Járdát építettek, utcákat aszfaltoztak le Fenyéden

Egy nagyobb járdaszakaszt építettek a 13A jelzésű országút fenyédi szakasza mentén, ugyanakkor több utcát is leaszfaltoztak a községközpontban. Azt is megtudtuk, hogy máshol miért nem korszerűsíthették az utcákat.

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Utcákat aszfaltozhattak le és járdákat építhettek Fenyéden egy 2,1 millió lej értéke pályázat révén. Bokor Botond polgármester a Székelyhonnak elmondta, noha tavaly szünetet tartott a kivitelező, attól tartva, hogy az állami szigorítások miatt leáll a munkálat finanszírozása, mostanra teljes egészében megvalósult a projekt. Ennek részeként

Ezenkívül egy kisebb, Máréfalva irányába vezető utcát, valamint a Patak, a Lok és Határpatak utcákat korszerűsítették újraalapozással és aszfaltozással.

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Az elöljáró hangsúlyozta, a felújított utcák kiválasztásakor fontos szempont volt, hogy azokban ki legyen építve az ivó- és szennyvízhálózat – máskülönben nem is kaptak volna támogatást a projektre.

Vannak még tervek

2017-től várják az ivóvízszolgáltató nagy rendszerbővítési projektjének megvalósítását, ennek elhúzódása miatt nem korszerűsíthettek más utcákat a községben – közölte a polgármester, hozzátéve, most, hogy biztossá vált az említett beruházás, el is kezdték több mint harminc utca modernizálásának tervezését.