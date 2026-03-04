Ellehetetleníti a szotyoriak gazdálkodását a jövőbeli autópálya

Felaprózza a gazdák földjeit. Képünk illusztráció
Fotó: Haáz Vince
Kész tények elé állították a Sepsiszentgyörgyhöz tartozó Szotyor faluközösségét: a Brassó–Bákó közötti A13-as autópálya legutóbbi terve szerint a nyomvonal a falu legjobb termőföldjeit darabolja tovább, miután az elkerülőút egyszer már megtette.
Miklós András falufelelős a helyi tanács legutóbbi ülésén tette szóvá az ügyet: mint mondta, addig tervezték újra és újra az autópálya nyomvonalát, reagálva az illyefalviak és kökösiek reklamációira, míg Szotyorra maradtak annak áldatlan következményei. Ami pedig a területkisajátításokat illeti, a földekért fizetett potom pénzek okán
Pedig Szotyorban nagyon jók a termőföldek, sok fiatal gazda is van, akik saját és bérelt földeken is termelnek, népes családok megélhetése függ a mezőgazdaságtól. De miután sok parcellán átmegy az elkerülőút, a jövőben ráadásul az azzal párhuzamosan futó autópálya is, azokon már a nagy gépekkel nem lehet kényelmesen megfordulni.
Mi több, már megnehezített a földekre való kijutás, nagy kerülőket kell tenni, s a helyzet csak rosszabbra fordulhat.
Miklós András falufelelős a városi tanácsülésen tette szóvá a falu gondját
Fotó: Bodor Tünde
Sztakics Éva sepsiszentgyörgyi alpolgármester elismerte, valóban tájékoztatni kellett volna a szotyoriakat a tervezett nyomvonalról, de megígérte, hogy továbbítja álláspontjukat a CNIR-hez. Az autópálya legutóbbi javasolt nyomvonalához az Országos Közúti Beruházási Társaság (CNIR) új urbanisztikai bizonylatot kért a megyei tanácstól.
Az országos érdek előbbre való a csoport vagy az egyén javánál, illetve a helyi közérdekkel szemben – áll a CNIR oldalán.
Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere éppen ezért bevallása szerint „soha nem ülne le golyóstollal a kezében nyomvonalat húzogatni”, szerinte ez a szakemberek feladata. Az önkormányzatnak csupán azt kell közölnie, hol vannak védelmi vagy fejlesztési övezetek, elfogadott övezeti rendezési tervek, a döntés pedig a CNIR-é, mert ő a finanszírozó, magyarázta a legutóbbi sajtótájékoztatóján az elöljáró.
Ő egy álláspontot képviselt határozottan a CNIR-rel szemben:
Azt a nyomvonalat sem helyeselte, amely Kilyén és Szotyor között haladt volna, hiszen akkor Szotyort gyakorlatilag levágták volna a városról.
Ezen végül azért módosítottak, mert közben indult egy nagy drónfejlesztő beruházás Brassó megyében, és annak van egy védelmi övezete, közölte a polgármester. Antal Árpád sem látja ideálisnak a párhuzamosan futó elkerülőutat és az autópályát, ezért javasolta a CNIR-nek, hogy azon a bizonyos szakaszon szélesítsék ki az elkerülőutat és legyen sztráda belőle. De mivel az elkerülőút uniós pénzből épült és a beruházásnak van egy garanciális ideje, ez nem megvalósítható.
Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke mond ünnepi beszédet az idei március 15-i ünnepségen Kézdivásárhelyen – jelentette be Bokor Tibor polgármester kedden a közösségi oldalán.
Csinta Samu kapcsán legutóbb tavaly áprilisban, a Kovászna megye sporttörténetét a 18. század végétől számba vevő Háromszéki sportcsillagok kapcsán írtunk. Most az Ajtók kilátással című kötetével igyekszik eleget tenni olvasótábora elvárásainak.
Hét év után új kötettel jelentkezett a kézdivásárhelyi Borcsa Imola. A Majd megérted cím alatt egybefűzött, egymással szoros tartalmi kapcsolatban álló novellákból egy székelyföldi kisvárosi család története bontakozik ki.
Sepsiszentgyörgy polgármestere szerint az adómódosításokat a törvény által előírt tíznapos közvita után, március 11-én fogadja el a helyi képviselő-testület, és másnapra minden adónak a csökkentett, aktuális értékekkel kell szerepelnie a Ghiseul.ron is.
Újra működik a közvilágítás Miklósváron, Köpecen, Felsőrákoson és Baróton, miután tisztázták a problémákat az áramszolgáltatóval. A közel félmillió lej értékben kiállított számlát tizenhat hónap alatt kell kifizetnie a baróti önkormányzatnak.
Olvasói adományoknak köszönhetően bővült a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár állománya, miután a tavaly év végi megszorítások miatt nem tudott új olvasmányokat beszerezni az intézmény.
Családi ház és mellélépületek gyulladtak ki hétfőn hajnalban Gelencén, jelentős anyagi kár keletkezett.
Több felelősséget ró a helyi hatóságokra, megkönnyíti a távoltartási végzés igénylését, és kötelezővé teszi a pszichológiai tanácsadást az agresszorok számára egy új törvénymódosítás. Szakembereket kérdeztünk arról, mit jelent mindez a gyakorlatban.
Nőkről nőknek szól a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület és Népfőiskola, valamint a Kárpátaljai Népfőiskolai Egyesület közös szervezésében a nőnap és március 15. tiszteletére létrejövő kulturális esemény.
Fizetős dokumentumgyárrá változott és semminemű szakmai támogatást nem nyújt tagjainak a biokémikusokat, biológusokat és kémikusokat tömörítő szakmai szervezet, ami a tagságot tüntetésre és törvénymódosítás kezdeményezésére sarkallta.
szóljon hozzá!