Épp az 1977-es tragédia évfordulóján rengett a föld

Az idei év legerősebb, 4,5-ös földrengése február 26-án következett be szintén Vrancea megyében. A 2025-ös év legnagyobb, 4,4-es erősségű földrengéseit Buzău megyében regisztrálták február 13-án, illetve Vrancea megyében május 11-én – emlékeztet az Agerpres .

Ma van 49 éve annak, hogy 1977 március 4-én este 21 óra 21 perckor pusztító erejű, a Richter-skálán 7,4-es erősségű földrengés tört ki Vrancea szeizmikus zónában. A természeti jelenségek okozta károk közül ez volt a legnagyobb Románia történelmében: országos szinten 1578 ember vesztette életét (1424 Bukarestben) és 11 321 ember sérült meg (7598 Bukarestben), 32 magas épület omlott össze a fővárosban, országos szinten 32 900 otthon sérült meg súlyosan, és a katasztrófa közvetlenül körülbelül 200 000 embert érintett.