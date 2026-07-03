Járdát építettek, utcákat aszfaltoztak le Fenyéden

Csak ott újulhattak meg utcák, ahol a vízvezetékek már a földben voltak
Fotó: Olti Angyalka
Egy nagyobb járdaszakaszt építettek a 13A jelzésű országút fenyédi szakasza mentén, ugyanakkor több utcát is leaszfaltoztak a községközpontban. Azt is megtudtuk, hogy máshol miért nem korszerűsíthették az utcákat.
Utcákat aszfaltozhattak le és járdákat építhettek Fenyéden egy 2,1 millió lej értéke pályázat révén. Bokor Botond polgármester a Székelyhonnak elmondta, noha tavaly szünetet tartott a kivitelező, attól tartva, hogy az állami szigorítások miatt leáll a munkálat finanszírozása, mostanra teljes egészében megvalósult a projekt. Ennek részeként
Ezenkívül egy kisebb, Máréfalva irányába vezető utcát, valamint a Patak, a Lok és Határpatak utcákat korszerűsítették újraalapozással és aszfaltozással.
Az elöljáró hangsúlyozta, a felújított utcák kiválasztásakor fontos szempont volt, hogy azokban ki legyen építve az ivó- és szennyvízhálózat – máskülönben nem is kaptak volna támogatást a projektre.
2017-től várják az ivóvízszolgáltató nagy rendszerbővítési projektjének megvalósítását, ennek elhúzódása miatt nem korszerűsíthettek más utcákat a községben – közölte a polgármester, hozzátéve, most, hogy biztossá vált az említett beruházás, el is kezdték több mint harminc utca modernizálásának tervezését.
Fotó: Olti Angyalka
Mindemellett járdabővítést szeretnének Küküllőkeményfalva és Zetelaka, illetve Fenyéd között, valamint Máréfalva és Székelyudvarhely irányába is.
„Amire a szolgáltató elvégzi az ivó- és szennyvízhálózati bővítéseket az említett helyszíneken, remélem, mi is megnyert pályázatokkal fogunk rendelkezni a felújításokhoz” – tekintett a jövőbe Bokor Botond.
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