Tűz ütött ki egy melléképületben Korondon

Kigyulladt egy melléképület hétfő hajnalban Korondon, a Malom utcában. A gyors tűzoltói beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni a lángok továbbterjedését.

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A korondi önkéntes tűzoltó-egyesület tájékoztatása szerint a helyszínre két tűzoltóautóval, valamint tizenöt önkéntes tűzoltóval vonultak ki.

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A lángok egy melléképületben csaptak fel, a tüzet rövid idő alatt sikerült megfékezni, így nem terjedt át a környező épületekre. A tűzesetben senki nem sérült meg, az eset anyagi kárral járt.