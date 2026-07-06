Tűz ütött ki egy melléképületben Korondon

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Fotó: Tuchiluș Alex
Kigyulladt egy melléképület hétfő hajnalban Korondon, a Malom utcában. A gyors tűzoltói beavatkozásnak köszönhetően sikerült megakadályozni a lángok továbbterjedését.
A korondi önkéntes tűzoltó-egyesület tájékoztatása szerint a helyszínre két tűzoltóautóval, valamint tizenöt önkéntes tűzoltóval vonultak ki.
A lángok egy melléképületben csaptak fel, a tüzet rövid idő alatt sikerült megfékezni, így nem terjedt át a környező épületekre. A tűzesetben senki nem sérült meg, az eset anyagi kárral járt.
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