Vasárnap a legveszélyesebb nap: fokozott rendőri ellenőrzések a 15-ös országúton

A közlekedésbiztonság növelése érdekében a mai napon összehangolt közúti ellenőrzést tartanak a 15-ös országúton. A Kolozs, Maros, Hargita, Neamț és Bákó megyei rendőrök közösen ellenőrzik a teljes útszakaszt.

Itt állíthatja be, hogy a Google-találatokban elöl legyen a Székelyhon!

Az akció során kiemelten figyelik a sebességhatárok túllépését, az előzési szabályok megszegését, az elsőbbségadás elmulasztását, valamint az alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt történő járművezetést. Emellett a rendőrök a gépjárművek műszaki állapotát és a vezetők okmányait is ellenőrzik.

A rendőrség által közzétett statisztikák szerint a 15-ös országút az ország egyik legveszélyesebb közlekedési útvonala.