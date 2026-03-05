Rejtélyes férfit keresnek az Olt mentén Sepsibükszádnál, egyes hírek szerint Emil Gânj lehet

Fotó: CovasnaMedia.ro
Keresési akció zajlik Kovászna megye területén, miután egy személy március 4-én arról értesítette a hatóságokat, hogy egy ismeretlen férfit látott a Olt folyó partján, Sepsibükszád térségében.
A bejelentés szerint a férfi később egy erdős területre ment be, azóta nem sikerült azonosítani. A helyszínre rendőrökből, csendőrökből és a belügyminisztérium más munkatársaiból álló csapatokat vezényeltek ki, a kutatásban civilek is részt vesznek.
Több hírportálon időközben olyan információk jelentek meg, hogy
A férfit egy Mezőméhes településen elkövetett brutális gyilkosság miatt keresik: a gyanú szerint 2025 júliusában fejszével megölte volt élettársát, majd felgyújtotta a házat, hogy eltüntesse a nyomokat. A mezőméhesi gyilkosság gyanúsítottja hónapok óta szökésben van, a román hatóságok országos és nemzetközi szinten is keresik.
Feltehetően szándékos gyújtogatás okozta a kedd reggeli mezőméhesi tűzesetet, amelyben egy személy életét vesztette. A rendőrség nagy erőkkel nyomoz – derül ki a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság közleményéből.
Korábban is felmerült a mezőméhesi gyilkossággal gyanúsított Gânj Emil neve rendőrségi nyomozás kapcsán: a 23 éves áldozat családja szerint a gyanúsított a fiatal nő egykori élettársa, aki idén februárban elrabolta a lányt és felgyújtotta a házat.
A Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében hangsúlyozta,
A hatóságok szerint az illető kiléte egyelőre ismeretlen, és amint új, nyilvánosságra hozható információk állnak rendelkezésre, azokat közölni fogják.
Egy helybéli szerint, aki csütörtök reggel az érintett útvonalon autózott, a hatóságok minden autót megállítottak és ellenőriztek.
Miután a kormány erre lehetőséget biztosított, Kézdivásárhelyen jelentős mértékben csökkentik a helyi adókat. Az erre vonatkozó határozattervezetet a március 13-án, pénteken 10 órától esedékes tanácsülésen terjesztik elő.
Kész tények elé állították a Sepsiszentgyörgyhöz tartozó Szotyor faluközösségét: a Brassó–Bákó közötti A13-as autópálya legutóbbi terve szerint a nyomvonal a falu legjobb termőföldjeit darabolja tovább, miután az elkerülőút egyszer már megtette.
Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke mond ünnepi beszédet az idei március 15-i ünnepségen Kézdivásárhelyen – jelentette be Bokor Tibor polgármester kedden a közösségi oldalán.
Csinta Samu kapcsán legutóbb tavaly áprilisban, a Kovászna megye sporttörténetét a 18. század végétől számba vevő Háromszéki sportcsillagok kapcsán írtunk. Most az Ajtók kilátással című kötetével igyekszik eleget tenni olvasótábora elvárásainak.
Hét év után új kötettel jelentkezett a kézdivásárhelyi Borcsa Imola. A Majd megérted cím alatt egybefűzött, egymással szoros tartalmi kapcsolatban álló novellákból egy székelyföldi kisvárosi család története bontakozik ki.
Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint az adómódosításokat a törvény által előírt tíznapos közvita után, március 11-én fogadja el a helyi képviselő-testület, és másnapra minden adónak a csökkentett, aktuális értékekkel kell szerepelnie a Ghiseul.ron is.
Újra működik a közvilágítás Miklósváron, Köpecen, Felsőrákoson és Baróton, miután tisztázták a problémákat az áramszolgáltatóval. A közel félmillió lej értékben kiállított számlát tizenhat hónap alatt kell kifizetnie a baróti önkormányzatnak.
Olvasói adományoknak köszönhetően bővült a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár állománya, miután a tavaly év végi megszorítások miatt nem tudott új olvasmányokat beszerezni az intézmény.
Családi ház és mellélépületek gyulladtak ki hétfőn hajnalban Gelencén, jelentős anyagi kár keletkezett.
Több felelősséget ró a helyi hatóságokra, megkönnyíti a távoltartási végzés igénylését, és kötelezővé teszi a pszichológiai tanácsadást az agresszorok számára egy új törvénymódosítás. Szakembereket kérdeztünk arról, mit jelent mindez a gyakorlatban.
