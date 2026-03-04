Mivel autópálya-nyomvonal, ezért le kell mondani a Ditró–Tölgyes út egy részéről

Az A8-as autópálya építése Gyergyóditró térségében a 127-es megyei utat is érinti, ezért Hargita Megye Tanácsának le kell mondania az út egy részéről. Elvárják viszont, hogy az autópálya-építés mellett a megyei utat is építsék ki egy új nyomvonalon.

Gergely Imre 2026. március 04., 17:132026. március 04., 17:13 2026. március 04., 17:412026. március 04., 17:41

Az Erdélyt Moldvával összekötő autópálya egyes részeken ott fog haladni, ahol jelenleg a Gyergyóditró és Gyergyótölgyes közti megyei út található. korábban írtuk Fontos előrelépés Székelyföld számára: átadták az A8-as autópálya gyergyói szakaszának munkaterületét Jelentős infrastrukturális fejlemény történt Székelyföldön: a kivitelezők átvették az A8-as, azaz az Egyesülés Autópálya Gyergyóalfalu és Ditró közötti szakaszának munkaterületét. Így mintegy másfél kilométeres szakaszt

át kell adni a Közúti Infrastruktúrát Kezelő Országos Társaság (CNIR) ügykezelésébe.

Ez a rész annak az 5,4 kilométeres útszakasznak a része, amely Gyergyóditró kijáratától a Cengellér-tetőig tart. Hirdetés Amint Bíró Barna-Botond, Hargita megye tanácsának elnöke az intézmény által közzétett tájékoztatásban fogalmaz:

a megye kénytelen lemondani az érintett útszakasz tulajdonjogáról annak érdekében, hogy az autópálya megépülhessen.

Fotó: Kozán István

Ugyanakkor azt kérik az országos útügyi hatóságtól, hogy miközben az autópálya épül, jelöljenek ki, és

építsenek egy új nyomvonalat a megyei út számára is, biztosítva ezzel a térség közúti összeköttetését.