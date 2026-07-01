Már öt éve elbontották a fáklyás köszöntőt. Archív
Fotó: Veres Nándor
Öt évvel ezelőtt bontották el a fáklyát jelképező díszelemet Székelyudvarhely Szejkefürdő felőli bejáratánál – akkor azt ígérték, új szimbólum kerül a helyére, de ez még nem történt meg. Kiderült, miért nem tudtak haladni ez ügyben.
Öt évvel ezelőtt döntött úgy az akkori városvezetés, hogy elbontják a szejkefürdői bejáratnál lévő, sokak által ismert fáklyás köszöntőt. Azzal indokolták a lépést, hogy
A városvezetés a baleseteket szerette volna elkerülni a Szívek sétányának kezdeténél.
Korábban már esett szó arról, hogy nem marad parlagon a helyszín, vagyis szándékukban áll új üdvözlőt építeni, amit a város jelképeivel összhangban terveznek meg. Mivel az elmúlt öt évben nem történt előrelépés, ismét érdeklődtünk a városházán.
A pillanat, amikor elszállítják az építmény romjait. Archív
Fotó: Erdély Bálint Előd
Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal szóvivője lapunknak elmondta, korábban is tisztában voltak vele, hogy az Orbán Balázs utca megújul a helyszín környékén, a munkálatok folytán pedig megváltozik a környezet. Éppen ezért úgy tervezték, hogy
Bár már jól lehet rajta közlekedni, az utcamodernizálás még nem fejeződött be: egyebek mellett útfestés és más kisebb munkálatok váratnak magukra, a városháza hivatalosan még nem is vette át a beruházást az építőtől.
A szóvivő hangsúlyozta, nem mondtak le az új jelkép kihelyezéséről, csupán
Azt követően kezdnek gondolkodni azon, milyen szimbólummal köszönthetik az észak-nyugat irányból Székelyudvarhelyre érkezőket.
Elbontották hétfőn Székelyudvarhely Szejkefürdő felőli bejáratánál a városba érkezőket köszöntő, fáklyát szimbolizáló, mára már omladozó építményt.
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