százalékkal kevesebb, mint az előző év azonosa időszakában – közölte vasárnap az Országos Statisztikai Intézet (INS).

Kevesebben és kevesebbet utazunk vonattal tavalyhoz képest
Kevesebben és kevesebbet utazunk vonattal tavalyhoz képest
2026. július 06., hétfő

Kevesebben és kevesebbet utazunk vonattal tavalyhoz képest
2026. július 06., hétfő

Jólétet azért ne várjunk a fekete-tengeri földgáz kitermelésétől

A fekete-tengeri földgáz kitermelése történelmi lehetőséget jelent Romániának, de a valódi stratégiai érték nem magában az energiahordozóban, hanem a kitermeléséből származó bevételek felhasználásában rejlik – véli a szakértő.

Jólétet azért ne várjunk a fekete-tengeri földgáz kitermelésétől
Jólétet azért ne várjunk a fekete-tengeri földgáz kitermelésétől
2026. július 06., hétfő

Jólétet azért ne várjunk a fekete-tengeri földgáz kitermelésétől
Hirdetés
2026. július 06., hétfő

Ennyi volt az aktív munkavállalók száma tavaly év végén Romániában

A múlt év végén 6 477 997 aktív egyéni munkaszerződés szerepelt a ReGes/Revisal elektronikus nyilvántartási rendszerben, 249 374-gyel kevesebb, mint egy évvel korábban – derül ki a munkaügyi minisztérium statisztikáiból.

Ennyi volt az aktív munkavállalók száma tavaly év végén Romániában
Ennyi volt az aktív munkavállalók száma tavaly év végén Romániában
2026. július 06., hétfő

Ennyi volt az aktív munkavállalók száma tavaly év végén Romániában
2026. július 06., hétfő

Felhízott mostanra a kötelező magánnyugdíjalapok vagyona

A Pénzügyi Felügyeleti Hatóság (ASF) vasárnap közzétett adatai szerint a kötelező magánnyugdíj-megtakarításokat kezelő nyugdíjalapok vagyona május végén 227,5 milliárd lej volt, 37 százalékkal nagyobb, mint egy évvel korábban.

Felhízott mostanra a kötelező magánnyugdíjalapok vagyona
Felhízott mostanra a kötelező magánnyugdíjalapok vagyona
2026. július 06., hétfő

Felhízott mostanra a kötelező magánnyugdíjalapok vagyona
2026. július 05., vasárnap

Nőtt a mezőgazdasági vetésterület Romániában, így állnak a székelyföldi megyék a pityókával

Tavaly országos szinten 40 ezer hektárral nőtt a mezőgazdasági vetésterület Romániában az előző évhez képest, és elérte a 8,214 millió hektárt – derül ki az Országos Statisztikai Intézet (INS) vasárnap közzétett adataiból.

Nőtt a mezőgazdasági vetésterület Romániában, így állnak a székelyföldi megyék a pityókával
Nőtt a mezőgazdasági vetésterület Romániában, így állnak a székelyföldi megyék a pityókával
2026. július 05., vasárnap

Nőtt a mezőgazdasági vetésterület Romániában, így állnak a székelyföldi megyék a pityókával
Hirdetés
2026. július 05., vasárnap

„A csúcs csak félút” – Toásó István és Pakot Ferenc a Denali megmászásáról

Észak-Amerika legmagasabb csúcsát, a Denalit mászta meg idén nyáron Toásó István és Pakot Ferenc. A két székely hegymászó szerint azonban a siker nem a csúcson rejlik, hanem felkészülésben, a jó döntésekben és az egymásba vetett bizalomban.

„A csúcs csak félút” – Toásó István és Pakot Ferenc a Denali megmászásáról
„A csúcs csak félút” – Toásó István és Pakot Ferenc a Denali megmászásáról
2026. július 05., vasárnap

„A csúcs csak félút” – Toásó István és Pakot Ferenc a Denali megmászásáról
2026. július 05., vasárnap

Vasárnap a legveszélyesebb nap: fokozott rendőri ellenőrzések a 15-ös országúton

A közlekedésbiztonság növelése érdekében a mai napon összehangolt közúti ellenőrzést tartanak a 15-ös országúton. A Kolozs, Maros, Hargita, Neamț és Bákó megyei rendőrök közösen ellenőrzik a teljes útszakaszt.

Vasárnap a legveszélyesebb nap: fokozott rendőri ellenőrzések a 15-ös országúton
Vasárnap a legveszélyesebb nap: fokozott rendőri ellenőrzések a 15-ös országúton
2026. július 05., vasárnap

Vasárnap a legveszélyesebb nap: fokozott rendőri ellenőrzések a 15-ös országúton
2026. július 05., vasárnap

Salvamont-összesítés: két haláleset is történt szombaton a hegyekben

Az elmúlt 24 órában 15 riasztás érkezett a hegyimentő szolgálathoz, amelynek munkatársai 17 személynek nyújtottak segítséget; két személy életét már nem tudták megmenteni – tájékoztatott vasárnap a Facebook-oldalán a Salvamont.

Salvamont-összesítés: két haláleset is történt szombaton a hegyekben
Salvamont-összesítés: két haláleset is történt szombaton a hegyekben
2026. július 05., vasárnap

Salvamont-összesítés: két haláleset is történt szombaton a hegyekben
Hirdetés
Hasznos
Médiatér
Médiatér alkalmazás
App Store Google Play
Rádió GaGa alkalmazás
App Store Google Play

Kapcsolat
Támogató szervezet: Magyar Kultúráért Alapítvány
© Székelyhon.ro 2009-2026 |
Minden jog fenntartva!