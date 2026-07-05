Vasárnap a legveszélyesebb nap: fokozott rendőri ellenőrzések a 15-ös országúton

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Fotó: Pinti Attila
A közlekedésbiztonság növelése érdekében a mai napon összehangolt közúti ellenőrzést tartanak a 15-ös országúton. A Kolozs, Maros, Hargita, Neamț és Bákó megyei rendőrök közösen ellenőrzik a teljes útszakaszt.
Az akció során kiemelten figyelik a sebességhatárok túllépését, az előzési szabályok megszegését, az elsőbbségadás elmulasztását, valamint az alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt történő járművezetést. Emellett a rendőrök a gépjárművek műszaki állapotát és a vezetők okmányait is ellenőrzik.
A rendőrség által közzétett statisztikák szerint a 15-ös országút az ország egyik legveszélyesebb közlekedési útvonala.
Az adatokból az is kiderül, hogy
ezért a hatóságok ebben az időszakban fokozott óvatosságra kérik a közlekedőket.
Amint a Hargita megyei rendőrség közleményéből kiderül a balesetek leggyakoribb okai:
a követési távolság be nem tartása (26 eset),
a gyalogosok elsőbbségének elmulasztása (21 eset),
a sebességhatárok túllépése (17 eset),
a figyelmet elterelő tevékenységek vezetés közben (17 eset),
a kerékpárosok által elkövetett szabályszegések (12 eset).
A 15-ös út az említett megyék számos városán áthalad, Tordáról indul, és Aranyosgyéres, Marosludas, Radnót, Nyárádtő, Marosvásárhely, Szászrégen, Maroshévíz és Borszék után halad át Moldvába Piatra Neamț, Roznov és Buhuși érintésével érkezik meg Bákóba.
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