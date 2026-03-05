Rovatok
Rejtélyes férfit keresnek az Olt mentén Sepsibükszádnál, egyes hírek szerint Emil Gânj lehet

• Fotó: CovasnaMedia.ro

Fotó: CovasnaMedia.ro

Keresési akció zajlik Kovászna megye területén, miután egy személy március 4-én arról értesítette a hatóságokat, hogy egy ismeretlen férfit látott a Olt folyó partján, Sepsibükszád térségében.

Székelyhon

2026. március 05., 12:142026. március 05., 12:14

A bejelentés szerint a férfi később egy erdős területre ment be, azóta nem sikerült azonosítani. A helyszínre rendőrökből, csendőrökből és a belügyminisztérium más munkatársaiból álló csapatokat vezényeltek ki, a kutatásban civilek is részt vesznek.

Több hírportálon időközben olyan információk jelentek meg, hogy

a keresett személy a hónapok óta körözött Emil Gânj lehet.

A férfit egy Mezőméhes településen elkövetett brutális gyilkosság miatt keresik: a gyanú szerint 2025 júliusában fejszével megölte volt élettársát, majd felgyújtotta a házat, hogy eltüntesse a nyomokat. A mezőméhesi gyilkosság gyanúsítottja hónapok óta szökésben van, a román hatóságok országos és nemzetközi szinten is keresik.

korábban írtuk

Gyilkosság miatt nyomoz a rendőrség a mezőméhesi tűzeset kapcsán, mutatjuk a gyanúsítottat
Gyilkosság miatt nyomoz a rendőrség a mezőméhesi tűzeset kapcsán, mutatjuk a gyanúsítottat

Feltehetően szándékos gyújtogatás okozta a kedd reggeli mezőméhesi tűzesetet, amelyben egy személy életét vesztette. A rendőrség nagy erőkkel nyomoz – derül ki a Maros Megyei Rendőr-főkapitányság közleményéből.

korábban írtuk

Hónapok óta körözi a rendőrség a mezőméhesi gyilkosság gyanúsítottját
Hónapok óta körözi a rendőrség a mezőméhesi gyilkosság gyanúsítottját

Korábban is felmerült a mezőméhesi gyilkossággal gyanúsított Gânj Emil neve rendőrségi nyomozás kapcsán: a 23 éves áldozat családja szerint a gyanúsított a fiatal nő egykori élettársa, aki idén februárban elrabolta a lányt és felgyújtotta a házat.

A Kovászna Megyei Rendőr-főkapitányság közleményében hangsúlyozta,

jelenleg nincs olyan adat, amely alapján meg lehetne erősíteni, hogy a Kovászna megyében látott személy valóban a gyilkossággal gyanúsított férfi lenne.

A hatóságok szerint az illető kiléte egyelőre ismeretlen, és amint új, nyilvánosságra hozható információk állnak rendelkezésre, azokat közölni fogják.

Egy helybéli szerint, aki csütörtök reggel az érintett útvonalon autózott, a hatóságok minden autót megállítottak és ellenőriztek.

Kovászna megye Háromszék Bűnügy Rendőrség
