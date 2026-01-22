Két szakaszban készül el a Harvíz óriásberuházása

Korszerűsítésre vár a csíkszeredai szennyvíztisztító telep is
Fotó: Gábos Albin
Többéves előkészületek után nemsokára elkezdődhetnek az első munkálatok a Harvíz Rt. regionális víz- és csatornaszolgáltató tervezett közműfejlesztési óriásberuházása során. Tavaly kiderült, a projekt két részre oszlik a pénzügyi korlátok miatt.
A kulcskérdés az európai uniós támogatás felhasználásához szükséges finanszírozási szerződés aláírása, amelynek érdekében 2019 óta készültek a megvalósíthatósági tanulmányok különböző változatai, a változó szabályokhoz, előírásokhoz és elvárásokhoz igazodva. Mint Korodi Attila csíkszeredai polgármester, a Hargita Víz Közösségfejlesztési Egyesület elnöke nemrég kijelentette, a szerződés aláírása rövidesen megtörténhet, de arra is kitért, hogy
elsősorban a finanszírozás korlátai miatt. Így egyes településeken a tervezett munkálatok elkezdődnek, míg másoknak még tovább kell erre várni. A részletekről a Harvíz Rt. tájékoztatott.
Frissítették a Hargita megyei víz- és szennyvíz infrastruktúra fejlesztéséhez a megvalósíthatósági tanulmányt, amelyre a projekt elindításához szükség van. Eltelt hét és fél év papírozással, rövidesen jöhet a kivitelezés.
Mint megtudtuk, a megvalósíthatósági tanulmányt jóváhagyták, így maga a projekt egésze elfogadottnak tekinthető, a fejlesztések tartalma, céljai és műszaki megoldásai véglegesek, és megfelelnek az előírt szakmai és finanszírozási feltételeknek. Utólag döntött a projektek szakaszolásáról az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma, az ütemezés oka a rendelkezésre álló források kerete és a finanszírozási szabályok – ismertette Lányi Kinga, a Harvíz Rt. szóvivője.
elsősorban az uniós előírásoknak való megfelelés szempontjából. Ide tartoznak a több mint 10 000 lakosegyenértékkel rendelkező agglomerációk, illetve azok a területek, ahol az Európai Unió kötelezettségszegési eljárást indított, vagy ahol a megfelelés elengedhetetlen. A lakosegyenérték (LE) a szennyvízterhelés nemzetközi mértékegysége, amely egy átlagos lakos által termelt szennyezőanyag mennyiségét fejezi ki, ez az egység a szennyvíztisztító telepek kapacitásának és egy adott terület szennyvízterhelésének kiszámítására szolgál.
Így első ütemben a Hargita Megyei Tanács, Csíkszereda, Székelyudvarhely, valamint Csíkszentmihály, Csíkszentgyörgy, Csíkszentlélek, Csíkszentmárton, Csíkszentmihály, Csíkszentsimon, Csíkszenttamás, Csíkszentdomokos Szépvíz, Fenyéd, Máréfalva községek és településeik, valamint Csíkszentkirály Fenyés településrésze részesül a víz- és csatornahálózatot érintő fejlesztésekből.
valamint azokat a felújításokat, amelyek környezeti szempontból elengedhetetlenek. Amikor ezek a munkálatok 85 százalékban elkészültek, el lehet kezdeni a második ütemben szereplő szerződések kivitelezését.
A második szakaszba, amely hasonló mértékű finanszírozást igényel, Hargita Megye Tanácsa, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Fenyéd, Csíkszentmárton, Máréfalva, Kászonaltíz, Oroszhegy, Zetelaka, Szentegyháza és Parajd beruházásai kerülnek.
Azt is megtudtuk, hogy jelenleg 12 közbeszerzési eljárás van folyamatban. Ezek közül már négy kivitelezési szerződést aláírtak, ide tartozik a csíkszeredai és a székelyudvarhelyi szennyvíztisztító telepek felújítása, a csatószegi szennyvíztisztító telep megépítése, valamint a Székelyudvarhely–Zetelaka közötti nyomóvezeték kivitelezése.
Egy további közbeszerzési eljárás esetében, amely a Csíkszeredához tartozó Csiba ivóvízhálózatának, valamint a a szintén a város peremvidékén levő Szécseny szennyvízhálózatának kiépítését célozza, már megtörtént a nyertes ajánlattevő kihirdetése, most készítik elő a szerződés aláírását. A további közbeszerzési eljárások jelenleg különböző szakaszokban vannak: egy részük esetében az ajánlatok szakmai és pénzügyi értékelése zajlik, míg másoknál a benyújtott fellebbezések elbírálása van folyamatban.
