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Vasárnap a legveszélyesebb nap: fokozott rendőri ellenőrzések a 15-ös országúton

Képünk illusztráció • Fotó: Pinti Attila

Képünk illusztráció

Fotó: Pinti Attila

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A közlekedésbiztonság növelése érdekében a mai napon összehangolt közúti ellenőrzést tartanak a 15-ös országúton. A Kolozs, Maros, Hargita, Neamț és Bákó megyei rendőrök közösen ellenőrzik a teljes útszakaszt.

Gergely Imre

2026. július 05., 13:232026. július 05., 13:23

Az akció során kiemelten figyelik a sebességhatárok túllépését, az előzési szabályok megszegését, az elsőbbségadás elmulasztását, valamint az alkohol vagy pszichoaktív szerek hatása alatt történő járművezetést. Emellett a rendőrök a gépjárművek műszaki állapotát és a vezetők okmányait is ellenőrzik.

A rendőrség által közzétett statisztikák szerint a 15-ös országút az ország egyik legveszélyesebb közlekedési útvonala.

2025-ben 188 közúti baleset történt ezen az útszakaszon, amelyekben 280 ember sérült meg, tizenketten pedig életüket vesztették.

Az adatokból az is kiderül, hogy

a legtöbb baleset vasárnap történik, különösen 13 és 17 óra között,

ezért a hatóságok ebben az időszakban fokozott óvatosságra kérik a közlekedőket.

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Amint a Hargita megyei rendőrség közleményéből kiderül a balesetek leggyakoribb okai:

  • a követési távolság be nem tartása (26 eset),

  • a gyalogosok elsőbbségének elmulasztása (21 eset),

  • a sebességhatárok túllépése (17 eset),

  • a figyelmet elterelő tevékenységek vezetés közben (17 eset),

  • a kerékpárosok által elkövetett szabályszegések (12 eset).

A 15-ös út az említett megyék számos városán áthalad, Tordáról indul, és Aranyosgyéres, Marosludas, Radnót, Nyárádtő, Marosvásárhely, Szászrégen, Maroshévíz és Borszék után halad át Moldvába Piatra Neamț, Roznov és Buhuși érintésével érkezik meg Bákóba.

Hargita megye Maros megye Közlekedés Rendőrség
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