Két szakaszban készül el a Harvíz óriásberuházása

Korszerűsítésre vár a csíkszeredai szennyvíztisztító telep is • Fotó: Gábos Albin

Korszerűsítésre vár a csíkszeredai szennyvíztisztító telep is

Fotó: Gábos Albin

Többéves előkészületek után nemsokára elkezdődhetnek az első munkálatok a Harvíz Rt. regionális víz- és csatornaszolgáltató tervezett közműfejlesztési óriásberuházása során. Tavaly kiderült, a projekt két részre oszlik a pénzügyi korlátok miatt.

Kovács Attila

2026. január 22., 07:572026. január 22., 07:57

A kulcskérdés az európai uniós támogatás felhasználásához szükséges finanszírozási szerződés aláírása, amelynek érdekében 2019 óta készültek a megvalósíthatósági tanulmányok különböző változatai, a változó szabályokhoz, előírásokhoz és elvárásokhoz igazodva. Mint Korodi Attila csíkszeredai polgármester, a Hargita Víz Közösségfejlesztési Egyesület elnöke nemrég kijelentette, a szerződés aláírása rövidesen megtörténhet, de arra is kitért, hogy

a több mint 300 millió euró értékű óriásberuházást csak két szakaszban lehet kivitelezni,

elsősorban a finanszírozás korlátai miatt. Így egyes településeken a tervezett munkálatok elkezdődnek, míg másoknak még tovább kell erre várni. A részletekről a Harvíz Rt. tájékoztatott.

korábban írtuk

Háromezer oldalas iratcsomóval vágnak neki a Harvíz-óriásprojekt folytatásának
Háromezer oldalas iratcsomóval vágnak neki a Harvíz-óriásprojekt folytatásának

Frissítették a Hargita megyei víz- és szennyvíz infrastruktúra fejlesztéséhez a megvalósíthatósági tanulmányt, amelyre a projekt elindításához szükség van. Eltelt hét és fél év papírozással, rövidesen jöhet a kivitelezés.

Mint megtudtuk, a megvalósíthatósági tanulmányt jóváhagyták, így maga a projekt egésze elfogadottnak tekinthető, a fejlesztések tartalma, céljai és műszaki megoldásai véglegesek, és megfelelnek az előírt szakmai és finanszírozási feltételeknek. Utólag döntött a projektek szakaszolásáról az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma, az ütemezés oka a rendelkezésre álló források kerete és a finanszírozási szabályok – ismertette Lányi Kinga, a Harvíz Rt. szóvivője.

Az első ütemben azok a beruházások valósulnak meg, amelyek a leginkább sürgősek,

elsősorban az uniós előírásoknak való megfelelés szempontjából. Ide tartoznak a több mint 10 000 lakosegyenértékkel rendelkező agglomerációk, illetve azok a területek, ahol az Európai Unió kötelezettségszegési eljárást indított, vagy ahol a megfelelés elengedhetetlen. A lakosegyenérték (LE) a szennyvízterhelés nemzetközi mértékegysége, amely egy átlagos lakos által termelt szennyezőanyag mennyiségét fejezi ki, ez az egység a szennyvíztisztító telepek kapacitásának és egy adott terület szennyvízterhelésének kiszámítására szolgál.

Így első ütemben a Hargita Megyei Tanács, Csíkszereda, Székelyudvarhely, valamint Csíkszentmihály, Csíkszentgyörgy, Csíkszentlélek, Csíkszentmárton, Csíkszentmihály, Csíkszentsimon, Csíkszenttamás, Csíkszentdomokos Szépvíz, Fenyéd, Máréfalva községek és településeik, valamint Csíkszentkirály Fenyés településrésze részesül a víz- és csatornahálózatot érintő fejlesztésekből.

Ez a szakasz 159 millió euró uniós támogatásra van tervezve, elsősorban a víz- és szennyvízhálózatok bővítését jelenti,

valamint azokat a felújításokat, amelyek környezeti szempontból elengedhetetlenek. Amikor ezek a munkálatok 85 százalékban elkészültek, el lehet kezdeni a második ütemben szereplő szerződések kivitelezését.

A második szakaszba, amely hasonló mértékű finanszírozást igényel, Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Fenyéd, Csíkszentmárton, Máréfalva, Kászonaltíz, Oroszhegy, Zetelaka, Szentegyháza és Parajd beruházásai kerülnek.

A második szakasz víz- és szennyvízhálózatok felújítását, bővítését jelenti.

Azt is megtudtuk, hogy jelenleg 12 közbeszerzési eljárás van folyamatban. Ezek közül már négy kivitelezési szerződést aláírtak, ide tartozik a csíkszeredai és a székelyudvarhelyi szennyvíztisztító telepek felújítása, a csatószegi szennyvíztisztító telep megépítése, valamint a Székelyudvarhely–Zetelaka közötti nyomóvezeték kivitelezése.

Egy további közbeszerzési eljárás esetében, amely a Csíkszeredához tartozó Csiba ivóvízhálózatának, valamint a a szintén a város peremvidékén levő Szécseny szennyvízhálózatának kiépítését célozza, már megtörtént a nyertes ajánlattevő kihirdetése, most készítik elő a szerződés aláírását. A további közbeszerzési eljárások jelenleg különböző szakaszokban vannak: egy részük esetében az ajánlatok szakmai és pénzügyi értékelése zajlik, míg másoknál a benyújtott fellebbezések elbírálása van folyamatban.

Csíkszék Udvarhelyszék
