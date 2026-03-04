Mivel autópálya-nyomvonal, ezért le kell mondani a Ditró–Tölgyes út egy részéről

A Cengellérre vezető út
Az A8-as autópálya építése Gyergyóditró térségében a 127-es megyei utat is érinti, ezért Hargita Megye Tanácsának le kell mondania az út egy részéről. Elvárják viszont, hogy az autópálya-építés mellett a megyei utat is építsék ki egy új nyomvonalon.
Az Erdélyt Moldvával összekötő autópálya egyes részeken ott fog haladni, ahol jelenleg a Gyergyóditró és Gyergyótölgyes közti megyei út található.
Jelentős infrastrukturális fejlemény történt Székelyföldön: a kivitelezők átvették az A8-as, azaz az Egyesülés Autópálya Gyergyóalfalu és Ditró közötti szakaszának munkaterületét.
Így mintegy másfél kilométeres szakaszt
Ez a rész annak az 5,4 kilométeres útszakasznak a része, amely Gyergyóditró kijáratától a Cengellér-tetőig tart.
Amint Bíró Barna-Botond, Hargita megye tanácsának elnöke az intézmény által közzétett tájékoztatásban fogalmaz:
Fotó: Kozán István
Ugyanakkor azt kérik az országos útügyi hatóságtól, hogy miközben az autópálya épül, jelöljenek ki, és
A fennmaradó mintegy három kilométeres szakaszt, amely nem esik egybe az autópálya nyomvonalával, a megyei önkormányzat még az idei évben leaszfaltozza. Céljuk, hogy a saját hatáskörbe tartozó munkálatokat év végéig befejezzék.
