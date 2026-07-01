Öt évvel ezelőtt bontották el a fáklyát jelképező díszelemet Székelyudvarhely Szejkefürdő felőli bejáratánál – akkor azt ígérték, új szimbólum kerül a helyére, de ez még nem történt meg. Kiderült, miért nem tudtak haladni ez ügyben.

Fülöp-Székely Botond 2026. július 01., 19:252026. július 01., 19:25

Öt évvel ezelőtt döntött úgy az akkori városvezetés, hogy elbontják a szejkefürdői bejáratnál lévő, sokak által ismert fáklyás köszöntőt. Azzal indokolták a lépést, hogy

veszélyessé vált a kocogók és biciklisek által gyakran látogatott helyszínen megépített, akkorra már leromlott állapotban lévő szimbólum.

A városvezetés a baleseteket szerette volna elkerülni a Szívek sétányának kezdeténél. Hirdetés Korábban már esett szó arról, hogy nem marad parlagon a helyszín, vagyis szándékukban áll új üdvözlőt építeni, amit a város jelképeivel összhangban terveznek meg. Mivel az elmúlt öt évben nem történt előrelépés, ismét érdeklődtünk a városházán.

A pillanat, amikor elszállítják az építmény romjait. Archív Fotó: Erdély Bálint Előd

Zörgő Noémi, a polgármesteri hivatal szóvivője lapunknak elmondta, korábban is tisztában voltak vele, hogy az Orbán Balázs utca megújul a helyszín környékén, a munkálatok folytán pedig megváltozik a környezet. Éppen ezért úgy tervezték, hogy

csak a beruházás után építenek új jelképet a város bejáratához.

Bár már jól lehet rajta közlekedni, az utcamodernizálás még nem fejeződött be: egyebek mellett útfestés és más kisebb munkálatok váratnak magukra, a városháza hivatalosan még nem is vette át a beruházást az építőtől. A szóvivő hangsúlyozta, nem mondtak le az új jelkép kihelyezéséről, csupán

meg kell várniuk, amíg lezárul a projekt.