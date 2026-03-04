Rovatok
Ellehetetleníti a szotyoriak gazdálkodását a jövőbeli autópálya

Felaprózza a gazdák földjeit. Képünk illusztráció

Felaprózza a gazdák földjeit. Képünk illusztráció

Fotó: Haáz Vince

Kész tények elé állították a Sepsiszentgyörgyhöz tartozó Szotyor faluközösségét: a Brassó–Bákó közötti A13-as autópálya legutóbbi terve szerint a nyomvonal a falu legjobb termőföldjeit darabolja tovább, miután az elkerülőút egyszer már megtette.

Bodor Tünde

2026. március 04., 16:042026. március 04., 16:04

Miklós András falufelelős a helyi tanács legutóbbi ülésén tette szóvá az ügyet: mint mondta, addig tervezték újra és újra az autópálya nyomvonalát, reagálva az illyefalviak és kökösiek reklamációira, míg Szotyorra maradtak annak áldatlan következményei. Ami pedig a területkisajátításokat illeti, a földekért fizetett potom pénzek okán

a falubeliek úgy értelmezik, hogy a földjeiket elveszik.

Pedig Szotyorban nagyon jók a termőföldek, sok fiatal gazda is van, akik saját és bérelt földeken is termelnek, népes családok megélhetése függ a mezőgazdaságtól. De miután sok parcellán átmegy az elkerülőút, a jövőben ráadásul az azzal párhuzamosan futó autópálya is, azokon már a nagy gépekkel nem lehet kényelmesen megfordulni.

Mi több, már megnehezített a földekre való kijutás, nagy kerülőket kell tenni, s a helyzet csak rosszabbra fordulhat.

Miklós András falufelelős a városi tanácsülésen tette szóvá a falu gondját

Miklós András falufelelős a városi tanácsülésen tette szóvá a falu gondját

Fotó: Bodor Tünde

Sztakics Éva sepsiszentgyörgyi alpolgármester elismerte, valóban tájékoztatni kellett volna a szotyoriakat a tervezett nyomvonalról, de megígérte, hogy továbbítja álláspontjukat a CNIR-hez. Az autópálya legutóbbi javasolt nyomvonalához az Országos Közúti Beruházási Társaság (CNIR) új urbanisztikai bizonylatot kért a megyei tanácstól.

Az országos érdek előbbre való a csoport vagy az egyén javánál, illetve a helyi közérdekkel szemben – áll a CNIR oldalán.

Az autópálya előbb-utóbb meglesz, és elméletileg is szinte kizárt, hogy az valakinek az érdekeit ne sértse.

Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere éppen ezért bevallása szerint „soha nem ülne le golyóstollal a kezében nyomvonalat húzogatni”, szerinte ez a szakemberek feladata. Az önkormányzatnak csupán azt kell közölnie, hol vannak védelmi vagy fejlesztési övezetek, elfogadott övezeti rendezési tervek, a döntés pedig a CNIR-é, mert ő a finanszírozó, magyarázta a legutóbbi sajtótájékoztatóján az elöljáró.

Ő egy álláspontot képviselt határozottan a CNIR-rel szemben:

az autópálya érintse Sepsiszentgyörgyöt, hiszen abból csak így lehet nyeresége, „másképpen csak a kidobott pelenkákat kapjuk meg belőle”.

Azt a nyomvonalat sem helyeselte, amely Kilyén és Szotyor között haladt volna, hiszen akkor Szotyort gyakorlatilag levágták volna a városról.

Ezen végül azért módosítottak, mert közben indult egy nagy drónfejlesztő beruházás Brassó megyében, és annak van egy védelmi övezete, közölte a polgármester. Antal Árpád sem látja ideálisnak a párhuzamosan futó elkerülőutat és az autópályát, ezért javasolta a CNIR-nek, hogy azon a bizonyos szakaszon szélesítsék ki az elkerülőutat és legyen sztráda belőle. De mivel az elkerülőút uniós pénzből épült és a beruházásnak van egy garanciális ideje, ez nem megvalósítható.

Háromszék Mezőgazdaság Közlekedés
