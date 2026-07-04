Több szempontból is lebukott az elbukott krosszmotoros Kisgalambfalva közelében

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Súlyos közlekedési baleset történt szombaton délután Kisgalambfalva közelében. Több kihágást elkövető motoros sérült meg.
A Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a 112-es segélyhívón délután fél négy körül érkezett bejelentés arról, hogy egy ember megsérült egy közúti balesetben a 137-es megyei úton.
A helyszíni vizsgálatok alapján megállapították, hogy egy 34 éves férfi krosszmotorral közlekedett a 137-es megyei úton Székelykeresztúr irányából Székelyudvarhely felé, amikor Kisgalambfalva közelében elveszítette uralmát a jármű felett és az úttestre zuhant. A baleset következtében a férfit kórházba szállították szakorvosi ellátásra.
Amint a Hargita megyei rendőrség szóvívője a Sékelyhon megkeresésére elmondta, a rendőrök
alkoholszondával tesztelték a motorost, amely 1,24 mg/l értéket mutatott ki a kilélegzett levegőben.
Az ellenőrzések során az is kiderült, hogy a férfinek nincs érvényes vezetői engedélye,
az általa vezetett krosszmotor pedig nem volt forgalomba helyezve.
A Hargita megyei rendőrök folytatják a nyomozást a baleset pontos körülményeinek tisztázása érdekében.
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